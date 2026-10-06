Francis Halzen vence Nobel de Física por observatório no Polo Sul

RESUMO ＋ O físico Francis Halzen venceu o Nobel de Física de 2026 por suas contribuições para o Observatório de Neutrinos IceCube e para a descoberta de neutrinos de alta energia de origem astrofísica. O cientista idealizou o uso do gelo do Polo Sul para detectar essas partículas, que ajudam a investigar alguns dos fenômenos mais energéticos do universo.

O físico Francis Halzen, professor da Universidade de Wisconsin–Madison, venceu o Prêmio Nobel de Física de 2026, anunciou a Real Academia Sueca de Ciências. O pesquisador foi reconhecido por suas contribuições para o Observatório de Neutrinos IceCube e pela descoberta de neutrinos de alta energia de origem astrofísica.

Halzen teve papel central na criação do IceCube, observatório instalado no Polo Sul que utiliza sensores distribuídos por um quilômetro cúbico de gelo para detectar neutrinos. Essas partículas podem fornecer informações sobre processos extremamente energéticos que ocorrem em regiões distantes do universo.

O cientista apresentou em 1988 a ideia de usar o gelo da Antártida para detectar neutrinos. Quando uma dessas partículas colide com um núcleo atômico, a interação produz um sinal luminoso que pode ser identificado pelos sensores instalados no gelo.

O que são neutrinos e por que eles são importantes

Os neutrinos são partículas que atravessam a matéria quase sem interagir com ela. Eles passam pela Terra e pelo corpo humano continuamente, mas apenas em ocasiões muito raras colidem com núcleos atômicos, o que torna sua detecção especialmente difícil.

Neutrinos de energia extremamente alta são produzidos em ambientes cósmicos onde também surgem outras partículas. A diferença é que os neutrinos conseguem viajar até a Terra sem mudar de direção nem perder energia.

Essa característica permite que os cientistas utilizem essas partículas para tentar identificar fenômenos que funcionam como aceleradores naturais de partículas no universo. Segundo a Real Academia Sueca de Ciências, esses processos podem produzir partículas com energias até um milhão de vezes superiores às alcançadas em laboratórios terrestres.

Como funciona o IceCube

A proposta de Halzen aproveitou características do Polo Sul que favorecem a observação dos neutrinos. Além de ser transparente em grandes profundidades, o gelo oferece um ambiente com pouca interferência e está localizado em uma região geologicamente estável.

Depois dos primeiros testes com sensores no gelo, o projeto cresceu até se transformar no IceCube, concluído em 2011. Como os neutrinos cósmicos de altíssima energia são raros, era necessário monitorar uma quantidade muito grande de gelo para aumentar as chances de registrar suas interações.

O observatório começou a detectar neutrinos de alta energia e, alguns anos depois, pesquisadores conseguiram demonstrar a existência de partículas que necessariamente tinham origem muito além do Sistema Solar. A descoberta abriu caminho para a busca das fontes cósmicas responsáveis por esses neutrinos.

“Francis Halzen liderou uma equipe internacional de pesquisadores e engenheiros que nos forneceu um instrumento fantástico. Sua tenacidade e visão científica abriram caminho para um novo tipo de astronomia”, afirmou Mark Pearce, presidente do Comitê Nobel de Física, em tradução livre.

Quem é Francis Halzen

Francis Halzen nasceu em 1944, em Tienen, na Bélgica. Ele concluiu o doutorado em 1969 na KU Leuven, também na Bélgica, e é professor da Universidade de Wisconsin–Madison, nos Estados Unidos.

Com o Nobel de Física de 2026, Halzen receberá 12 milhões de coroas suecas.

Segundo a Real Academia Sueca de Ciências, os registros continuamente coletados pelo IceCube devem permitir novos estudos sobre os ambientes em que neutrinos de alta energia são produzidos e podem até revelar fenômenos cósmicos ainda desconhecidos.