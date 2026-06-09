O papel estratégico da energia no futuro do Brasil

Por Ives Castelo Branco*

Assumir recentemente a presidência do IBEF Rio me trouxe a oportunidade de refletir sobre os temas que terão maior impacto no desenvolvimento econômico do Brasil nos próximos anos.

Entre eles, poucos são tão estratégicos quanto óleo, gás e energia.

O potencial energético e a competitividade brasileira

Ao longo da minha trajetória no setor financeiro e empresarial, acompanhei diferentes ciclos da economia brasileira.

Em todos eles, a energia esteve no centro das discussões sobre crescimento, competitividade, geração de empregos e atração de investimentos.

Não por acaso, o Brasil se consolidou como uma das principais referências globais quando o assunto é potencial energético.

Vivemos, entretanto, um momento de transformação.

A demanda mundial por energia continua crescendo ao mesmo tempo em que governos, empresas e investidores buscam soluções capazes de equilibrar desenvolvimento econômico, segurança energética e sustentabilidade.

Essa combinação de fatores tem impulsionado uma profunda reconfiguração do setor em escala global.

O Brasil possui vantagens competitivas importantes nesse cenário.

Além de ser um dos maiores produtores de petróleo mundial, o país conta com uma matriz energética diversificada, potencial de expansão do gás natural e oportunidades crescentes em fontes renováveis.

São características que colocam o país em posição privilegiada para atrair investimentos e ampliar sua relevância internacional.

Desafios estruturais e ambientais

Mas potencial, por si só, não garante resultados.

É necessário construir um ambiente favorável aos negócios, com segurança jurídica, estabilidade regulatória, infraestrutura adequada e políticas que incentivem o desenvolvimento de longo prazo.

A competitividade do setor depende diretamente da capacidade de criar condições para que empresas investam, inovem e gerem valor para a sociedade.

Outro ponto que merece atenção é a infraestrutura energética.

O avanço da digitalização da economia, a expansão dos data centers, o crescimento da indústria e a própria transição energética exigirão cada vez mais capacidade de geração, distribuição e integração de diferentes fontes de energia.

Planejar esse futuro é uma tarefa que precisa começar agora.

Também estamos diante de mudanças relevantes no ambiente tributário brasileiro.

A reforma tributária traz desafios e oportunidades para diversos segmentos econômicos, incluindo o setor de energia.

Compreender seus impactos e buscar caminhos que preservem a competitividade das empresas será fundamental para garantir um ambiente de negócios saudável e capaz de sustentar novos investimentos.

O papel do debate e do diálogo estratégico

É justamente por reconhecer a importância desses temas que o IBEF Rio promove a 20ª edição do Fórum de Óleo, Gás e Energia.

Ao longo de duas décadas, o evento consolidou-se como um espaço de encontro entre executivos, especialistas, investidores e lideranças empresariais que compartilham o objetivo de construir soluções para o desenvolvimento do país.

Mais do que discutir tendências, o fórum busca estimular reflexões sobre os caminhos que o Brasil deve seguir para fortalecer sua posição no cenário energético global.

Questões como investimentos, novas tecnologias, infraestrutura, governança e tributação estarão no centro dos debates porque são temas que influenciam diretamente o futuro da economia brasileira.

Tenho convicção de que o diálogo entre os diversos atores do setor é um dos principais instrumentos para transformar desafios em oportunidades.

O Brasil reúne talento, conhecimento técnico e recursos para desempenhar um papel de protagonismo no cenário energético internacional.

Cabe a nós criar as condições necessárias para que esse potencial se traduza em crescimento, inovação e desenvolvimento sustentável.

No IBEF Rio, seguiremos comprometidos com a missão de promover discussões qualificadas, aproximar lideranças e contribuir para a construção de uma agenda positiva para o país.

Afinal, quando falamos de energia, estamos falando também sobre o futuro do Brasil.

*Ives Castelo Branco é presidente do IBEF Rio.