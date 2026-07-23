Por que o câncer está aumentando entre jovens? Ciência encontra nova pista

Casos de câncer em jovens vêm aumentando em diferentes países, sobretudo entre pessoas com menos de 50 anos. Um estudo conduzido por pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade de Washington, e publicado na revista Nature no mês passado, sugere que o envelhecimento biológico acelerado pode ajudar a explicar esse fenômeno.

Os resultados indicam que pessoas cujo organismo envelhece mais rapidamente apresentam maior risco de desenvolver alguns tipos de câncer antes da idade considerada habitual para a doença.

Para a análise, a pesquisa avaliou dados de mais de 150 mil participantes do UK Biobank e identificou uma associação entre a diferença da idade cronológica — o número de anos desde o nascimento — e a idade biológica, que reflete o estado de envelhecimento do organismo. Quanto maior essa diferença, maior foi o risco de desenvolver determinados tipos de câncer de início precoce.

Os pesquisadores observaram que esse envelhecimento acelerado esteve relacionado a um risco maior de câncer de pulmão, intestino, útero, estômago e medula óssea, entre outros. Apesar dos resultados, os autores ressaltam que o estudo mostra uma associação, e não uma relação direta de causa e efeito.

O que é idade biológica e por que importa?

Diferentemente da idade cronológica, a idade biológica mede o ritmo com que o corpo envelhece. Isso significa que duas pessoas com a mesma idade podem apresentar organismos em estágios diferentes de envelhecimento.

Segundo os pesquisadores, órgãos como coração, cérebro e fígado podem envelhecer em velocidades distintas dentro de uma mesma pessoa. Quando esse processo ocorre de forma mais rápida, aumenta a probabilidade de alterações celulares que favorecem o desenvolvimento de doenças, incluindo alguns tipos de câncer.

Especialistas destacam que esta é a primeira pesquisa a estabelecer uma ligação entre o envelhecimento biológico acelerado e o aumento de cânceres diagnosticados antes dos 50 anos. Ainda assim, reforçam que são necessários novos estudos para confirmar essa relação.

Diferença entre gerações chamou a atenção dos pesquisadores

A análise mostrou que pessoas nascidas entre 1965 e 1974 apresentavam uma diferença maior entre idade cronológica e idade biológica do que aquelas nascidas entre 1950 e 1954.

Essa diferença ficou ainda mais evidente entre indivíduos nascidos na década de 1990, segundo outra análise realizada com cerca de 10 mil pessoas nos Estados Unidos.

Os autores também lembram que, na Austrália, Canadá, Reino Unido e Estados Unidos, pessoas nascidas na década de 1990 apresentam pelo menos quatro vezes mais risco de desenvolver câncer colorretal antes dos 50 anos em comparação com indivíduos nascidos na década de 1960.

É possível reduzir o envelhecimento biológico?

Embora parte da idade biológica seja determinada pela genética, especialistas afirmam que os hábitos de vida continuam exercendo um papel importante no processo de envelhecimento.

Entre os fatores associados a um envelhecimento mais saudável estão a prática regular de atividade física, alimentação equilibrada, sono de qualidade, evitar o consumo de álcool e drogas e manter uma vida social ativa.

Os pesquisadores também levantam hipóteses para explicar por que gerações mais jovens podem estar envelhecendo biologicamente mais rápido. Entre elas estão o aumento da obesidade desde idades precoces, o sedentarismo e a pior qualidade do sono, muitas vezes relacionada ao maior tempo de exposição às telas.

Por enquanto, a medição da idade biológica permanece restrita ao ambiente de pesquisa e ainda não faz parte da prática clínica. Mesmo assim, os especialistas acreditam que esse marcador poderá, no futuro, ajudar a identificar pessoas com maior risco de desenvolver câncer precocemente e orientar estratégias de prevenção.