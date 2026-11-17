O Senado Federal adiou para quarta-feira, 18, a votação dos destaques ao projeto de lei complementar (PLP) do ajuste fiscal do governo Lula. A análise estava prevista para esta terça-feira, 17, mas foi postergada a pedido do relator, Eduardo Braga (MDB-AM), que tenta negociar a retirada de algumas propostas de alteração. Não houve acordo entre os senadores sobre quais pontos deveriam ser aprovados ou rejeitados.

Na última quinta-feira, 12, o plenário aprovou o texto-base do projeto por 45 votos a 31. A proposta reúne medidas para conter o avanço das despesas públicas e ampliar a arrecadação, com o objetivo de contribuir para a estabilização da dívida pública e preservar políticas sociais.

Para concluir a votação no Senado, os parlamentares precisam analisar quatro destaques apresentados pela oposição. As propostas tratam de mudanças nas regras para utilização de créditos tributários pelas empresas, do limite de crescimento das despesas públicas, dos repasses previstos na Lei Kandir e das compensações previdenciárias e dos recursos destinados a investimentos.

Um dos destaques busca impedir que o governo limite o uso de créditos tributários pelas empresas. Outro propõe reduzir de 2% para 0,6% o limite de crescimento das despesas.

A oposição também quer impedir a criação de um teto para as compensações previdenciárias, barrar créditos adicionais para investimentos e retirar o desconto dos subsídios ao diesel da meta fiscal de 2026.

Já o texto-base permite reduzir, a partir de 2027, o limite de crescimento real das despesas públicas de 2,5% para 2% nos anos em que forem adotadas medidas de contenção de gastos. O projeto prevê ainda a redução de benefícios tributários e estabelece um prazo para que o Congresso regulamente os chamados supersalários no serviço público, remunerações que ultrapassam o teto constitucional.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), também havia adiado a análise dos destaques na quinta-feira, 12, após a aprovação do texto principal. Na ocasião, afirmou que a decisão permitiria aos parlamentares avaliar suas posições sobre os pontos ainda em discussão.