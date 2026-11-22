O artigo explora os desafios de transformar interesse em saúde e bem-estar em negócios sustentáveis, destacando obstáculos econômicos, comportamento do consumidor e estratégias de mercado para soluções de saúde.

Existe uma contradição fascinante no mercado de saúde e bem-estar. Nunca tivemos tantos consumidores interessados em longevidade, prevenção, performance e qualidade de vida. Ao mesmo tempo, transformar esse interesse em um negócio rentável e escalável continua sendo um desafio extraordinário. Segundo a McKinsey, o mercado global de wellness alcançou US$ 2,7 trilhões em 2026, em uma definição mais ampla das categorias analisadas. A mesma pesquisa mostra que dois em cada três consumidores americanos afirmam priorizar mais o bem-estar do que um ano antes. O interesse existe. Mas há uma pergunta que muitos empreendedores deixam em segundo plano: estar interessado em uma solução significa estar disposto a pagar por ela todos os meses, durante anos?

Essa é uma das armadilhas mais frequentes do empreendedorismo. Confundimos necessidade com demanda, demanda com intenção de compra e intenção de compra com um negócio sustentável. O B2C, ou business-to-consumer, parece sedutor porque promete milhões de clientes e relacionamento direto com eles. Só que o que funciona no entretenimento, no comércio eletrônico ou nas redes sociais não funciona automaticamente na saúde. Uma pessoa pode abrir um aplicativo de mensagens dezenas de vezes por dia; dificilmente sente o mesmo impulso de monitorar seus biomarcadores ou realizar exames preventivos toda semana. E existe uma distância enorme entre vender algo que as pessoas querem agora e algo que elas reconhecem que deveriam fazer para viver melhor no futuro.

A conta que o crescimento esconde

O primeiro obstáculo é econômico. Uma startup pode apresentar uma experiência brilhante, tecnologia proprietária e um mercado endereçável gigantesco. Ainda assim, fracassar porque precisa gastar demais para conquistar cada cliente. O custo de aquisição, ou CAC, inclui publicidade, conteúdo, influenciadores, equipes comerciais e construção de marca. Mas conquistar o consumidor é só metade da conta: é necessário retê-lo por tempo suficiente para recuperar esse investimento e gerar margem.

Na saúde, a dificuldade é agravada pelo uso episódico, pela fadiga de assinaturas e pelo abandono de hábitos. Um consumidor pode comprar um teste por curiosidade, experimentar um aplicativo por algumas semanas ou se inscrever em um programa de prevenção e deixá-lo de lado. O desafio não é apenas comprovar que a solução funciona clinicamente. É fazer com que seu valor seja percebido de maneira suficientemente frequente para justificar a próxima cobrança.

A Hims & Hers mostra o potencial e o custo dessa ambição. A plataforma americana simplificou o acesso a tratamentos por meio de uma jornada integrada de comunicação, prescrição e entrega. Em 2025, alcançou aproximadamente US$ 2,35 bilhões em receita. No mesmo período, reportou cerca de US$ 919 milhões em despesas de marketing. É um negócio de grande escala, mas seus números também expõem a intensidade de investimento necessária para construir e sustentar uma marca de consumo em saúde.

O Brasil e a barreira de quem paga

No Brasil, a dificuldade ganha uma dimensão adicional: renda disponível. O IBGE estimou em R$ 2.316 o rendimento domiciliar nominal mensal per capita em 2025. Uma assinatura de R$ 150 pode parecer acessível para um segmento da população, mas representa um compromisso relevante para milhões de famílias. E esse serviço não compete apenas com outras soluções de saúde. Compete com moradia, alimentação, transporte, educação e todas as prioridades do orçamento.

Há uma segunda característica estrutural. Segundo a ANS, em setembro de 2026 o país tinha 53,1 milhões de vínculos em planos médico-hospitalares. Aproximadamente 39 milhões estavam em contratos coletivos empresariais, contra 8,3 milhões em planos individuais ou familiares. Os números não descrevem todo o mercado de wellness, mas revelam a importância das empresas empregadoras como canais de acesso e financiamento da saúde privada. Essa realidade ajuda a explicar por que negócios que começaram tentando vender diretamente ao consumidor descobriram no mercado corporativo uma arquitetura de escala mais eficiente.

Wellhub: quando o pivô muda o destino do negócio

A trajetória da Wellhub, antiga Gympass, é um dos exemplos brasileiros mais emblemáticos. Fundada em 2012, a empresa nasceu oferecendo ao consumidor passes flexíveis para academias. A ideia era atraente: substituir o vínculo tradicional com uma única academia por acesso a diferentes estabelecimentos. Mas o modelo inicial exigia conquistar usuários individualmente e gerava tensões com alguns parceiros, que viam a plataforma como concorrente.

Entre 2014 e 2015, a Gympass começou sua virada para o benefício corporativo. Uma relação comercial que antes dependia da aquisição de cada consumidor passou a se organizar em torno de contratos com empresas, que ofereciam o serviço aos funcionários. O produto continuou voltado às pessoas; o canal de distribuição e a lógica de financiamento mudaram. Nascia, na prática, uma dinâmica B2B2C muito mais potente.

Em agosto de 2023, a companhia anunciou uma rodada de US$ 85 milhões com valuation de US$ 2,4 bilhões. Na ocasião, informava mais de 15 mil clientes corporativos e mais de 2 milhões de assinantes colaboradores. A mudança posterior de Gympass para Wellhub ampliou a proposta para um ecossistema de bem-estar corporativo, para além do acesso a academias.

Muitas vezes, o problema de uma empresa não está no produto. Está no modelo escolhido para distribuí-lo e monetizá-lo. Esse é o ponto mais importante do caso. Em vez de convencer milhões de pessoas, isoladamente, a comprar uma assinatura, a companhia encontrou um comprador institucional com motivos para oferecer o benefício em escala. Isso não elimina o effort de engajar cada usuário nem significa que o empregador sempre paga integralmente pelo serviço. Mas altera radicalmente a eficiência de distribuição e o desenho do relacionamento comercial.

Os B2C que conseguiram criar recorrência

Seria um erro concluir que a venda direta ao consumidor perdeu valor. A Oura mostra justamente o contrário. Com seu anel inteligente, a companhia criou um produto integrado à rotina e combinou a venda de hardware a uma assinatura de serviços digitais. O uso diário, o histórico longitudinal de dados e a evolução das funcionalidades fortalecem o relacionamento. Em uma rodada de 2025, a empresa foi avaliada em aproximadamente US$ 11 bilhões.

A força de um modelo como esse está em transformar uma compra pontual em uma relação contínua. Mas mesmo empresas bem-sucedidas precisam provar que dados e recomendações produzem valor percebido — e, idealmente, melhores decisões ou resultados de saúde. Mais medições não são, por si só, sinônimo de mais saúde.

A 23andMe ilustra o outro lado da moeda. A empresa popularizou testes genéticos e construiu uma marca global, mas enfrentou uma limitação estrutural de recorrência: muitas pessoas têm razão para fazer um teste de ancestralidade uma vez, e poucas para repeti-lo periodicamente. Com dificuldades comerciais, problemas de privacidade e outras pressões financeiras, entrou com pedido de proteção judicial sob o Chapter 11 nos Estados Unidos em 2025. Um produto fascinante não garante um modelo de negócio sustentável.

B2B, B2B2C ou B2C: o que o mercado valoriza?

Quando olhamos para a nova geração de empresas de saúde, encontramos modelos diferentes de captura de valor. A Sword Health, voltada a soluções digitais de cuidado com apoio de inteligência artificial, anunciou em junho de 2025 uma rodada que lhe atribuiu valuation de US$ 4 bilhões. Sua distribuição tem forte componente institucional, com empregadores e organizações de saúde oferecendo acesso aos usuários.

A Omada Health é outro exemplo de B2B2C. Seus programas de cuidado para condições crônicas são contratados por organizações e disponibilizados a populações cobertas. Em 2025, a empresa reportou US$ 260 milhões em receita, crescimento de 53% no ano, e 886 mil membros ao final do período. A tese comercial depende de demonstrar valor ao comprador institucional e, ao mesmo tempo, gerar adesão e resultados para quem utiliza a solução.

O B2B puro, por sua vez, pode ser especialmente atraente em software para hospitais, clínicas e operadoras: automação administrativa, documentação clínica, inteligência de dados e ferramentas de apoio à operação. Nesses casos, a compra costuma ser justificada por produtividade, qualidade, economia ou redução de riscos, sem depender da disposição de milhões de indivíduos para desembolsar dinheiro do próprio bolso.

Mas não existe uma sigla vencedora por definição. O B2C oferece marca e relação direta, porém enfrenta CAC, cancelamento e sensibilidade a preço. O B2B pode trazer contratos expressivos e receita previsível, porém exige vendas longas, integrações e convivência com poucos compradores de grande peso. O B2B2C amplia a distribuição, mas depende de dois sucessos simultâneos: a renovação do contrato institucional e a utilização efetiva pelo beneficiário.

A valorização reflete muito mais do que o canal de vendas. Crescimento, margem bruta, retenção, concentração de clientes, capital necessário, comprovação de resultados e previsibilidade de caixa influenciam os múltiplos. Também é preciso cuidado ao comparar valuations de rodadas privadas com valores de mercado de empresas listadas: são fotografias de naturezas e datas distintas. A pergunta relevante não é qual letra vale mais, mas qual modelo transforma valor entregue em receita defensável, repetível e rentável.

O próximo ciclo será vencido pela arquitetura de valor

Acredito que a discussão mais importante para empreendedores e investidores não é escolher B2B, B2C ou B2B2C como identidades imutáveis. É mapear a arquitetura econômica do negócio. Quem usa a solução? Quem decide adotá-la? Quem sente o benefício? Quem tem capacidade de pagar? E quem economiza ou ganha dinheiro quando ela funciona? Em saúde, essas respostas podem apontar para agentes diferentes.

Em alguns negócios, a melhor resposta continuará sendo o consumidor: ele deseja o produto, usa com frequência, percebe benefícios e aceita financiar a experiência. Em outros, empresas, seguradoras e instituições poderão ampliar o acesso e acelerar a distribuição. Há ainda espaço para modelos híbridos, desde que a combinação não esconda custos excessivos ou uma proposta de valor pouco clara.

Inteligência artificial, novos diagnósticos, dispositivos conectados e serviços digitais estão aproximando as pessoas de informações e cuidados antes restritos a instituições. Mas democratizar informação não é o mesmo que democratizar acesso. E democratizar acesso não é, automaticamente, criar um negócio viável.

Depois de acompanhar diferentes transformações da indústria de saúde, vejo uma lição cada vez mais relevante: inovar não é apenas desenvolver uma solução melhor. É descobrir uma forma sustentável de fazê-la chegar a quem precisa dela. Talvez a pergunta decisiva não seja quantos consumidores uma empresa poderá conquistar, mas quem estará disposto a financiar continuamente o valor que ela entrega — e por quanto tempo.