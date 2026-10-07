Jorge Amado recebeu ao menos 19 indicações ao Nobel de Literatura; veja outros brasileiros indicados

O escritor brasileiro Jorge Amado (1912-2001) foi indicado pelo menos 19 vezes ao Prêmio Nobel de Literatura, de acordo com registros da Academia Sueca e da Fundação Nobel, instituições responsáveis pela premiação. As nomeações ocorreram entre 1967 e 1973, período em que o autor baiano já havia publicado obras como Capitães da Areia (1937) e Gabriela, Cravo e Canela (1958).

O número de indicações pode ser superior ao registrado oficialmente. Isso ocorre porque a organização responsável pelo Nobel mantém em sigilo, por 50 anos, os nomes dos candidatos, as justificativas das nomeações e as avaliações dos integrantes responsáveis pela escolha. A base de dados mencionada reúne informações disponíveis até 1975.

Jorge Amado construiu uma carreira literária com romances que retratam aspectos sociais, culturais e políticos do Brasil, especialmente da Bahia. Seus livros foram publicados em diferentes idiomas e receberam adaptações para o cinema, a televisão e o teatro.

Quais brasileiros já foram indicados ao Nobel de Literatura?

Além de Jorge Amado, outros seis brasileiros aparecem nos registros públicos de indicações ao Nobel de Literatura até 1975. Entre eles estão Carlos Drummond de Andrade e Erico Verissimo, que receberam três e quatro nomeações, respectivamente.

Confira os nomes e os anos das indicações:

Henrique Maximiano Coelho Neto (1864-1934): três indicações em 1933.

três indicações em 1933. Flávio de Carvalho (1899-1973): uma indicação em 1939.

uma indicação em 1939. Manoel C. Wanderley: uma indicação em 1941, sem informações biográficas disponíveis na base consultada.

uma indicação em 1941, sem informações biográficas disponíveis na base consultada. Alceu Amoroso Lima (1893-1983): uma indicação em 1965.

uma indicação em 1965. Carlos Drummond de Andrade (1902-1987): três indicações, registradas em 1967, 1969 e 1974.

três indicações, registradas em 1967, 1969 e 1974. Erico Lopes Verissimo (1905-1975): quatro indicações, nos anos de 1963, 1968, 1974 e 1975.

A relação não contempla indicações feitas durante o período que permanece protegido pelas regras de confidencialidade da Fundação Nobel.

Em 2016, por exemplo, a União Brasileira de Escritores (UBE) anunciou a indicação de Lygia Fagundes Telles (1923-2022) ao prêmio. A nomeação, no entanto, ainda não pode ser consultada nos arquivos públicos da instituição.

Como funciona a escolha do vencedor do Nobel de Literatura?

Criado a partir do testamento do inventor e empresário sueco Alfred Nobel, o Prêmio Nobel de Literatura reconhece autores por suas contribuições à literatura. A premiação ocorre anualmente, embora algumas edições não tenham resultado na concessão da honraria.

O processo de indicação não é aberto ao público. Apenas determinados grupos e profissionais possuem autorização para apresentar candidatos.

Entre os responsáveis pelas nomeações estão membros da Academia Sueca, professores universitários de literatura e linguística, vencedores anteriores do Nobel de Literatura e representantes de organizações literárias que atendam aos critérios da premiação.

No caso de Jorge Amado, parte das indicações partiu de integrantes da Academia Brasileira de Letras (ABL), entre eles Marcos Almir Madeira e Antônio Olinto (1919-2009).

Após o recebimento das candidaturas, a Academia Sueca conduz a avaliação dos nomes apresentados e define o vencedor. As discussões internas e os documentos relacionados à seleção permanecem sob sigilo durante cinco décadas.

Essa restrição impede a identificação de todos os escritores brasileiros que podem ter sido indicados em anos mais recentes.

O regulamento também estabelece que o Nobel de Literatura não pode ser concedido postumamente. A exceção ocorre quando o escritor morre após o anúncio oficial de sua vitória, mas antes da cerimônia de entrega do prêmio.