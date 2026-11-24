Uma pílula experimental contra o câncer de pâncreas apresentou resultados promissores em pacientes com a doença em estágio avançado. Em um estudo clínico, os tumores se tornaram indetectáveis em aproximadamente um a cada 12 participantes que receberam o medicamento daraxonrasib combinado à quimioterapia.

O tratamento também conseguiu controlar a progressão da doença em cerca de 90% dos pacientes avaliados. Os resultados despertaram interesse por envolverem um dos tipos de câncer mais difíceis de tratar, sobretudo quando já se espalhou para outros órgãos.

Os dados foram apresentados na última sexta-feira, 20, durante o Simpósio EORTC-NCI-AACR sobre Alvos Moleculares e Terapêutica do Câncer, em Barcelona, na Espanha. Segundo o comunicado do congresso científico, o estudo envolveu 61 pacientes com câncer de pâncreas metastático que ainda não haviam recebido tratamento para a doença nessa fase.

O que os cientistas descobriram sobre a nova pílula?

O ensaio clínico, chamado RMC-GI-102, avaliou a combinação de daraxonrasib com dois medicamentos quimioterápicos, gemcitabina e nab-paclitaxel. Durante o acompanhamento, que teve duração mediana de 18,3 meses, os pesquisadores observaram três resultados principais.

Em 90,2% dos participantes, a doença permaneceu sob controle, sem progressão identificada na avaliação. Já 60,7% apresentaram redução ou desaparecimento dos tumores, resultado conhecido como resposta objetiva.

Dentro desse segundo grupo, cinco pacientes, equivalentes a 8,2% do total, tiveram uma resposta completa nos exames de imagem, sem tumores detectáveis.

Apesar disso, os pesquisadores ressaltam que o desaparecimento dos sinais do câncer nas tomografias não significa necessariamente que a doença tenha sido curada.

Como funciona o daraxonrasib?

O daraxonrasib é um medicamento oral desenvolvido para bloquear a atividade de proteínas da família RAS, envolvidas no controle do crescimento das células.

Em muitos tumores pancreáticos, alterações genéticas mantêm esses mecanismos de crescimento excessivamente ativos, favorecendo a multiplicação das células cancerígenas. O medicamento busca interromper esses sinais e dificultar a sobrevivência das células tumorais.

No estudo, a pílula foi administrada diariamente em associação à quimioterapia convencional. Portanto, os resultados observados não podem ser atribuídos exclusivamente ao daraxonrasib, já que os pacientes receberam os tratamentos em conjunto.

Tratamento pode aumentar a sobrevida dos pacientes?

Além da redução dos tumores, os pesquisadores analisaram por quanto tempo os participantes permaneceram vivos e sem progressão da doença.

Após um ano, 76,6% dos pacientes estavam vivos. O tempo mediano de sobrevida livre de progressão, período em que o câncer não apresentou agravamento, foi de 12,8 meses.

Esses resultados foram considerados encorajadores pelos especialistas, sobretudo diante das dificuldades de tratamento do câncer pancreático metastático.

Entretanto, o estudo ainda não permite concluir que a combinação aumenta a sobrevida em comparação com a quimioterapia isolada. Isso porque o ensaio não incluiu um grupo de pacientes recebendo apenas o tratamento convencional para comparação direta.

Pílula contra câncer de pâncreas já é uma cura?

Embora os resultados tenham mostrado respostas importantes, ainda não há evidências de que o tratamento consiga eliminar definitivamente a doença. O estudo foi realizado nas fases iniciais de avaliação clínica e envolveu um número limitado de participantes.

Os pesquisadores também precisam acompanhar os pacientes por mais tempo para verificar a duração das respostas e determinar se os benefícios se mantêm.

Outro ponto importante é a segurança do tratamento. Entre os efeitos adversos relatados estavam erupções cutâneas, diarreia e fadiga, além de reações associadas à quimioterapia.

Quais são os próximos passos da pesquisa?

Os resultados agora precisam ser confirmados em um estudo clínico maior, com comparação direta entre diferentes tratamentos.

Essa investigação está sendo realizada no ensaio de fase 3 RASolute-303, que avalia o daraxonrasib isoladamente e em combinação com quimioterapia, em comparação com a quimioterapia convencional. O objetivo é determinar se o medicamento realmente oferece benefícios adicionais em termos de controle da doença e sobrevida.

Os pesquisadores também consideram que medicamentos capazes de bloquear a atividade da proteína RAS podem ter aplicações em outros tipos de câncer associados a alterações semelhantes.

Por enquanto, porém, os dados apresentados se referem ao tratamento combinado de pacientes com câncer de pâncreas metastático. A eficácia em outros tumores dependerá de pesquisas específicas.