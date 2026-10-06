Uma alta de 567% para essa criptomoeda é realista? Gráficos e derivativos respondem

O preço do XRP volta a chamar a atenção de analistas gráficos enquanto o token se consolida próximo a níveis técnicos importantes nesta semana.

Um trader enxerga um caminho para US$ 10, mas dados de derivativos alertam investidores a não se anteciparem.

O que impulsiona a meta de preço de US$ 10 para o XRP?

O analista de criptoativos, Moustache, identificou um padrão de cunha de alargamento descendente de múltiplos anos no gráfico semanal do XRP. Esse padrão se forma há quase dois anos. No preço atual próximo de US$ 1,52, uma movimentação para US$ 10 representaria alta de cerca de 560%.

O analista classificou a estrutura como “exemplo clássico” e mantém uma avaliação construtiva para o cenário de longo prazo. Ele observou que o rompimento pode ainda levar tempo para se concretizar totalmente.

Gráficos de prazos mais curtos mostram uma tensão acumulada semelhante abaixo da superfície. O analista Ali Martinez destacou que o XRP está consolidando dentro de um padrão triangular e se aproxima do topo dessa formação.

Esse patamar costuma anteceder variações mais expressivas do preço em ambos os sentidos. Carteiras com grandes quantidades de criptomoeda (conhecidas popularmente como "baleias") permanecem em grande parte neutras, com o saldo combinado mantendo-se próximo de 3,9 bilhões de XRP na semana passada. Um fechamento decisivo de quatro horas acima de US$ 1,53 pode abrir caminho para US$ 1,62 no curto prazo.

$XRP - Update Still looking for that slow grind up on XRP. https://t.co/DbnppqzMLS — Crypto Tony (@CryptoTony__) October 4, 2026

O rali do XRP consegue realmente se sustentar sob pressão?

Nem todos os analistas enxergam um rompimento imediato. Um observador do mercado calcula uma probabilidade de 65% a 70% de alta. Ele atribui chance de 30% a 35% para uma queda, ressaltando que o Índice de Força Relativa (IFR) do XRP segue abaixo de 50.

O experiente trader Peter Brandt também apontou a formação de um padrão “cup and handle” no gráfico do XRP, estrutura que costuma indicar potencial para novas altas.

A leitura indica que o mercado ainda não entrou em um ciclo fortemente otimista como um todo.

Dados de derivativos sugerem mais cautela. Informações da CryptoQuant apontam que o open interest (número de contratos de derivativos ainda não liquidados ou exercidos de determinado ativo) do XRP na Binance subiu para US$ 516,6 milhões, acima das mínimas de 2026 próximas de US$ 350 a US$ 400 milhões. O patamar ainda está bem abaixo do recorde de US$ 1,3 bilhão registrado em outubro de 2025.

O preço reagiu mais rápido que o open interest. Traders alavancados ainda não demonstraram a confiança vista no último ano, e analistas enxergam essa diferença como sinal de um mercado mais cauteloso e menos eufórico.

Nada disso deve ser considerado recomendação de investimento. O mercado de criptomoedas é volátil e imprevisível; movimentações passadas não garantem tendências futuras. Quem cogita operar deve buscar informações e análises próprias.

*Matéria original escrita por Lucas Espindola no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok