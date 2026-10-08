Como Anne Carson, vencedora do Nobel, ajudou a reinventar os clássicos de literatura

RESUMO ＋ A escritora canadense Anne Carson, de 76 anos, recebeu nesta quinta-feira, 8, o Prêmio Nobel de Literatura de 2026. Segundo a Academia Sueca, a autora foi reconhecida por uma obra inventiva que combina poesia, prosa, ensaio, tradução e crítica em diálogo com a tradição clássica. Mais de três décadas depois de iniciar sua trajetória literária, a canadense Anne Carson, de 76 anos, recebeu nesta quinta-feira, 8, o Prêmio Nobel de Literatura de 2026. Segundo a Academia Sueca, o reconhecimento vem por uma obra que desafia fronteiras entre poesia, prosa, ensaio, tradução e crítica e que recorre à tradição clássica para criar formas literárias contemporâneas. O prêmio foi concedido a Carson "por sua obra ousada e inventiva que, em diálogo lúdico com a tradição clássica, criou novas formas para a literatura contemporânea”. A escolha destaca uma escritora cuja produção não se encaixa facilmente em um único gênero, característica que está justamente entre os elementos mais marcantes de sua trajetória. Nascida em Toronto, no Canadá, em 1950, Carson é formada em literatura clássica e passou décadas estudando e traduzindo autores da Grécia Antiga. Ao mesmo tempo, transformou esse repertório em matéria-prima para uma produção que inclui poemas, ensaios, romances em versos, peças e traduções. Ela estudou na Universidade de Toronto, onde concluiu bacharelado, mestrado e doutorado em literatura clássica. Do mito grego ao romance em versos Um dos livros mais conhecidos da autoria é “Autobiografia do vermelho”, publicado originalmente em 1998. A obra parte do mito de Gerião, criatura monstruosa derrotada por Héracles em um dos trabalhos atribuídos ao herói, e o transforma em uma narrativa contemporânea em versos. Na versão de Carson, Gerião deixa de ser apenas um personagem secundário da mitologia para se tornar um garoto sensível e artista, envolvido em uma relação amorosa com Héracles. O resultado combina poesia, narrativa e reflexão sobre a formação de uma identidade.

O livro se tornou uma das principais portas de entrada para sua obra e ajudou a consolidar a reputação de Carson como uma autora interessada menos em respeitar fronteiras literárias do que em desmontá-las.

No Brasil, “Autobiografia do vermelho” foi publicado pela Editora 34 em 2021, em tradução de Ismar Tirelli Neto.

Uma escritora entre gêneros

A produção de Carson também traduziu textos fundamentais da literatura grega, entre eles obras de "Sófocles, Eurípides e Safo". Entre seus trabalhos estão traduções de “Electra”, “Antígona”, “As Bacantes” e fragmentos de Safo.

Esse trânsito entre tradução e criação ajuda a explicar a formulação escolhida pela Academia Sueca. Em vez de tratar a tradição clássica como um patrimônio estático, Carson a utiliza como algo que pode ser desmontado, traduzido, reescrito e colocado em diálogo com outras épocas.

Em “Norma Jeane Baker of Troy”, por exemplo, publicado em 2019, a escritora aproxima duas figuras separadas por milhares de anos: Helena de Troia, personagem da tragédia “Helena”, de Eurípides, e Marilyn Monroe, cujo nome de nascimento era Norma Jeane Baker. A obra transforma a aproximação entre as duas personagens em uma reflexão sobre beleza, desejo e representação.

Sua bibliografia inclui livros de poesia e prosa como “Men in the Off Hours”, “The Beauty of the Husband”, “Decreation”, “Red Doc”, “Float” e “Wrong Norma”, além de traduções e trabalhos ligados ao teatro.

Uma autora conhecida no Brasil

Embora o Nobel amplie agora sua projeção internacional, Carson já vinha recebendo atenção no mercado editorial brasileiro. Além de “Autobiografia do vermelho”, foram publicados no país títulos como “Eros, o doce-amargo”, “Falas curtas”, “Sobre aquilo em que eu mais penso” e “A beleza do marido”.

A Editora 34, que publica parte de sua obra no país, define Carson como uma autora que dissolve as fronteiras entre pesquisa e invenção, crítica e criação.

Com a premiação, Carson passa a integrar a lista de laureados de um prêmio concedido pela primeira vez em 1901. Ela sucede o escritor húngaro László Krasznahorkai, vencedor do Nobel de Literatura de 2025.