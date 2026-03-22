DNA no espaço? Asteroide traz pistas sobre origem da vida na Terra

Análise de material do asteroide Ryugu revela compostos essenciais para a formação de organismos vivos (Nasa/Divulgação)
Redatora
Publicado em 22 de março de 2026 às 06h04.
Bases de DNA e RNA foram encontradas em um asteroide que circula pelo Sistema Solar há bilhões de anos. A descoberta, feita a partir de amostras do asteroide Ryugu, reacende discussões sobre como surgiram os primeiros elementos da vida na Terra.
O material foi coletado pela missão Hayabusa2, da agência espacial japonesa JAXA, entre 2018 e 2019, e retornou à Terra em 2020. A análise, publicada na revista científica Nature Astronomy, identificou adenina, guanina, citosina, timina e uracila, moléculas que formam o material genético de todos os seres vivos.
Essas substâncias são responsáveis por armazenar e transmitir informações genéticas. A presença delas em um asteroide indica que compostos essenciais à vida podem se formar no espaço, sem a presença de organismos.
As nucleobases são componentes fundamentais do DNA e do RNA. Combinados com açúcares e fosfatos, os nucleotídeos são responsáveis pela estrutura do material genético.
A identificação dessas moléculas no asteroide Ryugu sugere que processos químicos naturais foram capazes de gerar compostos ligados à origem da vida ainda nos primeiros bilhões de anos do Sistema Solar.
Segundo os autores do estudo, o resultado reforça a hipótese de que asteroides ricos em carbono podem ter contribuído para a composição química da Terra primitiva, transportando essas moléculas antes do surgimento dos primeiros organismos.
Os pesquisadores analisaram fragmentos do asteroide em laboratório, com controle rigoroso para evitar contaminação. Técnicas específicas permitiram identificar e quantificar moléculas presentes em quantidades muito pequenas.
Os resultados foram comparados com outros materiais espaciais, como amostras do asteroide Bennu, coletadas pela missão OSIRIS-REx, da Nasa, além de meteoritos que atingiram a Terra em diferentes períodos.
Cada material apresentou composições químicas distintas, o que pode estar relacionado às condições de formação dessas moléculas no espaço.
Os cientistas destacam que o estudo não indica que a vida surgiu fora da Terra. A pesquisa aponta que moléculas essenciais podem ter sido formadas no espaço e transportadas por asteroides, contribuindo para o ambiente químico necessário ao surgimento da vida no planeta.
Análises anteriores do Ryugu já haviam identificado outras moléculas orgânicas, como aminoácidos e compostos associados à presença de água no passado do asteroide.
Com a confirmação das cinco nucleobases, os pesquisadores ampliam o entendimento sobre os processos químicos que antecederam a formação da vida.