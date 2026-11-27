Ouvir muito antes de decidir, estimular o debate entre profissionais de diferentes áreas e considerar perspectivas distintas. Esse modelo de liderança colaborativa, pautado pela escuta e pela inteligência coletiva, tornou-se a marca de Monica Volaco no mundo dos negócios.

A executiva acaba de ser anunciada como CEO da Vokkan, desenvolvedora imobiliária responsável pelo Vivapark Porto Belo. Localizado no município de Porto Belo, no litoral norte de Santa Catarina, o empreendimento tem potencial para alcançar R$ 50 bilhões em Valor Geral de Vendas (VGV).

Sócia-fundadora e vice-presidente desde 2022, ela assume o comando da companhia, que completa 11 anos neste mês de novembro, em meio a um processo de diversificação do portfólio, expansão dos negócios e fortalecimento da governança corporativa.

Nascida no Paraná, mudou-se ainda na infância com a família para Itapema, no litoral de Santa Catarina, onde vive até hoje.

Formada em Ciências Contábeis, Monica Volaco acompanhou, desde a adolescência, os negócios do pai, Roderjan Volaco, investidor do mercado imobiliário e fundador do Grupo Roderjan, um dos maiores conglomerados empresariais do Vale do Itajaí nos segmentos de contabilidade e administração de condomínios.

Com mais de 36 anos de atuação, o grupo detém, até hoje, a maior carteira de empreendimentos imobiliários de Santa Catarina em volume de metros quadrados contabilizados. Sua única irmã, a caçula Jéssica Volaco, também é sócia da Vokkan, onde comanda as diretorias de Incorporação, Marketing e Comercial.

Com MBA em Gestão Financeira, Auditoria e Controladoria, a nova CEO acumula mais de 20 anos de experiência profissional. Ao longo da carreira, participou da implantação de estruturas de auditoria e controladoria em grandes empresas catarinenses, além de conduzir processos de organização societária e sucessória.

Na Vokkan, construiu sua liderança para além da condição de sócia e integrante da família fundadora. Segundo a companhia, a capacidade de considerar genuinamente as contribuições de diferentes profissionais é uma de suas principais características. Quando se manifesta, costuma ser precisa, concisa e objetiva. Seu estilo de gestão privilegia a conquista da admiração em vez da imposição da autoridade conferida pelo cargo.

Esse perfil também se reflete na concepção do Método Vokkan, metodologia de desenvolvimento urbano estruturada sob sua liderança e fundamentada na integração de diferentes especialidades e repertórios criativos. A empresa atua em três verticais de negócios: urbanismo, incorporação imobiliária e gestão de ativos.

Entre as prioridades da nova gestão estão a ampliação da reserva de terrenos da desenvolvedora, conhecida no mercado imobiliário como landbank, que já supera 7 milhões de metros quadrados, a criação de novos bairros planejados e a entrada em segmentos como o de condomínios multissetoriais, prevista para 2027.

“Nosso próximo ciclo será pautado por crescimento consistente, disciplina financeira e visão de longo prazo. Queremos ampliar nossa atuação preservando a essência da Vokkan e o método que desenvolvemos aqui”, afirma a executiva.

Na nova configuração de comando, Roderjan Volaco permanece na presidência do Conselho de Administração, responsável pela definição das diretrizes estratégicas e pelo acompanhamento da gestão executiva. A partir de 2027, está prevista a ampliação do colegiado com a entrada de conselheiros independentes.

“Essa nomeação é resultado do processo de evolução da nossa estrutura de governança, planejado e construído ao longo dos últimos anos. Monica reúne visão estratégica, capacidade de execução e um olhar atento ao aprimoramento do nosso modelo de negócios”, afirma o presidente do conselho.

Um negócio bilionário com dimensão de cidade

A magnitude do desafio que a executiva assume pode ser traduzida pelos números do Vivapark Porto Belo, um dos últimos grandes projetos concebidos pessoalmente pelo urbanista Jaime Lerner, ex-prefeito de Curitiba e uma das principais referências mundiais em planejamento urbano.

Considerado o primeiro bairro parque do Brasil, o empreendimento já ultrapassou R$ 3 bilhões em vendas acumuladas e, consideradas suas quatro etapas de desenvolvimento, prevê investimentos superiores a R$ 16,5 bilhões em urbanismo e incorporações. O VGV estimado de R$ 50 bilhões corresponde à projeção de vendas ao longo dos próximos 20 anos.

A velocidade dos negócios ajuda a explicar as perspectivas de expansão. Foram necessários três anos e nove meses para alcançar o primeiro bilhão em vendas, em julho de 2024. O segundo veio 14 meses depois. O terceiro, em julho deste ano, exigiu apenas dez meses.

Entre 10 de setembro e 5 de outubro de 2026, outros R$ 160 milhões foram comercializados em uma operação que mobilizou mais de 1.550 corretores imobiliários, com carteiras de clientes em diferentes regiões do país.

O desempenho acompanha a transformação de Porto Belo em um dos mercados imobiliários mais aquecidos do litoral brasileiro. Levantamento da Brain Inteligência Estratégica, referente ao primeiro trimestre de 2026 e divulgado pela desenvolvedora, aponta que o município, com pouco mais de 30 mil habitantes, movimentou R$ 11,8 bilhões em VGV vendido nos 12 meses analisados, superando Balneário Camboriú (R$ 8,3 bilhões), Itapema (R$ 7,5 bilhões) e Itajaí (R$ 5,5 bilhões).

Em uma região nacionalmente conhecida pela corrida dos arranha-céus, a principal aposta da Vokkan seguiu uma direção diferente: a criação de um bairro aberto, com amplas áreas verdes, diversidade de usos e espaços públicos que privilegiam a circulação de pedestres.

Inspirado no conceito de cidade de 15 minutos, o Vivapark Porto Belo reúne espaços de moradia, trabalho, educação, comércio, gastronomia, cultura e lazer.

Inaugurado em outubro de 2023, o bairro já tem moradores, cerca de 30 operações comerciais e de serviços e registra mais de 130 mil acessos mensais.

Dos 990 mil metros quadrados que compreendem as três primeiras etapas, mais de 230 mil são destinados a áreas verdes. O anúncio de uma quarta fase, em fevereiro deste ano, dobrou o potencial de vendas do projeto. Com a expansão, o bairro deverá alcançar 1,4 milhão de metros quadrados e poderá abrigar cerca de 50 mil moradores.

A proposta urbanística também ganhou reconhecimento internacional. Em 2022, o Vivapark tornou-se o primeiro projeto do mundo a alcançar o nível Platinum na categoria Plan & Design da certificação LEED for Communities.

À frente da companhia, Monica Volaco terá agora a missão de levar esse modelo de desenvolvimento a novos negócios, preservando uma filosofia de trabalho que também traduz seu estilo de liderança.

“Lugares extraordinários não nascem de uma visão isolada, mas do encontro de diferentes inteligências. Vamos ampliar a capacidade de gerar valor por meio de projetos que integrem estratégia empresarial, excelência em arquitetura e experiência humana”, afirma a nova CEO.