O que é a síndrome do envelhecimento precoce? Entenda a doença rara das gêmeas Elis e Eloá

Elis e a irmã, Eloá, foram diagnosticadas em 2023 com a síndrome de Hutchinson-Gilford, também conhecida como progéria (Redes sociais/Reprodução)
Repórter
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 09h42.
Última atualização em 1 de outubro de 2026 às 09h57.
Elis Lima Carneiro, uma das gêmeas diagnosticadas com a síndrome de Hutchinson-Gilford, ou progéria, morreu nesta quarta-feira, 30, aos cinco anos, segundo comunicado da família nas redes sociais. A causa da morte não foi informada. Elis e Eloá receberam o diagnóstico em 2023 e, segundo o portal G1, chegaram a ser as únicas gêmeas no mundo com a condição.
Elis Lima Carneiro, uma das gêmeas diagnosticadas com a síndrome de Hutchinson-Gilford, morreu nesta quarta-feira, 30, aos cinco anos. A causa da morte não foi informada pela família.
A morte foi comunicada por familiares nas redes sociais. Guilherme Lago, irmão das gêmeas e responsável pelos cuidados das meninas, publicou um vídeo no qual falou sobre a despedida de Elis.
"Hoje a Elis descansa no Senhor. É muito difícil porque a gente não queria que isso acontecesse, mas também não pode ser egoísta. Eu acho que o Senhor foi muito bom com a gente, e tenho certeza de que todo mundo foi impactado pela vida da Elis, pela história da Elis com a gente. Esse não é o fim. Hoje a gente se despede com muito carinho", afirmou.
Em outra publicação, a família divulgou informações sobre o velório e agradeceu as mensagens recebidas dos seguidores. "Obrigado por todo o carinho que vocês sempre tiveram com a nossa pequena", escreveu.
Elis e a irmã gêmea, Eloá, receberam o diagnóstico da doença em 2023. Desde então, a rotina e o acompanhamento da condição das crianças passaram a ser compartilhados pela família nas redes sociais, onde os perfis reuniram mais de um milhão de seguidores.
No mesmo ano, as duas foram identificadas como os primeiros casos da síndrome atendidos pela rede estadual de saúde de Roraima. Segundo o portal G1, as irmãs chegaram a ser as únicas gêmeas no mundo diagnosticadas com a condição.
Também chamada de progéria, a síndrome de Hutchinson-Gilford é uma condição rara associada ao envelhecimento precoce e a alterações no desenvolvimento das crianças.
Entre as características relacionadas à doença estão baixa estatura, perda de cabelo, pele fina e sensível, redução da gordura corporal e da massa muscular, veias aparentes, voz aguda e rigidez nas articulações.
A síndrome também pode afetar os sistemas cardiovascular e vascular. Outros problemas associados à condição incluem dificuldades nutricionais e fragilidade dos ossos.
Elis Lima Carneiro era uma menina de cinco anos diagnosticada com a síndrome de Hutchinson-Gilford. A família compartilhava a rotina de Elis e da irmã gêmea, Eloá, em perfis com mais de um milhão de seguidores.
A causa da morte de Elis Lima Carneiro não foi informada pela família. O falecimento foi comunicado por familiares nas redes sociais nesta quarta-feira, 30.
Elis e Eloá receberam o diagnóstico da síndrome de Hutchinson-Gilford em 2023. No mesmo ano, foram identificadas como os primeiros casos da síndrome atendidos pela rede estadual de saúde de Roraima.
A síndrome de Hutchinson-Gilford, também chamada de progéria, é uma condição rara associada ao envelhecimento precoce e a alterações no desenvolvimento das crianças. A doença também pode afetar os sistemas cardiovascular e vascular.
As características relacionadas à síndrome incluem baixa estatura, perda de cabelo, pele fina e sensível, redução da gordura corporal e da massa muscular, veias aparentes, voz aguda e rigidez nas articulações. A condição também pode causar dificuldades nutricionais e fragilidade dos ossos.
Segundo o portal G1, Elis e Eloá chegaram a ser as únicas gêmeas no mundo diagnosticadas com a síndrome de Hutchinson-Gilford.