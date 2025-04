Destilados e fermentados: descubra o que há de novo no mundo das bebidas

Caminho destilado

O mercado global de uísque deverá registrar um crescimento de 5,6% nos próximos cinco anos, segundo a consultoria Mordor Intelligence. A análise mostra que a inclusão de novos ingredientes nas bebidas alcoólicas tem atraído a atenção dos consumidores. Vitória Kurihara, premiada no World Class Competition 2024 e embaixadora da Diageo, explica que os drinques ajudam a reduzir o impacto inicial para quem prova o uísque pela primeira vez. “Os ingredientes suavizam a potência alcoólica e realçam sabores específicos do destilado”, afirma. Para o mixologista Gabriel Santana, do Santana Bar, em São Paulo, os drinques são o melhor caminho para a iniciação no uísque, especialmente por causa do teor alcoólico — cerca de 40%, em comparação aos 12% de um vinho. “Um bom drinque para começar é o Penicillin, que leva xarope de mel, xarope de gengibre e limão. Ele traz a potência do destilado, mas com uma refrescância agradável”, diz. Segundo Santana, a ideia é evoluir o paladar até chegar a drinques mais clássicos, como o Old Fashioned (feito com bourbon, angostura e laranja). Aline Araújo, sócia-proprietária do speakeasy paulistano The Door: Hideout, reforça a importância da qualidade dos ingredientes, independentemente do drinque escolhido. No bar, um dos destaques é o Chave Mestra, preparado com single malte, licor de umê (fruta japonesa) e bitters, combinando sofisticação e inovação no copo.

Dom Ruinart Blanc de Blancs 2013: elaborado exclusivamente a partir da uva Chardonnay de Grands e Premiers Crus (Divulgação/Divulgação)

Cuvée fora da curva

Primeira maison de champanhe do mundo, a Ruinart lança no Brasil a sua cuvée de prestígio Dom Ruinart Blanc de Blancs 2013, logo após o lançamento na Europa. Elaborado exclusivamente a partir da uva Chardonnay de Grands e Premiers Crus, o rótulo é um testemunho da riqueza dos terroirs da região de Champagne, na França, e só é produzido em anos de safras excepcionais. Enquanto espumantes, em geral, são elaborados com uvas de diferentes safras, o Dom Ruinart é feito com uvas de um único ano, o que atesta a qualidade histórica da colheita. “O ano de 2013 foi caracterizado por uma colheita muito tardia, que trouxe mais frescor e aromas tostados realçados pelo envelhecimento sob rolha”, explica Frédéric Panaïotis, cellar master da grife. Após mais de uma década de repouso meticuloso nas profundezas das crayères — as míticas adegas de giz da Ruinart em Reims —, as garrafas atingiram seu potencial máximo. O espumante apresenta uma tonalidade de dourado intenso com nuances prateadas, refletindo seu caráter jovem, impulsionado pela safra tardia. O Dom Ruinart Blanc de Blancs 2013 chega ao Brasil com preço sugerido de 2.700 reais. Para uma melhor experiência, recomenda-se servir o champanhe entre 10 °C e 12 °C, em taças de vinho branco, para valorizar sua complexidade aromática e frescor.

Freixenet: campanha global voltada para o público de 25 a 34 anos (Divulgação/Divulgação)

Para jovens

Enquanto a geração Z consome menos álcool, os millennials se tornam o principal alvo das vinícolas em todo o mundo. Aqueles que hoje estão entre o final dos 20 e o início dos 40 anos mostram maior interesse pelo vinho, têm paladar mais experimental e estão dispostos a gastar mais em uma garrafa. “A geração Y que consome vinho regularmente relata comprar rótulos mais caros do que a média do mercado como um todo”, afirma Richard Halstead, chefe de análises da IWSR. De olho nesse movimento, a vinícola espanhola Freixenet lançou recentemente uma campanha global voltada para o público de 25 a 34 anos. A estratégia aposta em uma comunicação mais informal, fugindo da estética tradicional dos anúncios de vinho, para apresentar de forma mais leve sua linha de espumantes. Entre os produtos destacados está a Cava Premium Cordón Negro, rótulo na faixa dos 100 reais. A marca aposta em vinhos que equilibram qualidade, sofisticação e custo-benefício para capturar a atenção desse novo consumidor. Segundo Halstead, os millennials frequentam mais canais de compra de vinho, o que proporciona novas oportunidades de engajamento. “Eles valorizam experiências personalizadas e narrativas que geram reconhecimento e fidelidade”, explica.