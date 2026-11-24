É assim que Chay Santos resume a virada da própria carreira. A frase separa duas fases de uma trajetória de mais de dez anos em finanças: a de quem produzia análises para consumo interno e a de quem hoje ajuda a traduzir esses números para analistas e investidores.

Consultor de Relações com Investidores da Suzano, maior produtora de celulose do mundo, com receita superior a R$ 50 bilhões em 2025, Chay chegou à área depois de cuidar das finanças da unidade de bens de consumo da companhia.

Ele atribui ao MBA Executivo em Finanças da Saint Paul a mudança de perspectiva que o levou da análise interna à comunicação com o mercado de capitais.

Do custeio ao planejamento

A carreira começou em custos, no que Chay chama de hard finance, com foco em processos de custeio. Depois vieram passagens pela controladoria de diferentes empresas, até o planejamento financeiro da Stefanini, consultoria de serviços.

Foi nessa fase que ele fez a pós-graduação em Gestão de Riscos Financeiros, também na Saint Paul. Segundo Chay, o curso lhe deu clareza técnica. Pouco depois, surgiu a oportunidade na Suzano.

“Sou uma pessoa que acredita que é necessário estar sempre reinvestindo na própria formação”, diz.

Uma unidade nova até para a Suzano

Na Stefanini, a cadeira era mais técnica, de FP&A, em um time enxuto. Na Suzano, o escopo cresceu e Chay assumiu a visão financeira da unidade de bens de consumo, dedicada ao papel tissue, que na época era nova para a empresa.

Ele respondia por um P&L com orçamento acima de R$ 200 milhões e atuava como interlocutor financeiro do gerente executivo, do vice-presidente e dos diretores da unidade. Participou das frentes de otimização e turnaround que sustentaram frentes de otimização e turnaround que sustentaram o melhor resultado histórico da área em 2025.

“Por ser tudo novo, até para a própria Suzano, foi um momento de muito crescimento”, relembra.

Chay Santos, Consultor de Relações com Investidores na Suzano

O que faltava era olhar para fora

Já na Suzano, Chay decidiu fazer o MBA. A Saint Paul, conta, sempre foi uma referência para ele em finanças. “Percebi que, além da profundidade técnica, eu precisava de um curso que me entregasse visão e comunicação”, afirma.

Os módulos que mais pesaram foram os ligados ao mercado financeiro. O programa inclui disciplinas como mercado financeiro e de capitais e cenário macroeconômico, conteúdos distantes da rotina que ele tinha até então.

“Eu estava em posições em que analisava internamente o negócio, gerava insights para dentro do negócio, e não necessariamente para entender o comportamento do mercado e do ambiente macroeconômico em relação ao negócio”, diz.

Foi dessa base, segundo ele, que veio a narrativa que hoje usa na comunicação com investidores. O curso também lhe deu, nas palavras de Chay, rigor analítico e de comunicação. Em um ciclo, ele foi promovido a consultor no time de FP&A da Suzano.

"O MBA Executivo da Saint Paul foi um divisor de águas" Chay Santos, Consultor de Relações com Investidores na Suzano

22 fábricas e uma nova história para contar

A mudança seguinte veio com um movimento da própria companhia. Com a joint venture com a Kimberly-Clark, a Suzano passou a contar com 22 fábricas em 14 países no segmento de bens de consumo, segundo Chay.

O negócio ganhou peso dentro da empresa, e a liderança passou a discutir como dar clareza sobre ele ao mercado. Foi nesse contexto que Chay migrou para o time de Relações com Investidores, para ajudar a desenhar e construir a narrativa de bens de consumo da Suzano para investidores.

Traduzir para quem ouve

Hoje, a rotina envolve conversas com analistas sell-side e buy-side, além de outros públicos externos e internos, como vice-presidentes e diretorias executivas da companhia.

“É uma necessidade de entender o que o negócio está passando e conseguir traduzir isso para diferentes níveis hierárquicos e diferentes níveis de senioridade que há no mercado”, explica.

Para Chay, a função cobra dois tipos de preparo ao mesmo tempo. “É um trabalho que exige rigor técnico e um nível de comunicação muito assertivo, porque o mercado não aceita ruído”, finaliza.