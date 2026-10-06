PL lidera bancadas estaduais com 212 deputados; PT tem 141 cadeiras

RESUMO ＋ O PL reúne 212 dos 1.059 deputados estaduais e distritais contabilizados no levantamento, o equivalente a 20% das cadeiras, e tem representação em 26 unidades da Federação. O PT aparece na segunda posição, com 141 parlamentares, seguido por MDB, PSD e PP. As sete maiores bancadas partidárias concentram cerca de três quartos dos assentos.

O PL tem a maior bancada entre os partidos nas Assembleias Legislativas e na Câmara Legislativa do Distrito Federal, com 212 dos 1.059 deputados contabilizados no levantamento. A legenda reúne 20% de todas as cadeiras e tem representação em 26 das 27 unidades da Federação. O único estado sem representante do partido é o Piauí.

Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e foram compilados pelo Inteligov.

O PT aparece na segunda posição, com 141 deputados, ou 13,3% do total, distribuídos por 24 unidades da Federação. A diferença para o PL é de 71 cadeiras. Na sequência aparecem MDB, com 112 parlamentares (10,6%), PSD, com 103 (9,7%), e PP, com 81 (7,6%).

Republicanos e União completam o grupo de sete partidos com mais de 70 deputados estaduais e distritais. O Republicanos soma 78 cadeiras, enquanto o União tem 73. Juntas, as sete maiores bancadas reúnem 800 das 1.059 cadeiras, o equivalente a 75,5% do total.

PL tem as maiores bancadas em São Paulo, Minas e Rio

A distribuição estadual mostra que a liderança nacional do PL é sustentada por bancadas numerosas, principalmente nos maiores colégios eleitorais do país. Em São Paulo, o partido tem 27 dos 94 deputados estaduais. É a maior bancada da legenda em números absolutos.

Em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, o PL conta com 21 parlamentares em cada Assembleia. O partido também tem 16 deputados em Santa Catarina, 14 no Paraná e 12 no Rio Grande do Sul.

Entre as cinco maiores Assembleias Legislativas do país, o PL soma 99 cadeiras em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul. O partido lidera isoladamente em São Paulo, Minas e Rio; na Bahia, o PT tem a maior bancada entre as siglas listadas, com 14 parlamentares.

A capilaridade também diferencia o PL dos demais partidos. A sigla só não possui representante no Piauí. O MDB aparece em 25 unidades da Federação, enquanto PT, Republicanos e União estão presentes em 24.

PT tem maiores bancadas em São Paulo, Minas, Bahia e Piauí

O PT soma suas maiores bancadas em São Paulo, com 16 deputados, Minas Gerais, com 15, Bahia, com 14, e Piauí, com 13. No Ceará, são 11 parlamentares. Esses cinco estados concentram 69 dos 141 deputados do partido.

O Piauí é o estado em que o PT apresenta sua maior participação proporcional entre as bancadas estaduais: são 13 das 30 cadeiras da Assembleia Legislativa. Na Bahia, a legenda ocupa 14 das 63 vagas.

O partido não tem representantes no Acre, em Roraima e no Tocantins, segundo os dados compilados. Ainda assim, sua presença em 24 unidades da Federação coloca a legenda entre as de maior distribuição territorial.

MDB e PSD superam 100 deputados

Além de PL e PT, MDB e PSD são os únicos partidos que ultrapassam a marca de 100 cadeiras. O MDB soma 112 deputados, equivalentes a 10,6% do total, e está presente em 25 unidades da Federação. Suas maiores bancadas estão no Maranhão, com 17 parlamentares, e em Alagoas, com 15.

O PSD reúne 103 deputados, ou 9,7% das cadeiras, distribuídos por 21 unidades da Federação. As maiores bancadas da sigla estão no Paraná, com 14 deputados, e em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, todos com nove parlamentares cada.

Depois dos quatro partidos que superam uma centena de cadeiras, aparecem PP, com 81 deputados; Republicanos, com 78; União, com 73; Podemos, com 47; e PSB, com 42.

Veja quantos deputados estaduais cada partido tem

A distribuição das 1.059 cadeiras contabilizadas é a seguinte:

Partido Cadeiras % do total UFs com representação PL 212 20,0% 26 PT 141 13,3% 24 MDB 112 10,6% 25 PSD 103 9,7% 21 PP 81 7,6% 22 Republicanos 78 7,4% 24 União 73 6,9% 24 Podemos 47 4,4% 16 PSB 42 4,0% 11 PSDB 26 2,5% 13 PSOL 26 2,5% 10 PDT 24 2,3% 11 PV 19 1,8% 10 Avante 17 1,6% 8 Novo 15 1,4% 10 PRD 13 1,2% 7 PCdoB 9 0,8% 7 Agir 7 0,7% 5 Solidariedade 4 0,4% 3 Mobiliza 3 0,3% 1 Rede 3 0,3% 2 Cidadania 1 0,1% 1 DC 1 0,1% 1 Democrata 1 0,1% 1 Missão 1 0,1% 1

PL, PT, MDB e PSD, os quatro partidos com mais de 100 representantes, somam 568 deputados estaduais e distritais, ou 53,6% das 1.059 cadeiras.