O que os brasileiros querem comprar na Black Friday 2026?

RESUMO ＋ Consumidores brasileiros pretendem comprar principalmente produtos para a casa, roupas, eletrodomésticos e itens de beleza na Black Friday 2026, segundo pesquisas de marketplaces e consultorias. Levantamentos da Shopee, da consultoria Stefanini Marketing e do serviço financeiro Mercado Pago divergem sobre a categoria líder. Frete grátis, descontos e cupons estão entre os fatores mais valorizados na decisão de compra.

Roupas, produtos para a casa, eletrodomésticos e itens de beleza estão entre os principais alvos dos consumidores brasileiros na Black Friday 2026. As categorias aparecem em diferentes posições nas pesquisas de intenção de compra divulgadas por marketplaces e consultorias, mas os levantamentos convergem em um ponto: outras categorias disputam espaço com os tradicionais eletrônicos.

Na mais recente pesquisa da Shopee para as datas promocionais 11.11 e Black Friday, produtos para a casa lideram as intenções de compra com 47% das respostas. O ranking segue com interesse em moda feminina (41%) e eletrodomésticos (32%). Já o levantamento da consultoria Stefanini Marketing coloca roupas na primeira posição, com 55%, à frente de eletrônicos pessoais (46%), beleza e perfumaria (40%), eletrodomésticos (39%) e calçados (37%).

O cenário muda um pouco no estudo Panorama de Consumo 2026, realizado pelo Mercado Pago com 3.345 usuários do Mercado Livre e do próprio serviço financeiro. No levantamento, eletrodomésticos lideram com 43,1% das intenções de compra. Beleza também aparece entre as categorias em expansão, passando de 19% em 2025 para 23,5% em 2026.

Na pesquisa da Stefanini, supermercados aparecem em 26% das intenções de compra. Segundo a empresa, a categoria nem sequer fazia parte do questionário alguns anos atrás. O dado sugere que a Black Friday vem incorporando produtos de consumo recorrente, além dos itens tradicionalmente associados à data.

Eletrodomésticos continuam entre os favoritos

Apesar do avanço de categorias diferentes, os eletrodomésticos permanecem entre os produtos mais procurados nos levantamentos.

No Panorama de Consumo 2026, do Mercado Pago, o setor lidera as intenções de compra, com 43,1%. A pesquisa identifica diferenças de preferência entre os grupos entrevistados: entre as mulheres, casa, móveis e decoração e moda estão entre as categorias de maior interesse; entre os homens, eletrônicos aparecem em primeiro lugar.

Outro levantamento, esse realizado pela Opinion Box em parceria com a Dito, também coloca os eletroeletrônicos na liderança, com 43% das intenções de compra. Eletrodomésticos e roupas e acessórios aparecem empatados em seguida, com 39% cada. Viagens e turismo registram 34%, enquanto beleza e cosméticos chegam a 33%.

Consumidor quer desconto e frete grátis

O preço continua sendo um elemento central da Black Friday, mas as pesquisas mostram que a decisão não depende apenas do percentual de desconto anunciado. No estudo da Shopee, o frete grátis é o benefício mais esperado, citado por 79% dos entrevistados. Os descontos maiores aparecem em segundo lugar, com 65%. Além disso, 45% pretendem comparar preços entre diferentes sites e aplicativos antes de finalizar a compra.

A pesquisa do Mercado Pago encontra resultado semelhante. O frete grátis é apontado por 44% dos entrevistados como o fator de maior peso na decisão de compra, à frente do desconto no preço, citado por 40%. Entre as mulheres, a importância do frete chega a 50%; entre os homens, o desconto aparece ligeiramente à frente, com 42%.

Os cupons também têm papel importante. Segundo o Mercado Pago, 94% dos entrevistados consideram os cupons relevantes, decisivos ou muito importantes.

A expectativa do mercado é que a Black Friday deste ano movimente entre R$ 13 bilhões e R$ 14 bilhões, com cerca de quase 20 milhões de pedidos.