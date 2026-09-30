Como refrescar a casa no calor? Veja truques simples para os dias quentes

Com as temperaturas elevadas, manter a casa fresca pode se tornar um desafio. Algumas mudanças na ventilação e na organização dos ambientes, porém, ajudam a diminuir o desconforto mesmo sem depender exclusivamente do ar-condicionado.

Entre as medidas estão controlar a entrada de luz solar, aproveitar os horários mais frescos para ventilar os cômodos e criar correntes de ar dentro da residência.

Ao jornal uruguaio El País, a arquiteta Florencia Servente, fundadora do escritório Mamá Arquitecta, também recomenda mudanças simples em portas, janelas e áreas externas para impedir que o calor se acumule nos ambientes.

Feche cortinas nos horários mais quentes

Durante os períodos de maior incidência solar, a orientação é manter janelas e cortinas fechadas para reduzir a entrada de calor. Nas janelas com persianas, elas podem permanecer abaixadas sem serem totalmente fechadas. A ideia é diminuir a entrada direta de luz enquanto ainda existe algum espaço para circulação.

Quando a temperatura externa começar a cair, a estratégia muda. A ventilação deve ser feita principalmente no início da manhã ou depois do pôr do sol, quando o ar do lado de fora está mais fresco.

Sempre que possível, abra pontos em lados diferentes da residência. Essa ventilação cruzada cria uma corrente de ar entre os ambientes.

Outra sugestão é borrifar água nas cortinas durante a ventilação. O ar passa pelo tecido úmido antes de entrar no cômodo. Vedações em portas e janelas também podem funcionar como barreiras para reduzir a entrada de ar quente.

Como usar o ventilador para aliviar o calor

Para quem não possui ar-condicionado, o ventilador pode ajudar a melhorar a circulação de ar.

Uma das recomendações é posicionar o aparelho mais próximo do chão, considerando que o ar quente tende a subir. Também é possível colocar um recipiente com gelo diante do ventilador para tentar produzir uma corrente de ar mais fresca.

E o ar-condicionado?

Já nas casas com ar-condicionado, a orientação apresentada pela arqueiteta é manter a temperatura entre 22 °C e 25 °C.

Colocar o aparelho em temperaturas muito baixas não significa necessariamente resfriar o ambiente de maneira mais eficiente. A prática aumenta a exigência sobre o equipamento.

Os filtros também devem permanecer limpos, com recomendação de higienização a cada três meses. A função de desumidificação pode ser outra alternativa.

Para reduzir o consumo, uma estratégia é concentrar as atividades em um cômodo já climatizado, em vez de tentar resfriar toda a residência.

Pisos, plantas e áreas externas também podem ajudar

Alguns tipos de piso podem ser umedecidos nos períodos mais quentes. Em superfícies de azulejo, cerâmica ou cimento, passar um pano úmido pode contribuir para deixar o ambiente mais fresco.

A medida também pode ser aplicada em pátios ao amanhecer e no fim do dia, desde que a água seja utilizada com moderação.

Nas áreas externas, toldos e lonas ajudam a criar pontos de sombra e diminuir a incidência direta do sol. Quando disponível, a sombra das árvores também pode cumprir essa função.

Dentro de casa, plantas próximas às janelas podem criar uma barreira adicional contra a luz solar. Manter a terra dos vasos úmida é outra medida indicada para ajudar a refrescar o entorno.

Cuidados com a saúde durante o calor

Além de reduzir a temperatura dos ambientes, períodos de calor intenso exigem atenção com o próprio organismo. Entre as recomendações estão aumentar a ingestão de água, mesmo sem sentir sede, e evitar bebidas alcoólicas, com cafeína ou muito açucaradas.

A alimentação pode incluir frutas e vegetais, enquanto refeições muito pesadas devem ser evitadas. Roupas leves, folgadas e de cores claras também são indicadas.

Durante os horários mais quentes, a orientação é permanecer em locais ventilados ou climatizados, reduzir atividades físicas e evitar exposição excessiva ao sol.

Caso apareçam sintomas incomuns relacionados ao calor ou à insolação, a recomendação é procurar atendimento médico.