DNA no espaço? Asteroide traz pistas sobre origem da vida na Terra

Bases de DNA e RNA foram encontradas em um asteroide que circula pelo Sistema Solar há bilhões de anos. A descoberta, feita a partir de amostras do asteroide Ryugu, reacende discussões sobre como surgiram os primeiros elementos da vida na Terra.

O material foi coletado pela missão Hayabusa2, da agência espacial japonesa JAXA, entre 2018 e 2019, e retornou à Terra em 2020. A análise, publicada na revista científica Nature Astronomy, identificou adenina, guanina, citosina, timina e uracila, moléculas que formam o material genético de todos os seres vivos.

Essas substâncias são responsáveis por armazenar e transmitir informações genéticas. A presença delas em um asteroide indica que compostos essenciais à vida podem se formar no espaço, sem a presença de organismos.

DNA encontrado em asteroide

As nucleobases são componentes fundamentais do DNA e do RNA. Combinados com açúcares e fosfatos, os nucleotídeos são responsáveis pela estrutura do material genético.

A identificação dessas moléculas no asteroide Ryugu sugere que processos químicos naturais foram capazes de gerar compostos ligados à origem da vida ainda nos primeiros bilhões de anos do Sistema Solar.

Segundo os autores do estudo, o resultado reforça a hipótese de que asteroides ricos em carbono podem ter contribuído para a composição química da Terra primitiva, transportando essas moléculas antes do surgimento dos primeiros organismos.

Como o asteroide Ryugu foi analisado?

Os pesquisadores analisaram fragmentos do asteroide em laboratório, com controle rigoroso para evitar contaminação. Técnicas específicas permitiram identificar e quantificar moléculas presentes em quantidades muito pequenas.

Os resultados foram comparados com outros materiais espaciais, como amostras do asteroide Bennu, coletadas pela missão OSIRIS-REx, da Nasa, além de meteoritos que atingiram a Terra em diferentes períodos.

Cada material apresentou composições químicas distintas, o que pode estar relacionado às condições de formação dessas moléculas no espaço.

Asteroide com DNA indica origem da vida fora da Terra?

Os cientistas destacam que o estudo não indica que a vida surgiu fora da Terra. A pesquisa aponta que moléculas essenciais podem ter sido formadas no espaço e transportadas por asteroides, contribuindo para o ambiente químico necessário ao surgimento da vida no planeta.

Análises anteriores do Ryugu já haviam identificado outras moléculas orgânicas, como aminoácidos e compostos associados à presença de água no passado do asteroide.

Com a confirmação das cinco nucleobases, os pesquisadores ampliam o entendimento sobre os processos químicos que antecederam a formação da vida.