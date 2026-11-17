A presença de mulheres nos estádios de futebol ainda esbarra em um problema: a segurança. É nesse contexto que a L’Oréal estreia uma parceria com o Flamengo para levar uma campanha de combate ao assédio ao Maracanã. A iniciativa será realizada na quarta-feira, 18, antes da partida contra o Athletico Paranaense, às 20h30, e prevê um treinamento para torcedores sobre como reconhecer e intervir em situações de importunação sexual.

A ação faz parte de Stand Up, programa global da marca lançado em 2020 para combater o assédio em espaços públicos. Durante a partida, a metodologia será apresentada aos torcedores por meio de orientações sobre os chamados 5Ds: distrair, delegar, documentar, dialogar e direcionar. A campanha também terá vídeos educativos nos telões e uma faixa de conscientização na entrada dos jogadores em campo.

A iniciativa dialoga com um problema apontado por pesquisas sobre a relação entre mulheres e futebol. Segundo o levantamento Mulheres & Futebol, realizado pelo W.Lab em parceria com os institutos Ideia, Locomotiva e Pinion, apenas uma em cada três brasileiras frequenta estádios. Entre as mulheres que não costumam ir às partidas, a falta de segurança aparece como uma das principais justificativas.

O desafio não se restringe ao espaço esportivo. Uma pesquisa global realizada pela Ipsos a pedido da L’Oréal aponta que 80% das mulheres já sofreram assédio em espaços públicos ao menos uma vez. Entre os entrevistados, 76% afirmaram já ter presenciado uma situação do tipo. O levantamento também identificou uma lacuna na preparação de quem testemunha esses episódios: saber que o assédio acontece não significa necessariamente saber como intervir.

O papel dos clubes na mudança de comportamento

Para a L’Oréal, a parceria com o Flamengo representa uma tentativa de levar o treinamento a um público que dificilmente seria alcançado apenas pelas ações tradicionais da marca. A escolha do futebol também permite inserir a discussão em um ambiente de grande circulação de pessoas e influência cultural.

“O futebol tem um alcance único para dialogar com a sociedade e mobilizar pessoas. Levar a mensagem do Stand Up ao Maracanã é uma oportunidade de reforçar que a criação de ambientes seguros e respeitosos é um compromisso de todos”, afirma Maíra da Matta, diretora-geral de L’Oréal Paris no Brasil.

Segundo a executiva, a intenção é capacitar tanto quem trabalha nos jogos quanto os torcedores. A marca também pretende convidar outros clubes e estádios brasileiros a adotarem a metodologia, que é oferecida gratuitamente.

Do lado do Flamengo, a iniciativa é apresentada como parte do esforço do clube para ampliar o acesso à informação sobre prevenção ao assédio. “A parceria com L’Oréal Paris ao levar o Stand Up permite uma orientação prática aos torcedores: como reconhecer uma situação de assédio e quais caminhos seguir para ajudar com segurança”, afirma Ricardo Hinrichsen, CMO do Flamengo.

A articulação da parceria e o desenvolvimento da estratégia de ativação e mídia ficaram a cargo da agência WMcCann.