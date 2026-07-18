Tempestade deve dissipar fumaça de incêndios florestais na final da Copa do Mundo

A fumaça densa que cobriu boa parte do Nordeste dos Estados Unidos nas últimas semanas deve dar uma trégua na hora da final da Copa do Mundo disputada pela Argentina e Espanha no domingo, 19.

Segundo meteorologistas ouvidos pelo portal Independent, uma frente de tempestade prevista para passar por Nova Jersey neste fim de semana deve varrer o ar da região de East Rutherford, cidade que sedia a partida no New Jersey Stadium.

A previsão é de que a chuva forte deve dispersar a camada mais densa de fumaça antes do apito inicial, deixando o céu apenas levemente enevoado. O índice de qualidade do ar da região, que neste sábado ainda era considerado insalubre, deve passar para a faixa "moderada" amanhã e pode chegar a um patamar que representa pouco ou nenhum risco à saúde do público em geral.

A melhora, no entanto, "tem um preço". Mais cedo, o mesmo sistema de tempestades que deve limpar o ar interrompeu o treino da seleção espanhola em campo próximo ao estádio, em meio a raios e ventos fortes.

A governadora de Nova Jersey, Mikie Sherrill, chegou a alertar a população sobre risco de tornados, enchentes repentinas e granizo. Já a FIFA informou que segue monitorando os impactos tanto da fumaça quanto das tempestades sobre as condições do gramado.

Enquanto o ar melhora no entorno da cidade, o problema que gerou a fumaça está longe de acabar. O Canadá enfrenta atualmente 858 incêndios florestais ativos, segundo o Centro Interagências Canadense de Incêndios Florestais, com cerca de 200 concentrados na província de Ontário.

Nos Estados Unidos, Minnesota soma 17 focos ativos e já decretou emergência estadual para reforçar o combate às chamas.

Não é a primeira vez que o verão canadense traz fumaça para o outro lado da fronteira, mas os especialistas apontam que o número de focos aumentou de forma expressiva nas últimas semanas.

Crise climática alimenta temporada de incêndios

O cenário dramático é agravado pelas mudanças climáticas e combina dois fatores: temperaturas acima da média persistindo desde o fim de junho e chuvas abaixo do esperado em Ontário. Um "domo de calor", sistema de alta pressão que aprisiona o ar quente sobre a região, tem piorado ainda mais o quadro de propagação do fogo.

O resultado é um ciclo que a ciência e o clima já vêm descrevendo há anos: incêndios mais longos, mais intensos e mais frequentes, à medida que o aquecimento global eleva os termômetros e altera padrões de chuva.

Nesta semana, cerca de 109 milhões de pessoas no Centro-Oeste, Meio-Atlântico e Nordeste dos EUA conviveram com ar poluído, em um dos episódios mais amplos de fumaça de incêndios já registrados na região e com uma série de riscos à saúde.

Na sexta-feira, o presidente Donald Trump chegou a ameaçar a imposição de tarifas adicionais ao Canadá como forma de cobrar pelos prejuízos climáticos.

O problema, aliás, não deve parar no continente americano. Segundo projeções do Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), serviço europeu de monitoramento da atmosfera, a fumaça deve continuar avançando pelo Atlântico Norte e pode chegar à Europa nos próximos dias.

"Nossas previsões mostram que a fumaça continuará se deslocando para o leste [...] destacando a escala da poluição causada pelos incêndios florestais e como ela pode viajar milhares de quilômetros além das áreas atingidas pelo fogo", afirma Mark Parrington, cientista sênior do CAMS.

Para domingo, a previsão é de tempo estável durante a final: temperatura em torno de 27°C e baixa umidade. Mas os metereologistas alertam que a fumaça mais densa não desaparece: ela deve apenas migrar, concentrando-se sobre partes do Centro-Oeste e da região dos Grandes Lagos, mais perto da origem dos incêndios.