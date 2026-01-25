Seis hábitos de Harvard para retardar o envelhecimento do cérebro

O segredo para um cérebro resiliente e jovem não está em fórmulas mágicas, mas em um protocolo que resume décadas de pesquisa clínica em Harvard. Rudolph E. Tanzi, um dos maiores neurologistas do mundo, defende que o estilo de vida é a ferramenta mais poderosa para moldar a mente.

Aos 67 anos, o cientista aplica em si mesmo o método Shield, um plano que foca em seis pilares essenciais para a saúde cognitiva. Diferente do que se acreditava no passado, o cérebro possui uma reserva que pode ser fortalecida ao longo da vida.

Segundo Tanzi, essa proteção é construída por meio de ações que combatem a neuroinflamação muito antes dos primeiros sintomas surgirem. O destaque do método vai para a "faxina cerebral" noturna: o sono profundo atua como um sistema de limpeza, eliminando proteínas tóxicas (amiloides) que desencadeiam o Alzheimer.

Em reportagem do The Washington Post, Tanzi destacou quais são os passos para proteger o cérebro da "velhice". Veja abaixo:

Os pilares do protocolo Shield

Para quem busca envelhecer com lucidez, o especialista detalha como cada hábito atua diretamente na biologia do órgão: