Promovida, elogiada e demitida: por que 1 em cada 3 trabalhadores teme perder o emprego

Bashel Lubarsky, designer gráfica e ilustradora de 28 anos, tinha sido promovida no início do ano, usava habilidades essenciais em vários projetos e brincava que devia ser a pessoa mais “barata” da equipe. No fim de outubro, a caminho do trabalho, recebeu a mensagem de uma colega e abriu um e-mail anunciando demissões. Minutos depois, saiu do metrô, no centro do Brooklyn, em Nova York, para uma reunião de Zoom com o RH. Foi dispensada ali mesmo.

“Nunca pensei que meu emprego estivesse em risco”, disse à CNBC Make It.

A sensação de que ninguém está seguro se espalhou. Nos Estados Unidos, 32% dos trabalhadores temem perder o emprego nas próximas semanas ou meses, segundo a pesquisa Work in America 2026, da Associação Americana de Psicologia (APA). Em 2025, eram 26%.

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Menos cortes, mais medo

O curioso é que as demissões estão menores. Até outubro, empregadores americanos anunciaram 617.189 cortes, uma queda de 44% em relação ao mesmo período de 2025, segundo a consultoria de recolocação Challenger, Gray & Christmas. Tecnologia lidera a lista, e a inteligência artificial aparece entre os motivos citados pelas empresas.

Os números oficiais mostram um mercado relativamente estável. O ânimo de quem trabalha, não. O engajamento dos funcionários nos Estados Unidos caiu para 29% no terceiro trimestre de 2026, o menor nível desde 2011, segundo o Gallup.

Fazer bem o trabalho já não basta

Para Daniel Zhao, economista-chefe do Glassdoor, as empresas não estão simplesmente trocando pessoas por IA. Estão tirando investimento e vagas de uma área para colocar em outra, voltada à tecnologia.

“Não importa muito se o seu trabalho pode ou não ser feito pela IA”, diz Zhao. “Só importa se os projetos em que você trabalha fazem parte da estratégia da empresa daqui para a frente.”

Nem isso protege. Briana Taylor, de 35 anos, trabalhava com marketing de produtos de IA na Microsoft e se sentia segura. Recebeu avaliação acima das expectativas, bônus e promoção de nível. Meses depois, em junho de 2025, foi demitida. Hoje, ganha menos no novo emprego e abriu uma consultoria de IA para pequenas empresas, como rede de proteção.

Bater a meta também não garante

A pressão por resultados ajuda a explicar os cortes em empresas que vão bem. Para Jo-Ellen Pozner, professora de gestão da Universidade de Santa Clara, na Califórnia, sem um grande lançamento, reduzir custos costuma ser a única forma de mostrar números melhores, e a automação torna o enxugamento ainda mais tentador.

O efeito sobre quem fica é pesado. Segundo Pozner, a ameaça constante de demissão cria um ambiente “intensamente desestabilizador”, em que a energia que iria para o trabalho criativo vai para a ansiedade.

Às vezes, o medo leva as pessoas a acelerar. Sam Epperson, de 33 anos, vendedor da área de tecnologia em Colorado Springs, ouviu que a equipe estava atrasada nas metas do ano. Até o início de outubro, fechou negócios que somavam US$ 300 mil para cobrir a diferença. Foi demitido antes do fim do mês.

“Eu me sentia muito seguro no meu cargo até ser dispensado”, diz.

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O que diferencia quem lida melhor com a incerteza

A pesquisa da APA, feita com mais de 2 mil trabalhadores, aponta um fator que pesa na forma de atravessar esse momento: o capital psicológico. Ele reúne quatro recursos, esperança, autoeficácia, resiliência e otimismo.

Entre os trabalhadores com capital psicológico alto, só 21% temem perder o emprego em breve, contra 32% do total. O medo de ver parte das funções substituída pela IA também muda: atinge 53% de quem tem capital psicológico baixo e 37% de quem tem alto.

Para Arthur C. Evans Jr., CEO da APA, esse capital não é fixo e pode ser fortalecido com esforço intencional.

Lubarsky segue procurando emprego enquanto amplia a carteira de clientes como designer e ilustradora. A busca, conta, começou há mais de um ano, ainda empregada. “Não consigo nem uma resposta dizendo ‘não, obrigado’”, diz.

Medo que se percebe pode ser administrado

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