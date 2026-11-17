Emitir uma nota fiscal mandando um áudio pelo WhatsApp, sem entrar no portal da prefeitura nem preencher formulários — é essa a proposta do Coretax, inteligência artificial contábil e tributária lançada pela Revio, empresa brasileira de tecnologia para os setores fiscal e jurídico.

A ferramenta funciona inteiramente dentro do aplicativo de mensagens da Meta, que tem cerca de 3 bilhões de usuários mensais.

O cliente não precisa instalar nenhum app nem usar outro sistema. Segundo a Revio, pelo chat é possível emitir e alterar notas fiscais e consultar Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE), dados trabalhistas e informações comerciais, por texto ou por áudio. As solicitações podem partir do próprio dono da empresa ou da equipe administrativa. A aposta segue um movimento mais amplo de empresas usando agentes de IA no WhatsApp.

"A gestão fiscal no Brasil exige atenção constante e um nível de precisão que os métodos manuais não conseguem mais acompanhar", afirma Edson Hideki, fundador da Revio. "Nossa IA simplifica e automatiza rotinas, garantindo conformidade com o Fisco e gerando economia real de tempo e recursos."

A Reforma Tributária como oportunidade

O lançamento chega no meio da transição para o novo modelo de tributação sobre o consumo, com a CBS (federal) e o IBS (estadual e municipal).

A implementação é gradual e começou em 2026, com fases de teste, antes de os tributos atuais serem substituídos ao longo dos próximos anos — entenda o que mudou e o que vem pela frente. Nesse período, as empresas terão de rever o planejamento fiscal e se adaptar a regras novas, inclusive na emissão de notas fiscais, e é justamente essa dor de cabeça que a Revio quer resolver.

A empresa escolheu a saúde como primeiro setor com um módulo próprio, o Coretax Saúde, voltado a clínicas, consultórios, hospitais e médicos que atuam como pessoa jurídica. A reforma prevê redução de 60% nas alíquotas de referência para determinados serviços de saúde. Mas, de acordo com a Revio, a carga efetiva vai depender da classificação correta das atividades e do aproveitamento de créditos.

Salários e pró-labores, por exemplo, não geram créditos de CBS e IBS. Por isso, consultórios com alto custo de pessoal precisarão rever a estrutura de custos e o preço cobrado de pacientes e operadoras de saúde.

"Médicos que realizam múltiplos procedimentos, tais como consultas clínicas, exames, cirurgias ou venda de produtos, precisarão separar contabilmente cada receita, já que nem todas as atividades contarão com os mesmos benefícios fiscais", diz Hideki.

Mais cruzamento de dados, mais risco

O fundador da Revio também diz que estruturas informais, em que lucros são distribuídos automaticamente e o patrimônio pessoal se mistura ao da empresa, passarão a correr mais risco fiscal com o avanço do cruzamento digital de dados pelo Fisco.

Para manter benefícios do Lucro Presumido, como os percentuais reduzidos da equiparação hospitalar, os médicos precisarão comprovar a "substância empresarial" do negócio, com conformidade sanitária, contratos adequados e notas fiscais detalhadas.

No Coretax, o médico envia os dados pelo chat e a IA generativa cruza as informações contábeis para apontar inconsistências e evitar bitributação. A empresa diz que os dados trafegam com criptografia.

A ambição vai além da saúde. "A nossa plataforma vai além das necessidades dos médicos, atendendo também às demandas da indústria, do varejo e dos serviços", afirma Hideki. Ele cita usos que vão da auditoria preventiva de documentos fiscais ao planejamento tributário contínuo.