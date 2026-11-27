A Confederação Nacional da Indústria (CNI) e as 27 federações estaduais das indústrias se posicionaram contra o Projeto de Lei (PL) 2.896/2022, que altera regras de governança para indicações de dirigentes de agências reguladoras e empresas estatais. Para as entidades, a proposta enfraquece mecanismos de prevenção de conflitos de interesse e pode comprometer a confiança dos investidores nas instituições responsáveis pela regulação de serviços públicos.

O principal ponto de divergência é a flexibilização do período de quarentena exigido para a indicação de pessoas que exerceram determinadas atividades político-partidárias ou eleitorais. O texto aprovado pela Câmara dos Deputados reduz o prazo de 36 meses para apenas 30 dias.

Já o substitutivo apresentado no Senado Federal mantém as regras atuais para empresas estatais, mas elimina integralmente o período de quarentena para as agências reguladoras.

Em manifestação conjunta, a CNI e as federações estaduais classificaram a proposta como um retrocesso institucional e defenderam a manutenção das regras atuais para os dois tipos de instituição.

Por que o setor produtivo é contra o projeto?

Na avaliação das entidades, as agências reguladoras e as empresas estatais precisam manter independência em relação aos ciclos políticos e eleitorais. A quarentena, nesse contexto, funciona como uma salvaguarda para evitar conflitos de interesse e reduzir a influência político-partidária na escolha de dirigentes.

O setor industrial argumenta que a estabilidade das regras e a credibilidade das instituições são condições importantes para atrair investimentos privados, especialmente em projetos de infraestrutura de longo prazo.

Segundo a manifestação, a flexibilização pode aumentar a percepção de risco dos investidores, elevar o custo de capital e diminuir a atratividade de novos projetos. Entre as possíveis consequências apontadas estão impactos sobre a produtividade da economia, a competitividade da indústria e o custo e a qualidade dos serviços oferecidos à população.

O que prevê o PL 2.896/2022?

O projeto altera os critérios para indicação de dirigentes de agências reguladoras e empresas estatais, especialmente em relação ao intervalo exigido entre o exercício de determinadas atividades políticas ou eleitorais e a nomeação para os cargos.

Na versão aprovada pela Câmara, o prazo de quarentena cai de três anos para 30 dias. No Senado, o substitutivo apresentado preserva as exigências atuais para as empresas estatais, mas retira completamente a restrição temporal para as agências reguladoras.

As duas versões são contestadas pela CNI e pelas federações estaduais, que defendem a preservação das regras de governança estabelecidas atualmente.