Ciência

Meteoros fora do comum desafiam explicações científicas

Sequência recente de meteoros visíveis em várias regiões do mundo levanta questionamentos sobre sua origem e frequência

Meteoros: Fenômeno no céu escapa das explicações tradicionais (Reprodução/Observatório Heller & Jung)

Meteoros: Fenômeno no céu escapa das explicações tradicionais (Reprodução/Observatório Heller & Jung)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 29 de março de 2026 às 11h27.

Astrônomos de diferentes partes do mundo estão voltando sua atenção para uma sequência recente de avistamentos de meteoros considerados incomuns. O fenômeno, marcado por bolas de fogo brilhantes e explosões, tem sido registrado com frequência crescente nas últimas semanas, levando especialistas a defenderem uma investigação mais aprofundada.

Meteoros mais frequentes

Relatos indicam que milhares de pessoas testemunharam eventos desse tipo, incluindo um meteoro visível durante o dia sobre a Europa Ocidental e outro, com cerca de dois metros, que cruzou os céus dos Estados Unidos produzindo um forte estrondo. Esses episódios não são isolados e fazem parte de uma sequência maior que tem chamado a atenção da comunidade científica.

Pedaço de meteoro cai na Alemanha

Pedaço de meteoro cai na Alemanha (Reprodução / Redes sociais)

Nos Estados Unidos, por exemplo, ao menos dez meteoros foram registrados desde fevereiro, com ocorrências em estados como Ohio, Califórnia e Michigan. Em alguns casos, os objetos foram grandes o suficiente para gerar ondas de choque e até fragmentos que atingiram o solo, algo considerado raro.

Fenômeno gera curiosidade

Apesar do aumento nos registros, especialistas afirmam que os eventos não parecem estar ligados a uma chuva de meteoros específica. Isso indica que podem ter origens distintas, o que torna o fenômeno ainda mais intrigante. Algumas análises iniciais sugerem que parte dessas ocorrências pode compartilhar trajetórias semelhantes, levantando a hipótese de uma origem comum ainda não confirmada.

Outro fator que ajuda a explicar a percepção de aumento é o avanço da tecnologia. Câmeras de segurança, celulares e sistemas automotivos têm registrado cada vez mais esses eventos, ampliando a quantidade de evidências disponíveis. Ainda assim, cientistas alertam que a frequência e intensidade recentes podem indicar algo além de simples melhoria na detecção.

Cientistas ainda não têm respostas 

Por enquanto, não há consenso sobre o que está por trás dessa sequência de meteoros. A combinação de eventos visíveis, alguns deles durante o dia e com grande impacto visual e sonoro, reforça a necessidade de monitoramento contínuo, segundo os especialistas. Para os astrônomos, entender esse padrão pode revelar mais sobre o comportamento de detritos espaciais e os riscos associados à entrada desses objetos na atmosfera terrestre.

Acompanhe tudo sobre:Chuva de meteoros

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