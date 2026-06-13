Cientistas descobrem mecanismo que pode reverter parte do envelhecimento

Pesquisadores identificaram uma possível causa do envelhecimento celular e descobriram que parte desse processo pode ser reversível. O estudo aponta que a redução dos níveis de fosfatidilcolina, uma molécula presente nas membranas celulares, contribui para o enfraquecimento das mitocôndrias, estruturas responsáveis pela produção de energia nas células.

Com as análises, os cientistas observaram que o aumento dos níveis desse composto ajudou a restaurar características associadas a células mais jovens em organismos envelhecidos.

A pesquisa foi conduzida por pesquisadores do Instituto Leibniz sobre Envelhecimento – Instituto Fritz Lipmann (FLI), na Alemanha, e publicada na revista científica Nature Communications.

Como a fosfatidilcolina afeta as mitocôndrias

As mitocôndrias são responsáveis por gerar a energia necessária para que as células realizem funções essenciais, como crescimento, reparo e adaptação a mudanças no organismo.

Com o avanço da idade, essas estruturas tendem a se tornar menos eficientes, um processo associado à perda de vitalidade e ao surgimento de doenças relacionadas ao envelhecimento.

Segundo o estudo, parte desse declínio pode estar relacionada à queda na produção de fosfatidilcolina, um dos principais lipídios presentes nas membranas celulares.

O que acontece quando a fosfatidilcolina diminui?

Os pesquisadores descobriram que a fosfatidilcolina ajuda a manter a flexibilidade das membranas mitocondriais. Essa característica é importante para que as mitocôndrias possam se fundir e formar redes interligadas, permitindo a troca de energia, moléculas e outros componentes essenciais para o funcionamento celular.

Com a redução dos níveis de fosfatidilcolina ao longo do envelhecimento, essas redes passam a ficar mais fragmentadas e menos eficientes.

Os cientistas observaram que essa alteração compromete a chamada plasticidade metabólica, ou seja, a capacidade das células de responder rapidamente às mudanças nas demandas de energia.

Nutriente restaurou função celular em organismos envelhecidos

Para investigar o fenômeno, a equipe realizou experimentos com o nematoide Caenorhabditis elegans, organismo amplamente utilizado em pesquisas sobre envelhecimento.

Quando os pesquisadores bloquearam genes envolvidos na produção de fosfatidilcolina, as mitocôndrias de vermes jovens passaram a apresentar características semelhantes às observadas em organismos envelhecidos. Em seguida, os cientistas forneceram fosfatidilcolina e colina — substância utilizada pelo organismo para produzir esse lipídio — aos animais mais velhos.

Após apenas dois dias, as mitocôndrias recuperaram parte de sua estrutura e funcionamento, passando a se assemelhar às encontradas em indivíduos mais jovens.

Descoberta pode mudar pesquisas sobre envelhecimento

Os resultados sugerem que o envelhecimento das mitocôndrias não depende apenas do acúmulo de danos genéticos, hipótese que durante muitos anos foi considerada uma das principais explicações para o declínio celular. Segundo os autores, alterações na composição das membranas celulares também desempenham um papel importante nesse processo.

Diante da ideia de que alguns aspectos do envelhecimento biológico podem ser modificáveis, a pesquisa abre novas linhas de investigação sobre estratégias para preservar a saúde celular ao longo da vida.

mulheres durante o período da Os resultados mostraram que a redução da fosfatidilcolina também está associada a alterações observadas em humanos, incluindo uma queda mais acentuada dessa molécula emdurante o período da menopausa

Apesar dos resultados promissores, os cientistas destacam que ainda serão necessários novos estudos para determinar se a suplementação de fosfatidilcolina ou colina pode produzir benefícios semelhantes em pessoas.