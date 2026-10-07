O que são as 'partículas fantasma' que renderam o Nobel de Física a Francis Halzen

Bilhões de partículas produzidas pelo Sol atravessam uma área do tamanho de uma unha a cada segundo praticamente sem deixar vestígios. Conhecidas como neutrinos, elas estão entre as partículas subatômicas mais difíceis de detectar e são chamadas de "partículas fantasma".

O estudo desses mensageiros cósmicos está no centro do Nobel de Física de 2026, concedido ao físico belga Francis Halzen. Ele foi reconhecido por sua contribuição decisiva para o desenvolvimento do Observatório de Neutrinos IceCube, instalado no Polo Sul.

Halzen apresentou em 1988 a ideia de utilizar o gelo da Antártida como um enorme detector. Décadas depois, o projeto permite estudar neutrinos de alta energia produzidos por alguns dos fenômenos mais extremos do Universo.

O que são as 'partículas fantasma'?

Segundo o Observatório de Neutrinos IceCube, os neutrinos são partículas subatômicas que interagem muito pouco com a matéria. Essa característica permite que atravessem grandes quantidades de material praticamente sem sofrer alterações.

É justamente daí que vem a comparação com "fantasmas". A maioria atravessa a Terra, o gelo e até o corpo humano sem produzir qualquer efeito perceptível.

O Sol gera enormes quantidades dessas partículas. O IceCube, porém, procura principalmente neutrinos muito mais energéticos, produzidos por fenômenos violentos além do Sistema Solar.

A dificuldade para detectá-los também os torna importantes para a astronomia. Como os neutrinos raramente interagem com a matéria durante sua trajetória, conseguem atravessar regiões densas que a luz não penetra facilmente.

Eles também não possuem carga elétrica. Por isso, campos magnéticos não alteram suas trajetórias no espaço. A direção de onde chegam pode fornecer aos cientistas pistas sobre sua origem no cosmos.

Como o IceCube encontra neutrinos?

O IceCube utiliza aproximadamente um quilômetro cúbico de gelo da Antártida como um gigantesco detector. Milhares de sensores de luz foram instalados em longos cabos posicionados nas profundezas do gelo. Na maior parte do tempo, os neutrinos simplesmente atravessam essa estrutura.

Raramente, porém, uma dessas partículas interage com um núcleo atômico. A interação produz partículas carregadas que se deslocam rapidamente pelo gelo e emitem um característico brilho azul.

Os sensores conseguem registrar essa luz. A partir do padrão e do momento em que o sinal é detectado, os cientistas estimam a energia e a direção de onde veio o neutrino. Como essas interações são extremamente raras, o observatório precisa monitorar um enorme volume de gelo.

A proposta de Halzen foi justamente utilizar a vasta camada de gelo natural da Antártida para procurar esses sinais.

Por que os neutrinos são importantes?

Os neutrinos podem funcionar como mensageiros de regiões distantes do Universo. Como raramente interagem com a matéria, conseguem atravessar regiões densas que podem ser difíceis de observar por meio da luz.

Outra característica importante é a ausência de carga elétrica. Como os campos magnéticos não desviam sua trajetória, a direção de chegada pode ajudar os pesquisadores a procurar sua origem.

A energia dos neutrinos também fornece informações sobre os processos que os produziram. Essas características permitem estudar fenômenos extremos, incluindo estrelas em explosão e ambientes ao redor de grandes buracos negros.

Dessa forma, o IceCube possibilitou que pesquisadores utilizassem neutrinos para investigar fenômenos que telescópios convencionais não conseguem observar facilmente. Ao rastrear esses mensageiros cósmicos, cientistas conseguem obter informações sobre alguns dos processos mais energéticos do Universo.