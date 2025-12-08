Seu cachorro julga você — e a ciência provou

Se você já teve a impressão de que seu cachorro “gosta mais” de certas pessoas, a ciência confirma: ele provavelmente gosta mesmo. Pesquisas recentes mostram que os cães avaliam atitudes humanas e preferem cooperar com indivíduos que demonstram comportamentos pró-sociais. E fazem isso com uma rapidez que surpreende até os cientistas.

Em um estudo conduzido por Zachary Silver, cães assistiram a um pequeno teatro social: uma pessoa tentava alcançar um objeto fora de alcance. Um segundo humano ajudava; outro atrapalhava. Bastaram algumas repetições para os cães demonstrarem clara preferência pelo ajudante. O resultado sugere que os animais não apenas observam passivamente, mas julgam comportamentos e tomam decisões sociais com base neles.

Com quem vale a pena cooperar?

A capacidade de escolher parceiros sociais é essencial em espécies que vivem próximas aos humanos. Os cães, primeiros animais domesticados, desenvolveram uma sensibilidade especial para gestos, expressões e intenções humanas. A leitura dessas pistas influencia não só o vínculo afetivo, mas também a cooperação em tarefas.

Em contextos de busca, brincadeiras ou resolução de problemas, os cães tendem a se aproximar de pessoas mais responsivas. Pesquisas mostram que basta o olhar ou o tom de voz para o cão ajustar seu comportamento. E eles reagem mais intensamente quando há contato visual, gestos claros e uso do nome — fatores que indicam atenção recíproca.

Comunicação não verbal

A leitura de gestos é uma das habilidades mais estudadas na cognição canina. Em experimentos clássicos, cães seguem o gesto de apontar feito por humanos, mesmo sem recompensa imediata. Essa resposta parece automática — mas não é cega.

Estudos do consórcio ManyDogs mostraram que o gesto isolado (apontar com o dedo) não é mais eficaz do que quando combinado com pistas sociais, como contato visual e chamada pelo nome. Isso reforça a ideia de que os cães avaliam o contexto social do gesto.

Outras pesquisas revelam que os cães produzem mais expressões faciais quando estão sendo observados. Quando percebem a atenção de um humano, ativam mais músculos do rosto, sugerindo que tentam se comunicar ativamente — e não apenas responder a estímulos.

O vínculo molda o comportamento

O relacionamento entre cães e humanos vai além da obediência. Envolve sintonia emocional. Estudos apontam que cães sincronizam seus movimentos com os dos tutores e que níveis de ocitocina aumentam em interações entre cães e crianças, indicando um elo hormonal semelhante ao laço parental.

Cães também respondem a estados emocionais humanos. Pesquisadores da Universidade de Nebraska analisam como cães reagem a odores corporais coletados antes e depois de uma situação de estresse. O objetivo é identificar se os cães são capazes de detectar, evitar ou se aproximar de pessoas estressadas — e se isso influencia o comportamento de cooperação.

Mas e os humanos?

Apesar da alta capacidade canina de ler humanos, o inverso nem sempre é verdadeiro.

Em um experimento, vídeos de um cão reagindo a diferentes estímulos foram manipulados. Quando o estímulo e a reação não combinavam mais, os participantes continuavam atribuindo emoções ao cão com base no que achavam que ele estava sentindo. A conclusão: nós projetamos emoções nos cães, mesmo quando os sinais não confirmam isso.

Para Clive Wynne, professor da Universidade Estadual do Arizona, o resultado serve de alerta. “Temos a impressão de que entendemos nossos cães perfeitamente. Mas, na prática, somos muito piores nisso do que pensamos.”