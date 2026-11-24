A Coreia do Norte apresentou um chatbot de inteligência artificial voltado à ciência e tecnologia, com um aviso que proíbe perguntas sobre assuntos sociopolíticos.

Batizado de “Fonte da Sabedoria”, o sistema apareceu em uma reportagem da televisão estatal sobre uma feira em Pyongyang.

O aviso também pede que o usuário não faça perguntas consideradas “incultas”, em tradução livre da versão em inglês apresentada pelo pesquisador Martyn Williams, do projeto 38 North, ligado ao Stimson Center, nos Estados Unidos.

Segundo Williams, o programa parece ser o primeiro chatbot promovido pela mídia estatal norte-coreana, mas isso não significa exatamente que tenha sido a primeira experiência do país com a tecnologia.

O que o chatbot norte-coreano consegue fazer?

Chamado oficialmente de “AI Service System 1.0, Fountain of Wisdom”, o programa foi desenvolvido pelo instituto de pesquisa em inteligência artificial da Universidade Kim Il-sung e pela Phurunhanul Trading, empresa de software de Pyongyang.

O Instituto de Inteligência Artificial da universidade foi criado em 2013, segundo levantamento do 38 North sobre a pesquisa em IA no país.

De acordo com o estudo, parte dos pesquisadores norte-coreanos da área já colaborou com acadêmicos estrangeiros, inclusive na China, apesar das sanções da ONU que proíbem cooperação científica e técnica com Pyongyang.

O sistema foi exibido na Mostra Nacional de Resultados de Tecnologia da Informação, realizada na capital entre os dias 19 e 30 de outubro. As imagens analisadas pelo 38 North foram exibidas pelo canal Ryongnamsan no dia 17.

O sistema responde em coreano e inglês e oferece traduções. O histórico mostrado nas imagens inclui dúvidas sobre o Unity, ferramenta de desenvolvimento de jogos, e uma pergunta sobre qual medicamento tomar para dor de cabeça.

A interface segue um formato popularizado pelo ChatGPT, com um botão para iniciar uma conversa e uma lista de chats na lateral. A semelhança visual não identifica o modelo que produz as respostas.

O que se sabe sobre o filtro de perguntas?

Segundo Williams, as imagens parecem mostrar um classificador de perguntas: uma ferramenta que identifica o tipo de pergunta antes de encaminhá-la ao modelo. Durante a demonstração, o programa diz que está analisando a solicitação e a classifica como uma pergunta de conhecimento factual.

O pesquisador considera que essa camada também poderia filtrar determinados assuntos.

A demonstração, porém, não comprova que o sistema bloqueie todas as perguntas proibidas. O aviso atribui ao usuário a responsabilidade pelas consequências de um eventual uso malicioso.

A IA pode usar um modelo estrangeiro

A origem do modelo e os equipamentos utilizados não foram divulgados. Williams considera mais provável que o sistema use um modelo estrangeiro de pesos abertos, como Gemma, do Google, ou Qwen, da Alibaba, em vez de um modelo treinado do zero no país. É uma hipótese, não uma identificação da tecnologia.

Os pesos são os valores numéricos ajustados durante o treinamento. Quando são disponibilizados, desenvolvedores podem baixar o modelo e executá-lo em infraestrutura própria, conforme a licença. Assim, a interface e os controles podem ser desenvolvidos localmente mesmo quando o modelo que gera as respostas vem de fora.

Norte-coreanos já foram identificados usando IA estrangeira

Em agosto de 2025, a Anthropic afirmou ter identificado pessoas ligadas ao país usando o Claude em um esquema de empregos remotos fraudulentos em empresas americanas de tecnologia. A empresa informou que bloqueou as contas envolvidas e compartilhou as descobertas com as autoridades.

A Anthropic não foi a única. Em fevereiro de 2025, a OpenAI informou ter banido contas ligadas à Coreia do Norte que usavam o ChatGPT para criar currículos, perfis profissionais e cartas de apresentação falsos.

No mês anterior, o Google Threat Intelligence Group relatou que hackers norte-coreanos tentaram usar o Gemini para levantar informações sobre as forças americanas na Coreia do Sul e sobre ativos digitais. Hackers do país também têm usado IA para roubar tecnologias e financiar o programa nuclear, segundo o Financial Times.

A estratégia faz parte de um movimento mais amplo. Um relatório do 38 North publicado em fevereiro deste ano descreve a integração da IA às áreas cibernética, econômica e militar do regime, que neste ano anunciou testes de mísseis e drones com sistemas guiados por inteligência artificial.