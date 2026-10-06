PL lidera bancadas estaduais com 212 deputados; PT tem 141 cadeiras

Eleição para deputados estaduais: A distribuição estadual mostra que a liderança nacional do PL é sustentada por bancadas numerosas (Instagram/Reprodução)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 6 de outubro de 2026 às 09h24.
Última atualização em 6 de outubro de 2026 às 09h25.
O PL reúne 212 dos 1.059 deputados estaduais e distritais contabilizados no levantamento, o equivalente a 20% das cadeiras, e tem representação em 26 unidades da Federação. O PT aparece na segunda posição, com 141 parlamentares, seguido por MDB, PSD e PP. As sete maiores bancadas partidárias concentram cerca de três quartos dos assentos.
O PL tem a maior bancada entre os partidos nas Assembleias Legislativas e na Câmara Legislativa do Distrito Federal, com 212 dos 1.059 deputados contabilizados no levantamento. A legenda reúne 20% de todas as cadeiras e tem representação em 26 das 27 unidades da Federação. O único estado sem representante do partido é o Piauí.
Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e foram compilados pelo Inteligov.
O PT aparece na segunda posição, com 141 deputados, ou 13,3% do total, distribuídos por 24 unidades da Federação. A diferença para o PL é de 71 cadeiras. Na sequência aparecem MDB, com 112 parlamentares (10,6%), PSD, com 103 (9,7%), e PP, com 81 (7,6%).
Republicanos e União completam o grupo de sete partidos com mais de 70 deputados estaduais e distritais. O Republicanos soma 78 cadeiras, enquanto o União tem 73. Juntas, as sete maiores bancadas reúnem 800 das 1.059 cadeiras, o equivalente a 75,5% do total.
A distribuição estadual mostra que a liderança nacional do PL é sustentada por bancadas numerosas, principalmente nos maiores colégios eleitorais do país. Em São Paulo, o partido tem 27 dos 94 deputados estaduais. É a maior bancada da legenda em números absolutos.
Em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, o PL conta com 21 parlamentares em cada Assembleia. O partido também tem 16 deputados em Santa Catarina, 14 no Paraná e 12 no Rio Grande do Sul.
Entre as cinco maiores Assembleias Legislativas do país, o PL soma 99 cadeiras em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul. O partido lidera isoladamente em São Paulo, Minas e Rio; na Bahia, o PT tem a maior bancada entre as siglas listadas, com 14 parlamentares.
A capilaridade também diferencia o PL dos demais partidos. A sigla só não possui representante no Piauí. O MDB aparece em 25 unidades da Federação, enquanto PT, Republicanos e União estão presentes em 24.
O PT soma suas maiores bancadas em São Paulo, com 16 deputados, Minas Gerais, com 15, Bahia, com 14, e Piauí, com 13. No Ceará, são 11 parlamentares. Esses cinco estados concentram 69 dos 141 deputados do partido.
O Piauí é o estado em que o PT apresenta sua maior participação proporcional entre as bancadas estaduais: são 13 das 30 cadeiras da Assembleia Legislativa. Na Bahia, a legenda ocupa 14 das 63 vagas.
O partido não tem representantes no Acre, em Roraima e no Tocantins, segundo os dados compilados. Ainda assim, sua presença em 24 unidades da Federação coloca a legenda entre as de maior distribuição territorial.
Além de PL e PT, MDB e PSD são os únicos partidos que ultrapassam a marca de 100 cadeiras. O MDB soma 112 deputados, equivalentes a 10,6% do total, e está presente em 25 unidades da Federação. Suas maiores bancadas estão no Maranhão, com 17 parlamentares, e em Alagoas, com 15.
O PSD reúne 103 deputados, ou 9,7% das cadeiras, distribuídos por 21 unidades da Federação. As maiores bancadas da sigla estão no Paraná, com 14 deputados, e em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, todos com nove parlamentares cada.
Depois dos quatro partidos que superam uma centena de cadeiras, aparecem PP, com 81 deputados; Republicanos, com 78; União, com 73; Podemos, com 47; e PSB, com 42.
A distribuição das 1.059 cadeiras contabilizadas é a seguinte:
|Partido
|Cadeiras
|% do total
|UFs com representação
|PL
|212
|20,0%
|26
|PT
|141
|13,3%
|24
|MDB
|112
|10,6%
|25
|PSD
|103
|9,7%
|21
|PP
|81
|7,6%
|22
|Republicanos
|78
|7,4%
|24
|União
|73
|6,9%
|24
|Podemos
|47
|4,4%
|16
|PSB
|42
|4,0%
|11
|PSDB
|26
|2,5%
|13
|PSOL
|26
|2,5%
|10
|PDT
|24
|2,3%
|11
|PV
|19
|1,8%
|10
|Avante
|17
|1,6%
|8
|Novo
|15
|1,4%
|10
|PRD
|13
|1,2%
|7
|PCdoB
|9
|0,8%
|7
|Agir
|7
|0,7%
|5
|Solidariedade
|4
|0,4%
|3
|Mobiliza
|3
|0,3%
|1
|Rede
|3
|0,3%
|2
|Cidadania
|1
|0,1%
|1
|DC
|1
|0,1%
|1
|Democrata
|1
|0,1%
|1
|Missão
|1
|0,1%
|1
PL, PT, MDB e PSD, os quatro partidos com mais de 100 representantes, somam 568 deputados estaduais e distritais, ou 53,6% das 1.059 cadeiras.
O PL tem a maior bancada, com 212 deputados estaduais e distritais, equivalentes a 20% das 1.059 cadeiras contabilizadas.
O PT reúne 141 deputados, ou 13,3% do total, e possui representação em 24 unidades da Federação.
O PL tem 71 cadeiras a mais que o PT: são 212 parlamentares do PL e 141 do PT.
Quatro partidos superam a marca: PL, com 212; PT, com 141; MDB, com 112; e PSD, com 103.
O PL tem deputados em 26 das 27 unidades da Federação. O Piauí é a única unidade sem representante da legenda nos dados apresentados.
As maiores bancadas do PL estão em São Paulo, com 27 deputados; Minas Gerais e Rio de Janeiro, com 21 cada; Santa Catarina, com 16; e Paraná, com 14.