O que é a síndrome do envelhecimento precoce? Entenda a doença rara das gêmeas Elis e Eloá

RESUMO ＋ Elis Lima Carneiro, uma das gêmeas diagnosticadas com a síndrome de Hutchinson-Gilford, ou progéria, morreu nesta quarta-feira, 30, aos cinco anos, segundo comunicado da família nas redes sociais. A causa da morte não foi informada. Elis e Eloá receberam o diagnóstico em 2023 e, segundo o portal G1, chegaram a ser as únicas gêmeas no mundo com a condição.

Elis Lima Carneiro, uma das gêmeas diagnosticadas com a síndrome de Hutchinson-Gilford, morreu nesta quarta-feira, 30, aos cinco anos. A causa da morte não foi informada pela família.

A morte foi comunicada por familiares nas redes sociais. Guilherme Lago, irmão das gêmeas e responsável pelos cuidados das meninas, publicou um vídeo no qual falou sobre a despedida de Elis.

"Hoje a Elis descansa no Senhor. É muito difícil porque a gente não queria que isso acontecesse, mas também não pode ser egoísta. Eu acho que o Senhor foi muito bom com a gente, e tenho certeza de que todo mundo foi impactado pela vida da Elis, pela história da Elis com a gente. Esse não é o fim. Hoje a gente se despede com muito carinho", afirmou.

Em outra publicação, a família divulgou informações sobre o velório e agradeceu as mensagens recebidas dos seguidores. "Obrigado por todo o carinho que vocês sempre tiveram com a nossa pequena", escreveu.

Elis e a irmã gêmea, Eloá, receberam o diagnóstico da doença em 2023. Desde então, a rotina e o acompanhamento da condição das crianças passaram a ser compartilhados pela família nas redes sociais, onde os perfis reuniram mais de um milhão de seguidores.

No mesmo ano, as duas foram identificadas como os primeiros casos da síndrome atendidos pela rede estadual de saúde de Roraima. Segundo o portal G1, as irmãs chegaram a ser as únicas gêmeas no mundo diagnosticadas com a condição.

O que é a síndrome de Hutchinson-Gilford

Também chamada de progéria, a síndrome de Hutchinson-Gilford é uma condição rara associada ao envelhecimento precoce e a alterações no desenvolvimento das crianças.

Entre as características relacionadas à doença estão baixa estatura, perda de cabelo, pele fina e sensível, redução da gordura corporal e da massa muscular, veias aparentes, voz aguda e rigidez nas articulações.

A síndrome também pode afetar os sistemas cardiovascular e vascular. Outros problemas associados à condição incluem dificuldades nutricionais e fragilidade dos ossos.