Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

PL lidera bancadas estaduais com 212 deputados; PT tem 141 cadeiras

Partido concentra 20% das 1.059 cadeiras contabilizadas e tem representantes em 26 unidades da Federação; MDB aparece em terceiro, com 112 deputados

Eleição para deputados estaduais: A distribuição estadual mostra que a liderança nacional do PL é sustentada por bancadas numerosas (Instagram/Reprodução)

Eleição para deputados estaduais: A distribuição estadual mostra que a liderança nacional do PL é sustentada por bancadas numerosas (Instagram/Reprodução)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 09h24.

Última atualização em 6 de outubro de 2026 às 09h25.

Priorizar nos meus resultados Google
RESUMO ＋

O PL reúne 212 dos 1.059 deputados estaduais e distritais contabilizados no levantamento, o equivalente a 20% das cadeiras, e tem representação em 26 unidades da Federação. O PT aparece na segunda posição, com 141 parlamentares, seguido por MDB, PSD e PP. As sete maiores bancadas partidárias concentram cerca de três quartos dos assentos.

O PL tem a maior bancada entre os partidos nas Assembleias Legislativas e na Câmara Legislativa do Distrito Federal, com 212 dos 1.059 deputados contabilizados no levantamento. A legenda reúne 20% de todas as cadeiras e tem representação em 26 das 27 unidades da Federação. O único estado sem representante do partido é o Piauí.

Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e foram compilados pelo Inteligov.

O PT aparece na segunda posição, com 141 deputados, ou 13,3% do total, distribuídos por 24 unidades da Federação. A diferença para o PL é de 71 cadeiras. Na sequência aparecem MDB, com 112 parlamentares (10,6%), PSD, com 103 (9,7%), e PP, com 81 (7,6%).

Republicanos e União completam o grupo de sete partidos com mais de 70 deputados estaduais e distritais. O Republicanos soma 78 cadeiras, enquanto o União tem 73. Juntas, as sete maiores bancadas reúnem 800 das 1.059 cadeiras, o equivalente a 75,5% do total.

PL tem as maiores bancadas em São Paulo, Minas e Rio

A distribuição estadual mostra que a liderança nacional do PL é sustentada por bancadas numerosas, principalmente nos maiores colégios eleitorais do país. Em São Paulo, o partido tem 27 dos 94 deputados estaduais. É a maior bancada da legenda em números absolutos.

Em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, o PL conta com 21 parlamentares em cada Assembleia. O partido também tem 16 deputados em Santa Catarina, 14 no Paraná e 12 no Rio Grande do Sul.

Entre as cinco maiores Assembleias Legislativas do país, o PL soma 99 cadeiras em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul. O partido lidera isoladamente em São Paulo, Minas e Rio; na Bahia, o PT tem a maior bancada entre as siglas listadas, com 14 parlamentares.

A capilaridade também diferencia o PL dos demais partidos. A sigla só não possui representante no Piauí. O MDB aparece em 25 unidades da Federação, enquanto PT, Republicanos e União estão presentes em 24.

PT tem maiores bancadas em São Paulo, Minas, Bahia e Piauí

O PT soma suas maiores bancadas em São Paulo, com 16 deputados, Minas Gerais, com 15, Bahia, com 14, e Piauí, com 13. No Ceará, são 11 parlamentares. Esses cinco estados concentram 69 dos 141 deputados do partido.

O Piauí é o estado em que o PT apresenta sua maior participação proporcional entre as bancadas estaduais: são 13 das 30 cadeiras da Assembleia Legislativa. Na Bahia, a legenda ocupa 14 das 63 vagas.

O partido não tem representantes no Acre, em Roraima e no Tocantins, segundo os dados compilados. Ainda assim, sua presença em 24 unidades da Federação coloca a legenda entre as de maior distribuição territorial.

MDB e PSD superam 100 deputados

Além de PL e PT, MDB e PSD são os únicos partidos que ultrapassam a marca de 100 cadeiras. O MDB soma 112 deputados, equivalentes a 10,6% do total, e está presente em 25 unidades da Federação. Suas maiores bancadas estão no Maranhão, com 17 parlamentares, e em Alagoas, com 15.

O PSD reúne 103 deputados, ou 9,7% das cadeiras, distribuídos por 21 unidades da Federação. As maiores bancadas da sigla estão no Paraná, com 14 deputados, e em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, todos com nove parlamentares cada.

Depois dos quatro partidos que superam uma centena de cadeiras, aparecem PP, com 81 deputados; Republicanos, com 78; União, com 73; Podemos, com 47; e PSB, com 42.

Veja quantos deputados estaduais cada partido tem

A distribuição das 1.059 cadeiras contabilizadas é a seguinte:

PartidoCadeiras% do totalUFs com representação
PL21220,0%26
PT14113,3%24
MDB11210,6%25
PSD1039,7%21
PP817,6%22
Republicanos787,4%24
União736,9%24
Podemos474,4%16
PSB424,0%11
PSDB262,5%13
PSOL262,5%10
PDT242,3%11
PV191,8%10
Avante171,6%8
Novo151,4%10
PRD131,2%7
PCdoB90,8%7
Agir70,7%5
Solidariedade40,4%3
Mobiliza30,3%1
Rede30,3%2
Cidadania10,1%1
DC10,1%1
Democrata10,1%1
Missão10,1%1

PL, PT, MDB e PSD, os quatro partidos com mais de 100 representantes, somam 568 deputados estaduais e distritais, ou 53,6% das 1.059 cadeiras.

Perguntas frequentes

Qual partido tem mais deputados estaduais? ＋

O PL tem a maior bancada, com 212 deputados estaduais e distritais, equivalentes a 20% das 1.059 cadeiras contabilizadas.

Quantos deputados estaduais o PT tem? ＋

O PT reúne 141 deputados, ou 13,3% do total, e possui representação em 24 unidades da Federação.

Qual é a diferença entre as bancadas de PL e PT? ＋

O PL tem 71 cadeiras a mais que o PT: são 212 parlamentares do PL e 141 do PT.

Quais partidos têm mais de 100 deputados estaduais? ＋

Quatro partidos superam a marca: PL, com 212; PT, com 141; MDB, com 112; e PSD, com 103.

Em quantos estados o PL tem representação? ＋

O PL tem deputados em 26 das 27 unidades da Federação. O Piauí é a única unidade sem representante da legenda nos dados apresentados.

Onde estão as maiores bancadas estaduais do PL? ＋

As maiores bancadas do PL estão em São Paulo, com 27 deputados; Minas Gerais e Rio de Janeiro, com 21 cada; Santa Catarina, com 16; e Paraná, com 14.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Estados brasileiros

Mais de Brasil

Lula subestimou Flávio e comando da campanha precisa ser demitido, diz cientista político

Reforma tributária pode encarecer a conta de água em 18%, diz representante das concessionárias

Em reunião com aliados, Lula indica calibragem sem mudança no comando da campanha

Vai ter debate no 2º turno entre Lula e Flávio Bolsonaro?

Mais na Exame

Negócios

Aos 162 anos, esta paranaense vai investir R$ 1 bilhão para chegar ao maior porto da América Latina

Pop

'Homem-Aranha: Um Novo Dia' estreia hoje no streaming; veja horário e onde assistir

Marketing

Marketing no agro é destaque no GAFFFF: a nova fronteira de rentabilidade

Brasil

Lula subestimou Flávio e comando da campanha precisa ser demitido, diz cientista político