Nesta sexta-feira, 20, o Brasil celebra o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. O feriado marca a data da morte de Zumbi dos Palmares, em 1695, e convida à reflexão sobre a luta contra o racismo e o papel da população negra na formação do país.

Para quem quer aproveitar o feriado em São Paulo, a cidade tem uma programação gratuita que vai dos shows de Seu Jorge e Rachel Reis na Avenida São João a uma exposição no Museu Afro Brasil, no Ibirapuera. A agenda também inclui a tradicional Marcha da Consciência Negra na Paulista, uma feira de afroempreendedores e rodas de conversa.

Confira os horários, os endereços e quais atividades exigem retirada de ingresso:

Festival da Consciência Negra

A primeira edição do Festival da Consciência Negra, da Prefeitura de São Paulo, vai reunir centenas de atividades ao longo da semana. O feriado concentra parte dos shows no Centro, com atrações em palcos de rua e espaços culturais.

Sexta-feira, 20 de novembro

Palco São João — Avenida São João, 747

11h | Funmilayo Afrobeat Orquestra

13h | Seu Jorge

15h30 | Rachel Reis

17h30 | Dudu Nobre

18h30 | Almir canta Guineto

19h30 | Os Prettos

Nos intervalos | DJ Lys Ventura

Piano na Praça — Praça Dom José Gaspar

15h | Carlos Dafé

17h | Amaro Freitas

Sábado, 21 de novembro

Palco São João — Avenida São João, 747

11h | Thobias da Vai-Vai

13h | Yannick Delass

15h | Tasha e Tracie

17h | Jota.Pê

19h | Os Garotin

Piano na Praça — Praça Dom José Gaspar

15h | Hercules Gomes

17h | Jonathan Ferr

Jazz, cortejos e bailes black no Centro

Nos dias 20 e 21 de novembro, ruas e praças do Centro recebem bailes black, festas de vinil e rodas de samba.

Avenida Ipiranga

20/11, às 12h — Nos Tempos da Soweto

20/11, às 16h — Equipe Zimbabwe

21/11, às 11h — Equipe Black Mad

Rua Dom José de Barros

20/11, das 13h às 17h — Discopédia

21/11, das 17h às 21h — Afrogroove

Praça do Patriarca

20/11, às 12h — Graça Braga

21/11, às 12h — Resenha de Crioulas

21/11, às 16h — Samba de Dandara

Marcha da Consciência Negra sai da Avenida Paulista

A 23ª Marcha da Consciência Negra, na sexta-feira, 20, terá concentração a partir das 10h no vão do Masp. A saída está prevista para as 15h30, com caminhada até o Theatro Municipal.

Antes do cortejo, haverá apresentações culturais e falas de lideranças de movimentos sociais. O ato deste ano relembra os 60 anos da fundação do Partido dos Panteras Negras e reúne reivindicações por igualdade racial e direitos sociais.

Museu Afro Brasil tem exposição nova e samba no Ibirapuera

O Museu Afro Brasil Emanoel Araujo, no Pavilhão Padre Manoel da Nóbrega, tem entrada gratuita no feriado. A exposição "Futuros Pretos" reúne obras inéditas de cinco artistas negros selecionados em edital nacional. As peças foram criadas durante uma residência em que os participantes mergulharam no acervo do museu.

A agenda musical começa às 13h30, com o Baile do Sagatiba, e segue às 16h, com o Samba dos Compositores da Rosas de Ouro. Para quem quer visitar a exposição, a página do museu informa dois horários de abertura: 10h e 12h. A visitação tem entrada até as 17h, com permanência até as 18h.

Praça das Artes tem feira, moda afro e debates

Nos dias 20 e 21, a 6ª Expo Internacional Dia da Consciência Negra reúne feira de afroempreendedores, gastronomia e apresentações na Praça das Artes, na Avenida São João, 281. O evento tem como tema "Mulheres Negras: raízes que sustentam o futuro" e inclui desfile da Casa Cleo e baile do Sampa Charme. A entrada é gratuita, com retirada de ingresso pelo Sympla.

O evento também conta com palestras em ambos os dias. Na sexta, 20 de novembro, das 14h às 15h, Giovanna Heliodoro, Dra. Jussara Santos e Eva Aparecida dos Santos discutem os avanços da lei que tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas. Das 15h30 às 16h30, Jessi Alves, Julia Neres e Ludmila Mello debatem como a crise ambiental afeta de forma desigual a população negra.

No sábado, 21 de novembro, das 10h às 11h30, Barbara Carine, Sil Bahia, Cleo Santana e Sheila Caetano discutem a presença de mulheres negras no mercado de trabalho e os impactos da inteligência artificial nas relações profissionais. Das 14h às 16h, Ana Patricia, Jaqueline Góes, Thays Souza, Aline Silva e Preto Zezé conversam sobre o papel da saúde e do esporte na promoção da qualidade de vida e da igualdade racial.

Sesc 14 Bis tem rodas de conversa e CCSP recebe Rappin’ Hood

Na Bela Vista, o Sesc 14 Bis recebe duas rodas gratuitas no térreo. No dia 20, às 13h, Jé Oliveira, Rose Maria e Raphael Cutis conversam sobre atuação negra na arte e na educação. Às 15h, Gabrielle Nascimento, Marcelo D’Salete e Romilda Almeida discutem representatividade e masculinidades negras entre gerações. A unidade fica na Rua Doutor Plínio Barreto, 285.

Também no dia 20, Rappin’ Hood canta às 20h na Sala Adoniran Barbosa do Centro Cultural São Paulo, na Rua Vergueiro, 1.000. O show passa por faixas como "Sou Negrão" e pela relação do rap com o samba e o soul. A entrada é gratuita, por ordem de chegada e sujeita à lotação.

Grajaú terá show gratuito de Rincon Sapiência

Na zona sul de São Paulo, Rincon Sapiência se apresenta no sábado, 21, às 19h30, no Centro Cultural Grajaú – Palhaço Carequinha. O show gratuito faz parte do Festival da Consciência Negra e terá canções do álbum "Um Corpo Preto".