Onda de calor no Brasil: como proteger a saúde durante o El Niño

Calor extremo: exposição prolongada a altas temperaturas pode aumentar os riscos à saúde (Freepik)
Redatora
Publicado em 26 de setembro de 2026 às 08h00.
As ondas de calor têm se tornado mais frequentes e intensas no Brasil, cenário que pode ser agravado durante episódios de El Niño. Com temperaturas muito acima da média por vários dias consecutivos, cresce o risco de desidratação, insolação, exaustão térmica e agravamento de doenças cardiovasculares e respiratórias.
Para reduzir esses riscos durante períodos de calor extremo, alguns cuidados devem fazer parte da rotina, principalmente com hidratação, exposição ao sol, alimentação e atividades físicas. A atenção deve ser redobrada com crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas, mais vulneráveis às altas temperaturas.
De acordo com orientações do Ministério da Saúde, a hidratação é um dos principais cuidados durante períodos de temperaturas elevadas. Como o organismo perde mais líquidos pelo suor, a recomendação é beber água regularmente, mesmo sem sentir sede.
O ideal é distribuir a ingestão de líquidos ao longo do dia. Sucos naturais, água de coco e chás gelados sem açúcar também podem ajudar na hidratação.
A alimentação também pode ser adaptada. A recomendação é priorizar refeições leves e alimentos ricos em água, como melancia, melão, pepino e alface.
Outros cuidados incluem:
A exposição prolongada a temperaturas elevadas pode provocar diferentes problemas de saúde. Entre os principais estão desidratação, insolação e exaustão térmica.
O calor intenso também pode agravar doenças cardiovasculares e problemas respiratórios. Idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas estão entre os grupos que precisam de maior atenção durante esses períodos.
Nos dias mais quentes, observar sinais de desidratação também pode ajudar. A urina mais escura, por exemplo, pode indicar que o organismo precisa de mais líquidos.
Reduzir a entrada de calor em casa também ajuda durante períodos de temperaturas elevadas. Segundo a OMS, quando estiver mais quente fora do que dentro da residência, a orientação é manter as janelas fechadas durante o dia e utilizar cortinas ou persianas para bloquear a incidência direta do sol.
À noite, quando a temperatura externa estiver menor, abrir as janelas pode ajudar a resfriar os ambientes. A organização também recomenda cautela com ventiladores em temperaturas extremas: acima de 40 °C, eles podem aquecer o corpo em vez de resfriá-lo.
Banhos frescos, compressas úmidas e roupas leves e folgadas são outras medidas recomendadas para ajudar a aliviar o calor.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a intensificação do El Niño em 2026 deve favorecer temperaturas acima da média histórica no Brasil.
O fenômeno pode alterar padrões de temperatura e chuva, com efeitos diferentes entre as regiões. Durante períodos de temperaturas muito elevadas, adaptar a rotina ajuda a diminuir a exposição ao calor e seus possíveis impactos sobre a saúde.
O Inmet alerta que uma onda de calor é caracterizada quando as temperaturas permanecem pelo menos 5°C acima da média histórica por três dias consecutivos ou mais. Um dos principais fatores relacionados a esses episódios é a formação de um sistema de alta pressão atmosférica sobre determinada região.
Esse sistema funciona como uma espécie de tampa na atmosfera, dificultando a formação de nuvens e a circulação do ar. Como consequência, o ar quente permanece próximo à superfície e as temperaturas podem aumentar progressivamente.
Outro fenômeno importante é o bloqueio atmosférico, que ocorre quando massas de ar permanecem estacionadas sobre uma região durante vários dias. Esse padrão pode impedir o avanço de frentes frias e prolongar o período de calor intenso.
Acompanhar as previsões meteorológicas ajuda a antecipar períodos de temperaturas elevadas. No Brasil, o Inmet e outros órgãos meteorológicos divulgam alertas sobre ondas de calor.
Com essas informações, é possível adaptar atividades ao ar livre, reduzir a exposição ao sol nos horários mais quentes e reforçar os cuidados com a hidratação.
Durante episódios de calor extremo, seguir as orientações das autoridades de saúde e meteorologia ajuda a reduzir os riscos associados às altas temperaturas.