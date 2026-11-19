Consciência Negra: confira os horários dos shows, o ponto de encontro da Marcha da Consciência Negra e como retirar ingressos para a Expo na Praça das Artes (Bruno Machado/Divulgação)
Freelancer
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 05h35.
Nesta sexta-feira, 20, o Brasil celebra o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. O feriado marca a data da morte de Zumbi dos Palmares, em 1695, e convida à reflexão sobre a luta contra o racismo e o papel da população negra na formação do país.
Para quem quer aproveitar o feriado em São Paulo, a cidade tem uma programação gratuita que vai dos shows de Seu Jorge e Rachel Reis na Avenida São João a uma exposição no Museu Afro Brasil, no Ibirapuera. A agenda também inclui a tradicional Marcha da Consciência Negra na Paulista, uma feira de afroempreendedores e rodas de conversa.
Confira os horários, os endereços e quais atividades exigem retirada de ingresso:
A primeira edição do Festival da Consciência Negra, da Prefeitura de São Paulo, vai reunir centenas de atividades ao longo da semana. O feriado concentra parte dos shows no Centro, com atrações em palcos de rua e espaços culturais.
Nos dias 20 e 21 de novembro, ruas e praças do Centro recebem bailes black, festas de vinil e rodas de samba.
A 23ª Marcha da Consciência Negra, na sexta-feira, 20, terá concentração a partir das 10h no vão do Masp. A saída está prevista para as 15h30, com caminhada até o Theatro Municipal.
Antes do cortejo, haverá apresentações culturais e falas de lideranças de movimentos sociais. O ato deste ano relembra os 60 anos da fundação do Partido dos Panteras Negras e reúne reivindicações por igualdade racial e direitos sociais.
O Museu Afro Brasil Emanoel Araujo, no Pavilhão Padre Manoel da Nóbrega, tem entrada gratuita no feriado. A exposição "Futuros Pretos" reúne obras inéditas de cinco artistas negros selecionados em edital nacional. As peças foram criadas durante uma residência em que os participantes mergulharam no acervo do museu.
A agenda musical começa às 13h30, com o Baile do Sagatiba, e segue às 16h, com o Samba dos Compositores da Rosas de Ouro. Para quem quer visitar a exposição, a página do museu informa dois horários de abertura: 10h e 12h. A visitação tem entrada até as 17h, com permanência até as 18h.
Nos dias 20 e 21, a 6ª Expo Internacional Dia da Consciência Negra reúne feira de afroempreendedores, gastronomia e apresentações na Praça das Artes, na Avenida São João, 281. O evento tem como tema "Mulheres Negras: raízes que sustentam o futuro" e inclui desfile da Casa Cleo e baile do Sampa Charme. A entrada é gratuita, com retirada de ingresso pelo Sympla.
O evento também conta com palestras em ambos os dias. Na sexta, 20 de novembro, das 14h às 15h, Giovanna Heliodoro, Dra. Jussara Santos e Eva Aparecida dos Santos discutem os avanços da lei que tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas. Das 15h30 às 16h30, Jessi Alves, Julia Neres e Ludmila Mello debatem como a crise ambiental afeta de forma desigual a população negra.
No sábado, 21 de novembro, das 10h às 11h30, Barbara Carine, Sil Bahia, Cleo Santana e Sheila Caetano discutem a presença de mulheres negras no mercado de trabalho e os impactos da inteligência artificial nas relações profissionais. Das 14h às 16h, Ana Patricia, Jaqueline Góes, Thays Souza, Aline Silva e Preto Zezé conversam sobre o papel da saúde e do esporte na promoção da qualidade de vida e da igualdade racial.
Na Bela Vista, o Sesc 14 Bis recebe duas rodas gratuitas no térreo. No dia 20, às 13h, Jé Oliveira, Rose Maria e Raphael Cutis conversam sobre atuação negra na arte e na educação. Às 15h, Gabrielle Nascimento, Marcelo D’Salete e Romilda Almeida discutem representatividade e masculinidades negras entre gerações. A unidade fica na Rua Doutor Plínio Barreto, 285.
Também no dia 20, Rappin’ Hood canta às 20h na Sala Adoniran Barbosa do Centro Cultural São Paulo, na Rua Vergueiro, 1.000. O show passa por faixas como "Sou Negrão" e pela relação do rap com o samba e o soul. A entrada é gratuita, por ordem de chegada e sujeita à lotação.
Na zona sul de São Paulo, Rincon Sapiência se apresenta no sábado, 21, às 19h30, no Centro Cultural Grajaú – Palhaço Carequinha. O show gratuito faz parte do Festival da Consciência Negra e terá canções do álbum "Um Corpo Preto".