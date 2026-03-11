A rotina de skincare que virou febre nas redes — e preocupa médicos

Estudos mostram por que rotinas simples recomendadas por dermatologistas podem ser mais eficazes que tendências virais. (shironosov/Thinkstock)
Publicado em 11 de março de 2026 às 10h15.
O crescimento das rotinas de cuidados com a pele nas redes sociais, popularizadas pelo fenômeno conhecido como SkinTok, tem levado muitas pessoas a adotar práticas complexas e produtos sem comprovação científica.
No entanto, especialistas afirmam que manter a pele saudável costuma depender de medidas simples, como limpeza adequada, hidratação e proteção solar.
Segundo a Nature, dermatologistas indicam que o excesso de produtos e procedimentos pode, em alguns casos, prejudicar a barreira natural da pele.
A dermatologista Rajani Katta, da Universidade do Texas em Houston, afirma que tem observado pacientes adotando rotinas com até 12 etapas diferentes inspiradas em conteúdos de redes sociais.
Segundo a especialista, muitas dessas práticas não possuem respaldo científico e podem causar irritação, sensibilidade ou danos à pele.
O interesse global por cuidados com a pele continua em alta. Estimativas indicam que o setor deve movimentar mais de US$ 200 bilhões em 2026. Plataformas como o TikTok também ampliaram o alcance de tendências de beleza, com hashtags relacionadas a skincare acumulando bilhões de visualizações.
Apesar da popularidade dessas rotinas, dermatologistas alertam que parte das informações compartilhadas nas redes sociais inclui dados imprecisos ou enganosos, como a alegação de que o protetor solar pode causar câncer ou deficiência de vitamina D.
A pele é o maior órgão do corpo humano e funciona como a primeira linha de defesa contra agentes externos, como microrganismos, substâncias químicas e radiação ultravioleta.
Especialistas explicam que a estrutura cutânea é formada por três camadas principais: epiderme, derme e hipoderme. A primeira, localizada na superfície, renova constantemente as células, substituindo milhares de células mortas eliminadas diariamente.
Nessa região encontra-se o estrato córneo, responsável pela chamada barreira cutânea. Essa camada ajuda a manter a hidratação e impede a entrada de agentes nocivos.
Além da proteção física, a pele abriga um microbioma composto por microrganismos benéficos que contribuem para o equilíbrio do organismo.
Dermatologistas alertam que o uso excessivo de sabonetes agressivos, produtos adstringentes ou banhos muito quentes pode remover os óleos naturais da pele e comprometer essa barreira protetora.
Quando a barreira cutânea sofre danos, podem surgir sintomas como ressecamento, vermelhidão, coceira, acne e maior suscetibilidade a infecções.
Especialistas apontam que a radiação ultravioleta (UV) está entre os principais fatores de dano à pele a longo prazo.
A exposição excessiva ao sol está associada ao envelhecimento precoce e ao aumento do risco de câncer de pele.
Dados da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC) indicam que o melanoma, forma mais agressiva da doença, causou cerca de 60 mil mortes em 2022 em todo o mundo.
A radiação UVA e UVB afeta a pele de maneiras diferentes. Enquanto a UVA está ligada ao envelhecimento cutâneo e ao estresse oxidativo, a UVB provoca queimaduras solares e danos ao DNA das células.
Estudos clínicos mostram que o uso regular de protetor solar de amplo espectro com fator de proteção solar (FPS) 30 ou superior reduz significativamente o risco de câncer de pele.
Além do protetor solar, especialistas recomendam evitar exposição ao sol nos horários de maior intensidade e utilizar roupas de proteção, como chapéus e camisas de manga longa.
Apesar da grande quantidade de produtos disponíveis no mercado, dermatologistas afirmam que rotinas básicas costumam ser suficientes para a maioria das pessoas.
A Academia Americana de Dermatologia recomenda três medidas principais:
Alguns ingredientes possuem respaldo científico para tratar problemas específicos. Entre eles estão os retinoides, derivados da vitamina A utilizados no tratamento da acne, manchas e sinais de envelhecimento.
Antioxidantes como vitamina C também podem ajudar a proteger a pele contra danos causados por radicais livres e poluição.
Pesquisas indicam que fatores relacionados ao estilo de vida podem ser tão importantes quanto os produtos aplicados na pele.
Entre os principais estão:
Estudos também apontam possíveis conexões entre saúde da pele e microbioma intestinal, sugerindo que inflamações no organismo podem influenciar condições dermatológicas.
Para especialistas, manter a pele saudável vai além da aparência estética. A principal função desse órgão é proteger o corpo contra agentes externos e contribuir para o equilíbrio geral do organismo.