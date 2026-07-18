Tempestade deve dissipar fumaça de incêndios florestais na final da Copa do Mundo

A fumaça densa que cobriu boa parte do Nordeste dos Estados Unidos nas últimas semanas deve dar uma trégua na hora da final da Copa do Mundo disputada pela Argentina e Espanha no domingo, 19.
Segundo meteorologistas ouvidos pelo portal Independent, uma frente de tempestade prevista para passar por Nova Jersey neste fim de semana deve varrer o ar da região de East Rutherford, cidade que sedia a partida no New Jersey Stadium.
A previsão é de que a chuva forte deve dispersar a camada mais densa de fumaça antes do apito inicial, deixando o céu apenas levemente enevoado. O índice de qualidade do ar da região, que neste sábado ainda era considerado insalubre, deve passar para a faixa "moderada" amanhã e pode chegar a um patamar que representa pouco ou nenhum risco à saúde do público em geral.
A melhora, no entanto, "tem um preço". Mais cedo, o mesmo sistema de tempestades que deve limpar o ar interrompeu o treino da seleção espanhola em campo próximo ao estádio, em meio a raios e ventos fortes.
A governadora de Nova Jersey, Mikie Sherrill, chegou a alertar a população sobre risco de tornados, enchentes repentinas e granizo. Já a FIFA informou que segue monitorando os impactos tanto da fumaça quanto das tempestades sobre as condições do gramado.
Enquanto o ar melhora no entorno da cidade, o problema que gerou a fumaça está longe de acabar. O Canadá enfrenta atualmente 858 incêndios florestais ativos, segundo o Centro Interagências Canadense de Incêndios Florestais, com cerca de 200 concentrados na província de Ontário.
Nos Estados Unidos, Minnesota soma 17 focos ativos e já decretou emergência estadual para reforçar o combate às chamas.
Não é a primeira vez que o verão canadense traz fumaça para o outro lado da fronteira, mas os especialistas apontam que o número de focos aumentou de forma expressiva nas últimas semanas.
Crise climática alimenta temporada de incêndios
O cenário dramático é agravado pelas mudanças climáticas e combina dois fatores: temperaturas acima da média persistindo desde o fim de junho e chuvas abaixo do esperado em Ontário. Um "domo de calor", sistema de alta pressão que aprisiona o ar quente sobre a região, tem piorado ainda mais o quadro de propagação do fogo.
O resultado é um ciclo que a ciência e o clima já vêm descrevendo há anos: incêndios mais longos, mais intensos e mais frequentes, à medida que o aquecimento global eleva os termômetros e altera padrões de chuva.
Nesta semana, cerca de 109 milhões de pessoas no Centro-Oeste, Meio-Atlântico e Nordeste dos EUA conviveram com ar poluído, em um dos episódios mais amplos de fumaça de incêndios já registrados na região e com uma série de riscos à saúde.
Na sexta-feira, o presidente Donald Trump chegou a ameaçar a imposição de tarifas adicionais ao Canadá como forma de cobrar pelos prejuízos climáticos.
O problema, aliás, não deve parar no continente americano. Segundo projeções do Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), serviço europeu de monitoramento da atmosfera, a fumaça deve continuar avançando pelo Atlântico Norte e pode chegar à Europa nos próximos dias.
"Nossas previsões mostram que a fumaça continuará se deslocando para o leste [...] destacando a escala da poluição causada pelos incêndios florestais e como ela pode viajar milhares de quilômetros além das áreas atingidas pelo fogo", afirma Mark Parrington, cientista sênior do CAMS.
Para domingo, a previsão é de tempo estável durante a final: temperatura em torno de 27°C e baixa umidade. Mas os metereologistas alertam que a fumaça mais densa não desaparece: ela deve apenas migrar, concentrando-se sobre partes do Centro-Oeste e da região dos Grandes Lagos, mais perto da origem dos incêndios.
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Bombeiros trabalham enquanto um incêndio florestal queima em Pacific Palisades, Califórnia, em 7 de janeiro de 2025. Um incêndio florestal de rápido avanço em um subúrbio de Los Angeles queimou prédios e provocou evacuações na terça-feira, enquanto ventos "com risco de morte" açoitavam a região. Mais de 200 acres (80 hectares) estavam queimando em Pacific Palisades, um local de luxo com casas multimilionárias nas Montanhas de Santa Monica, fechando uma rodovia importante e cobrindo a área com fumaça espessa
(Bombeiros trabalham enquanto um incêndio florestal queima em Pacific Palisades, Califórnia, em 7 de janeiro de 2025. Um incêndio florestal de rápido avanço em um subúrbio de Los Angeles queimou prédios e provocou evacuações na terça-feira, enquanto ventos "com risco de morte" açoitavam a região. Mais de 200 acres (80 hectares) estavam queimando em Pacific Palisades, um local de luxo com casas multimilionárias nas Montanhas de Santa Monica, fechando uma rodovia importante e cobrindo a área com fumaça espessa)
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Bombeiros trabalham para extinguir chamas que engolfam uma casa enquanto um incêndio florestal assola Pacific Palisades, Califórnia, em 7 de janeiro de 2025. Um incêndio florestal de rápido avanço em um subúrbio de Los Angeles queimou prédios e provocou evacuações na terça-feira, enquanto ventos "com risco de morte" açoitavam a região. Mais de 200 acres (80 hectares) estavam queimando em Pacific Palisades, um local de luxo com casas multimilionárias nas Montanhas de Santa Monica, fechando uma rodovia importante e cobrindo a área com fumaça espessa
(Bombeiros trabalham para extinguir chamas que engolfam uma casa enquanto um incêndio florestal assola Pacific Palisades, Califórnia, em 7 de janeiro de 2025. Um incêndio florestal de rápido avanço em um subúrbio de Los Angeles queimou prédios e provocou evacuações na terça-feira, enquanto ventos "com risco de morte" açoitavam a região. Mais de 200 acres (80 hectares) estavam queimando em Pacific Palisades, um local de luxo com casas multimilionárias nas Montanhas de Santa Monica, fechando uma rodovia importante e cobrindo a área com fumaça espessa)
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Brasas voam enquanto um veículo e uma propriedade queimam durante o incêndio de Eaton em Pasadena, Califórnia, em 8 de janeiro de 2025
(Brasas voam enquanto um veículo e uma propriedade queimam durante o incêndio de Eaton em Pasadena, Califórnia, em 8 de janeiro de 2025)
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Uma casa queima durante o incêndio de Eaton na área de Altadena, no Condado de Los Angeles, Califórnia, em 8 de janeiro de 2025. (Foto de JOSH EDELSON / AFP)
(Uma casa queima durante o incêndio de Eaton na área de Altadena, no Condado de Los Angeles, Califórnia, em 8 de janeiro de 2025. (Foto de JOSH EDELSON / AFP))
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Uma casa queima durante o incêndio de Eaton na área de Altadena, no Condado de Los Angeles, Califórnia, em 8 de janeiro de 2025. (Foto de JOSH EDELSON / AFP)
(Uma casa queima durante o incêndio de Eaton na área de Altadena, no Condado de Los Angeles, Califórnia, em 8 de janeiro de 2025. (Foto de JOSH EDELSON / AFP))
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O Templo e Centro Judaico de Pasadena queima durante o incêndio de Eaton em Pasadena, Califórnia, em 7 de janeiro de 2025. Um incêndio florestal feroz em um subúrbio de Los Angeles devorou prédios e provocou evacuações em pânico em 7 de janeiro, enquanto ventos com força de furacão devastavam a região. Mais de 200 acres (80 hectares) estavam queimando em Pacific Palisades, um local de luxo com casas multimilionárias nas Montanhas de Santa Monica.
Do outro lado da cidade, no extremo norte de Los Angeles, outro incêndio irrompeu em Eaton Canyon, perto de Pasadena, consumindo rapidamente 200 acres (81 hectares) mais tarde na noite, de acordo com autoridades da Floresta Nacional de Angeles
(O Templo e Centro Judaico de Pasadena queima durante o incêndio de Eaton em Pasadena, Califórnia, em 7 de janeiro de 2025. Um incêndio florestal feroz em um subúrbio de Los Angeles devorou prédios e provocou evacuações em pânico em 7 de janeiro, enquanto ventos com força de furacão devastavam a região. Mais de 200 acres (80 hectares) estavam queimando em Pacific Palisades, um local de luxo com casas multimilionárias nas Montanhas de Santa Monica. Do outro lado da cidade, no extremo norte de Los Angeles, outro incêndio irrompeu em Eaton Canyon, perto de Pasadena, consumindo rapidamente 200 acres (81 hectares) mais tarde na noite, de acordo com autoridades da Floresta Nacional de Angeles)
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Uma casa é tomada pelas chamas durante o incêndio de Eaton na área de Altadena, no Condado de Los Angeles, Califórnia, em 8 de janeiro de 2025
(Uma casa é tomada pelas chamas durante o incêndio de Eaton na área de Altadena, no Condado de Los Angeles, Califórnia, em 8 de janeiro de 2025)
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Um bombeiro combate as chamas do incêndio queimando casas na Pacific Coast Highway em meio a uma forte tempestade de vento em 8 de janeiro de 2025 em Los Angeles, Califórnia
(Incêndio em Los Angeles dizima casas, prédios e carros. Mais de 50 mil pessoas foram deslocadas.)
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Incêndio em Los Angeles dizima casas, prédios e carros. Mais de 150 mil pessoas foram deslocadas.
(Incêndio em Los Angeles dizima casas, prédios e carros. Mais de 50 mil pessoas foram deslocadas.)
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Um bombeiro combate o incêndio Palisades enquanto ele queima casas na Pacific Coast Highway em meio a uma forte tempestade de vento em 8 de janeiro de 2025 em Los Angeles, Califórnia
(Incêndio em Los Angeles dizima casas, prédios e carros. Mais de 50 mil pessoas foram deslocadas.)
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Um bombeiro fica em cima de um caminhão de bombeiros para combater o incêndio Palisades enquanto ele queima casas na Pacific Coast Highway em meio a uma forte tempestade de vento em 8 de janeiro de 2025 em Los Angeles, Califórnia
(Incêndio em Los Angeles dizima casas, prédios e carros. Mais de 50 mil pessoas foram deslocadas.)
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MALIBU, CALIFORNIA - JANUARY 8: Flames from the Palisades Fire burn a home on January 8, 2025 in Malibu, California. Fueled by intense Santa Ana Winds, the Palisades Fire has grown to over 2,900 acres and 30,000 people have been ordered to evacuate while a second major fire continues to burn near Eaton Canyon in Altadena. Eric Thayer/Getty Images/AFP (Photo by Eric Thayer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
(Incêndio em Los Angeles dizima casas, prédios e carros. Mais de 50 mil pessoas foram deslocadas.)
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Uma casa é consumida pelas chamas durante o incêndio Eaton, Califórnia.
(Incêndio em Los Angeles dizima casas, prédios e carros. Mais de 50 mil pessoas foram deslocadas.)
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PACIFIC PALISADES, CALIFORNIA - JANUARY 07: A person uses a garden hose to extinguish flames in front of a home as palm trees burn nearby during the Palisades Fire amid a powerful windstorm on January 7, 2025 in Pacific Palisades, California. Fueled by intense Santa Ana Winds, the Palisades Fire has grown to over 2,900 acres and 30,000 people have been ordered to evacuate while a second fire has emerged near Eaton Canyon. Mario Tama/Getty Images/AFP (Photo by MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
(Incêndio em Los Angeles dizima casas, prédios e carros. Mais de 50 mil pessoas foram deslocadas.)
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O fogo consome uma casa enquanto o Eaton Fire se move pela área em 08 de janeiro de 2025 em Altadena, Califórnia.
(Incêndio em Los Angeles dizima casas, prédios e carros. Mais de 50 mil pessoas foram deslocadas.)
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Um bombeiro joga água enquanto uma casa queima durante o incêndio Eaton em 8 de janeiro de 2025 em Altadena, Califórnia
(Incêndio em Los Angeles dizima casas, prédios e carros. Mais de 50 mil pessoas foram deslocadas.)
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Uma pessoa vê uma casa queimando durante o incêndio Eaton em 8 de janeiro de 2025 em Altadena, Califórnia.
(Incêndio em Los Angeles dizima casas, prédios e carros. Mais de 50 mil pessoas foram deslocadas.)
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: Casas queimam durante o incêndio Eaton em 8 de janeiro de 2025 em Altadena, Califórnia.
(Incêndio em Los Angeles dizima casas, prédios e carros. Mais de 50 mil pessoas foram deslocadas.)
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O Templo e Centro Judaico de Pasadena queima logo após o nascer do sol durante o Incêndio Eaton em 08 de janeiro de 2025 em Pasadena, Califórnia.
(Incêndio em Los Angeles dizima casas, prédios e carros. Mais de 50 mil pessoas foram deslocadas.)