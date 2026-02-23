‘A nova linguagem de programação chama-se humana’, diz CEO da Nvidia

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, afirmou que a inteligência artificial pode se tornar uma nova linguagem capaz de ampliar o acesso à tecnologia.

Ao dividir o palco com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, destacou que a evolução dos modelos conversacionais reduz barreiras técnicas históricas, especialmente em áreas como programação.

A proposta ajuda a explicar por que a discussão vai além de inovação tecnológica e passa pela forma como pessoas se comunicam com sistemas digitais. As informações foram retiradas da Entrepreneur.

Linguagem natural como interface

Segundo a proposta apresentada, a inteligência artificial permite que pessoas interajam com sistemas digitais por meio da linguagem natural, sem necessidade de domínio de códigos tradicionais. A comunicação cotidiana passa a funcionar como ponto de partida para desenvolver tarefas técnicas.

O movimento sinaliza uma transição na forma de acesso à tecnologia, com menos dependência de conhecimento especializado e maior integração entre usuário e sistema.

Essa mudança na interface impacta diretamente a dinâmica do ambiente profissional, especialmente em áreas que antes exigiam conhecimento técnico aprofundado.

Impacto no ambiente de trabalho

A inteligência artificial é um recurso que pode ampliar o acesso a funções antes restritas a profissionais com formação técnica.

A utilização de comandos simples pode ajudar a expandir o uso de sistemas digitais em diferentes áreas.

O debate ocorre em meio ao anúncio do governo do Reino Unido de um investimento de 1 bilhão de libras para fortalecer a infraestrutura voltada à inteligência artificial, movimento que conecta o avanço da linguagem natural às estratégias econômicas e à disputa global por liderança no setor.

