4 em cada 10 brasileiros farão compras durante a Black Friday

ESUMO ＋

Na Black Friday de 27 de novembro de 2026, 44% dos brasileiros pretendem comprar, segundo a empresa de pesquisa Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados. O levantamento mostra que 54% nunca participaram da data, mas 91% dos que já compraram relatam satisfação. Jovens de 18 a 24 anos lideram a intenção de compra, com 59%.

Quatro em cada dez consumidores (44%) pretendem fazer compras na próxima edição da Black Friday, que acontece no dia 27 de novembro.

É o que mostra a pesquisa inédita feita pela Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados sobre os hábitos de consumo dos brasileiros nessa época do ano.

Outros 45% disseram que não pretendem comprar na data e 11% ainda não sabem ou não responderam.

O levantamento da Nexus revela um mercado consumidor com forte potencial de expansão: mais da metade dos brasileiros (54%) nunca compraram na data promocional, enquanto 3% não souberam ou não responderam.

Entre os 43% que já realizaram compras na Black Friday, a experiência é majoritariamente positiva: seis em cada dez (60%) declaram ficar sempre satisfeitos com os produtos e descontos obtidos, e outros 31% dizem ficar mais satisfeitos do que insatisfeitos — somando 91% de aprovação nas compras feitas.

Apenas 6% ficam mais insatisfeitos do que satisfeitos e 3% declararam ficar sempre insatisfeitos.

“A pesquisa mostra dois lados da Black Friday no país: O Brasil tem um público fiel e altamente satisfeito com a experiência de compra, ao mesmo tempo que há um contingente grande de brasileiros que nunca participaram do evento. O desafio das marcas está em converter esse público não consumidor e mostrar para eles o nível de satisfação de quem já aderiu à data no país”, avalia Marcelo Tokarski, CEO da Nexus.

Próxima Black Friday anima os mais jovens e com mais renda

A pesquisa da Nexus mostrou que os jovens de 18 a 24 anos são os mais entusiasmados para a próxima Black Friday: entre esse público, chega a 59% o número de brasileiros que afirmam que aproveitarão as promoções da data, sendo que 40% já participaram de outras edições e 19% vão aproveitar as ofertas pela primeira vez.

Quanto maior o poder aquisitivo e o nível educacional, maior também a intenção de consumo na data.

Entre quem ganha mais de cinco salários mínimos, 57% dizem que irão aproveitar as ofertas, 13 pontos percentuais acima da média nacional e 23 p.p. a mais do que quem recebe apenas 1 salário mínimo (34%).

Entre quem cursou o ensino superior, 53% pretendem aproveitar a Black Friday contra 33% dos brasileiros que estudaram apenas até o ensino fundamental.

O recorte se assemelha ao histórico de quem já faz compras na data.

O perfil do consumidor frequente ou habitual da Black Friday é concentrado justamente entre jovens adultos, de 25 a 35 anos (60%), pessoas com ensino superior (66%) e os mais ricos (62%).

Mais velhos são mais resistentes à data

Em contrapartida, nos 54% que nunca compraram na Black Friday estão, principalmente, os mais velhos.

Entre os brasileiros de 65 anos ou mais, 73% disseram que nunca aproveitaram descontos da data.

Na faixa de 50 a 64 anos, são 60%. Mais uma vez, a pesquisa da Nexus mostra que a base da pirâmide econômica brasileira também consome menos que a média.

São 74% de quem ganha até 1 salário mínimo e 73% das pessoas que estudaram apenas até o ensino fundamental que nunca participaram da Black Friday.

Entre os brasileiros que pretendem comprar no evento deste ano, 15% são novos compradores, ou seja, pessoas que nunca consumiram na data e pretendem fazer a primeira compra em 2026.

Outros 29% já compraram e pretendem comprar novamente e 8% disseram que já participaram da Black Friday outros anos, mas não pretendem participar dessa.

Os dados apontam também que o consumo na Black Friday ainda é predominantemente eventual.

Entre as pessoas que já compraram na data em anos anteriores, a grande maioria comprou de forma esporádica: 73% adquiriram produtos em apenas uma edição (33%) ou na minoria das edições (40%).

Apenas 4% se declaram consumidores fiéis, que compram em todas as edições, e 22% compram na maioria delas.

Metade dos brasileiros que ganham até um salário mínimo e estudaram apenas até o ensino fundamental (53%) só aproveitou uma edição da Black Friday, 20 pontos percentuais acima da média nacional.

Já entre os brasileiros mais velhos, acima de 65 anos, apesar de 73% afirmarem que nunca participaram das promoções da data, entre os que já aproveitaram os descontos, 7% afirmam que são consumidores assíduos de todas as edições, quase o dobro da média nacional (4%).