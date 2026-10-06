Ciência

Asteroide do tamanho da Torre Eiffel vai passar perto da Terra; veja quando

Apophis ficará a cerca de 32 mil quilômetros do planeta em 2029 e será acompanhado por missões da NASA e da ESA

Asteroide 99942 Apophis: rochedo de 340 metros vai passar perto da Terra (buradaki/Getty Images)

Asteroide 99942 Apophis: rochedo de 340 metros vai passar perto da Terra (buradaki/Getty Images)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 14h17.

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O asteroide 99942 Apophis passará a cerca de 32 mil quilômetros da Terra em 13 de abril de 2029, mais perto que parte dos satélites geoestacionários. Segundo a agência espacial americana NASA, não há risco de colisão nessa aproximação nem nos próximos 100 anos. O encontro permitirá estudar efeitos da gravidade terrestre sobre a rotação, a superfície e a trajetória do objeto.

O asteroide 99942 Apophis passará a cerca de 32 mil quilômetros da Terra em 13 de abril de 2029. Com aproximadamente 340 metros de diâmetro médio e 450 metros em seu eixo longitudinal, o objeto chegará a uma distância inferior à de parte dos satélites que operam em órbita geoestacionária.

Segundo dados da NASA, não há possibilidade de colisão do Apophis com a Terra durante a aproximação. Os cálculos da agência espacial americana também descartam risco de impacto com o planeta por pelo menos os próximos 100 anos.

A passagem de 2029 permitirá que pesquisadores acompanhem os efeitos da gravidade terrestre sobre um asteroide dessas dimensões a curta distância. As forças exercidas durante o encontro poderão modificar características como rotação e superfície do objeto.

O Apophis tem origem estimada em cerca de 4,6 bilhões de anos e teria se formado no cinturão principal de asteroides, região localizada entre Marte e Júpiter. Interações gravitacionais contribuíram posteriormente para alterar sua trajetória e levá-lo às proximidades da Terra.

Classificado como um asteroide do tipo S, categoria formada principalmente por silicatos e metais, como níquel e ferro, o Apophis também poderá fornecer informações sobre a estrutura interna desses corpos celestes.

Durante a aproximação, a atração gravitacional da Terra deverá provocar forças de tração, compressão e torção sobre o asteroide. Pesquisadores pretendem verificar se essas interações poderão modificar sua rotação ou provocar deslocamentos de material na superfície.

Patrick Michel, pesquisador do Centro Nacional Francês de Pesquisa Científica, descreveu o encontro como uma oportunidade para observar diretamente essas alterações.

"Pela primeira vez, a natureza nos traz um asteroide e realiza o experimento para nós", afirmou.

Missões espaciais vão observar o Apophis

A aproximação também será acompanhada por missões espaciais. A NASA utilizará a OSIRIS-APEX, sonda que anteriormente estudou o asteroide Bennu, para investigar o Apophis depois de sua passagem pela Terra.

A Agência Espacial Europeia (ESA) trabalha na missão Ramses, planejada para acompanhar o asteroide e registrar possíveis alterações em sua trajetória, rotação e estrutura durante o encontro.

Richard Moissl, chefe do Escritório de Defesa Planetária da ESA, afirmou que o projeto também servirá para testar a capacidade de preparar uma missão de reconhecimento em um intervalo de poucos anos.

"Esta missão demonstrará que a humanidade pode lançar uma missão de reconhecimento em apenas alguns anos para se encontrar com um asteroide em seu caminho", disse.

Atualmente, o Apophis leva aproximadamente 0,9 ano para completar uma volta ao redor do Sol e integra a categoria Aten, grupo de asteroides próximos da Terra cuja órbita possui semieixo maior inferior ao terrestre.

A interação gravitacional com a Terra, em 2029, deverá modificar essa trajetória. Depois do encontro, o Apophis passará a integrar a categoria Apollo, formada por objetos que cruzam a órbita terrestre e possuem semieixo maior superior ao da Terra. Seu período orbital deverá passar para aproximadamente 1,2 ano.

Apophis poderá ser observado da Terra

A passagem também poderá ser acompanhada por observatórios terrestres. Uma rede internacional de telescópios e radares deverá monitorar características como brilho, rotação e orientação do asteroide antes, durante e depois da aproximação.

Em determinadas regiões do Hemisfério Oriental, o Apophis poderá ser observado a olho nu, desde que as condições meteorológicas permitam.

As medições feitas durante o encontro serão usadas para estudar como asteroides respondem à interação gravitacional com um planeta. Os dados também poderão contribuir para modelos empregados em defesa planetária, área dedicada à identificação, ao acompanhamento e à avaliação de objetos próximos da Terra que possam representar risco de impacto.

'Perguntas frequentes'

Quando e a que distância o asteroide Apophis passará pela Terra? ＋

O asteroide 99942 Apophis passará a cerca de 32 mil quilômetros da Terra em 13 de abril de 2029. A distância será inferior à de parte dos satélites que operam em órbita geoestacionária.

O asteroide Apophis pode colidir com a Terra? ＋

Não há possibilidade de colisão durante a aproximação de 2029, segundo a agência espacial americana NASA. Os cálculos da NASA também descartam risco de impacto com a Terra por pelo menos os próximos 100 anos.

O que os pesquisadores pretendem estudar durante a passagem do Apophis? ＋

Os pesquisadores pretendem analisar como a gravidade terrestre afeta a rotação, a superfície e a estrutura do Apophis. As forças de tração, compressão e torção poderão provocar mudanças na rotação ou deslocamentos de material na superfície.

Quais missões espaciais vão observar o Apophis? ＋

A NASA usará a sonda OSIRIS-APEX, que estudou anteriormente o asteroide Bennu, para investigar o Apophis após a passagem pela Terra. A Agência Espacial Europeia trabalha na missão Ramses, planejada para registrar possíveis alterações na trajetória, na rotação e na estrutura do asteroide durante o encontro.

O Apophis poderá ser visto a olho nu em 2029? ＋

O Apophis poderá ser observado a olho nu em determinadas regiões do Hemisfério Oriental, desde que as condições meteorológicas permitam. Uma rede internacional de telescópios e radares também deverá acompanhar o brilho, a rotação e a orientação do asteroide.

Como a passagem pela Terra mudará a órbita do Apophis? ＋

A interação gravitacional com a Terra deverá fazer o Apophis passar da categoria Aten para a categoria Apollo. Seu período orbital ao redor do Sol deverá aumentar de aproximadamente 0,9 ano para cerca de 1,2 ano.

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