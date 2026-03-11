A rotina de skincare que virou febre nas redes — e preocupa médicos

O crescimento das rotinas de cuidados com a pele nas redes sociais, popularizadas pelo fenômeno conhecido como SkinTok, tem levado muitas pessoas a adotar práticas complexas e produtos sem comprovação científica.

No entanto, especialistas afirmam que manter a pele saudável costuma depender de medidas simples, como limpeza adequada, hidratação e proteção solar.

Segundo a Nature, dermatologistas indicam que o excesso de produtos e procedimentos pode, em alguns casos, prejudicar a barreira natural da pele.

A dermatologista Rajani Katta, da Universidade do Texas em Houston, afirma que tem observado pacientes adotando rotinas com até 12 etapas diferentes inspiradas em conteúdos de redes sociais.

Segundo a especialista, muitas dessas práticas não possuem respaldo científico e podem causar irritação, sensibilidade ou danos à pele.

O interesse global por cuidados com a pele continua em alta. Estimativas indicam que o setor deve movimentar mais de US$ 200 bilhões em 2026. Plataformas como o TikTok também ampliaram o alcance de tendências de beleza, com hashtags relacionadas a skincare acumulando bilhões de visualizações.

Apesar da popularidade dessas rotinas, dermatologistas alertam que parte das informações compartilhadas nas redes sociais inclui dados imprecisos ou enganosos, como a alegação de que o protetor solar pode causar câncer ou deficiência de vitamina D.

Como funciona a barreira de proteção da pele

A pele é o maior órgão do corpo humano e funciona como a primeira linha de defesa contra agentes externos, como microrganismos, substâncias químicas e radiação ultravioleta.

Especialistas explicam que a estrutura cutânea é formada por três camadas principais: epiderme, derme e hipoderme. A primeira, localizada na superfície, renova constantemente as células, substituindo milhares de células mortas eliminadas diariamente.

Nessa região encontra-se o estrato córneo, responsável pela chamada barreira cutânea. Essa camada ajuda a manter a hidratação e impede a entrada de agentes nocivos.

Além da proteção física, a pele abriga um microbioma composto por microrganismos benéficos que contribuem para o equilíbrio do organismo.

Dermatologistas alertam que o uso excessivo de sabonetes agressivos, produtos adstringentes ou banhos muito quentes pode remover os óleos naturais da pele e comprometer essa barreira protetora.

Quando a barreira cutânea sofre danos, podem surgir sintomas como ressecamento, vermelhidão, coceira, acne e maior suscetibilidade a infecções.

Proteção solar é uma das medidas mais importantes

Especialistas apontam que a radiação ultravioleta (UV) está entre os principais fatores de dano à pele a longo prazo.

A exposição excessiva ao sol está associada ao envelhecimento precoce e ao aumento do risco de câncer de pele.

Dados da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC) indicam que o melanoma, forma mais agressiva da doença, causou cerca de 60 mil mortes em 2022 em todo o mundo.

A radiação UVA e UVB afeta a pele de maneiras diferentes. Enquanto a UVA está ligada ao envelhecimento cutâneo e ao estresse oxidativo, a UVB provoca queimaduras solares e danos ao DNA das células.

Estudos clínicos mostram que o uso regular de protetor solar de amplo espectro com fator de proteção solar (FPS) 30 ou superior reduz significativamente o risco de câncer de pele.

Além do protetor solar, especialistas recomendam evitar exposição ao sol nos horários de maior intensidade e utilizar roupas de proteção, como chapéus e camisas de manga longa.

Qual é a rotina ideal de cuidados com a pele?

Apesar da grande quantidade de produtos disponíveis no mercado, dermatologistas afirmam que rotinas básicas costumam ser suficientes para a maioria das pessoas.

A Academia Americana de Dermatologia recomenda três medidas principais:

lavar o rosto com sabonete suave duas vezes ao dia

aplicar hidratante adequado ao tipo de pele

usar protetor solar diariamente

Alguns ingredientes possuem respaldo científico para tratar problemas específicos. Entre eles estão os retinoides, derivados da vitamina A utilizados no tratamento da acne, manchas e sinais de envelhecimento.

Antioxidantes como vitamina C também podem ajudar a proteger a pele contra danos causados por radicais livres e poluição.

Estilo de vida também influencia a saúde da pele

Pesquisas indicam que fatores relacionados ao estilo de vida podem ser tão importantes quanto os produtos aplicados na pele.

Entre os principais estão:

alimentação equilibrada

consumo adequado de nutrientes

evitar tabagismo

prática regular de atividade física

Estudos também apontam possíveis conexões entre saúde da pele e microbioma intestinal, sugerindo que inflamações no organismo podem influenciar condições dermatológicas.

Para especialistas, manter a pele saudável vai além da aparência estética. A principal função desse órgão é proteger o corpo contra agentes externos e contribuir para o equilíbrio geral do organismo.