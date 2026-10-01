Calendário astronômico de outubro tem Saturno, chuvas de meteoros e Lua do Caçador

O mês de outubro terá uma sequência de fenômenos astronômicos visíveis do Brasil. O calendário inclui a oposição de Saturno, as chuvas de meteoros Draconídeas e Orionídeas e a Lua cheia conhecida como “Lua do Caçador”.

Parte dos eventos poderá ser acompanhada a olho nu. Para observar detalhes específicos, como os anéis de Saturno, será necessário recorrer a equipamentos de ampliação.

Saturno entra em oposição em 4 de outubro

Saturno atinge a oposição, em 4 de outubro. O fenômeno ocorre quando o planeta fica em posição oposta ao Sol em relação à Terra.

A configuração favorece a observação porque Saturno fica mais próximo da Terra, com maior brilho aparente, e permanece visível durante grande parte da noite.

A observação dos anéis de Saturno, no entanto, exige um pequeno telescópio amador ou binóculos com capacidade de ampliação. Formada principalmente por partículas de gelo e rocha, a estrutura reflete a luz do Sol.

Draconídeas atingem pico entre 8 e 9 de outubro

A chuva de meteoros Draconídeas ocorre entre 6 e 10 de outubro, com pico previsto para a noite entre os dias 8 e 9.

O horário de observação diferencia o fenômeno de outras chuvas de meteoros. A maior atividade das Draconídeas costuma ocorrer entre uma e duas horas depois do pôr do sol, em vez da madrugada.

Em 2026, a proximidade da Lua nova, marcada para 10 de outubro, reduz a interferência da iluminação lunar. Em regiões afastadas da poluição luminosa, a previsão é de 5 a 10 meteoros por hora.

As Draconídeas têm origem nos detritos do cometa 21P/Giacobini-Zinner. Ao entrarem na atmosfera terrestre, os fragmentos apresentam velocidade relativamente baixa e podem adquirir tonalidade avermelhada.

Orionídeas têm origem no cometa Halley

Outro fenômeno previsto para outubro são as Orionídeas, chuva de meteoros formada por fragmentos deixados pelo cometa Halley.

O período de atividade vai de 2 de outubro a 7 de novembro, enquanto o pico deve ocorrer na noite entre os dias 21 e 22 de outubro. A estimativa é de 10 a 20 meteoros por hora. Os fragmentos produzem traços rápidos e luminosos no céu e, em alguns casos, deixam rastros que permanecem visíveis por alguns instantes.

A iluminação da Lua deve interferir na observação neste ano. A Lua cheia ocorre, em 26 de outubro, e, durante o pico das Orionídeas, o satélite estará em fase crescente avançada.

Por esse motivo, a janela de observação ocorre durante a madrugada, após o desaparecimento da Lua no horizonte. O radiante, ponto do céu de onde os meteoros parecem se originar, fica na direção da constelação de Órion. Os meteoros, porém, podem surgir em diferentes regiões do céu.

Lua do Caçador ocorre em 26 de outubro

A Lua cheia de outubro está prevista para o dia 26, às 1h12, pelo horário de Brasília. O fenômeno também recebe o nome de “Lua do Caçador”, denominação atribuída à primeira Lua cheia posterior à Lua da Colheita, registrada em setembro.

O termo tem origem em tradições de povos originários do Hemisfério Norte. Após o período de colheita, a redução da vegetação nos campos facilitava a localização dos animais durante atividades de caça.

Antes da Lua cheia, o calendário lunar de outubro terá outras três fases. O quarto minguante ocorre, em 3 de outubro, às 10h25. A Lua nova será, em 10 de outubro, às 12h50, enquanto o quarto crescente está previsto para 18 de outubro, às 13h13. Todos os horários seguem o fuso de Brasília.

O que observar no céu em outubro?

4 de outubro: Saturno entra em oposição e permanece disponível para observação ao longo da noite.

Saturno entra em oposição e permanece disponível para observação ao longo da noite. 5 de outubro: durante a madrugada, a Lua poderá ser vista próxima de Marte no céu.

durante a madrugada, a Lua poderá ser vista próxima de Marte no céu. 6 de outubro: a Lua terá uma aproximação aparente de Júpiter durante a madrugada.

a Lua terá uma aproximação aparente de Júpiter durante a madrugada. 8 e 9 de outubro: as Draconídeas atingem o período de maior atividade, embora as condições de observação sejam menos favoráveis no Ceará.

as Draconídeas atingem o período de maior atividade, embora as condições de observação sejam menos favoráveis no Ceará. 10 de outubro: a Lua Nova reduz a iluminação natural do céu e facilita a observação de estrelas e objetos de céu profundo.

a Lua Nova reduz a iluminação natural do céu e facilita a observação de estrelas e objetos de céu profundo. 18 de outubro: o Quarto Crescente permite acompanhar detalhes da superfície lunar, como crateras.

o Quarto Crescente permite acompanhar detalhes da superfície lunar, como crateras. 21 e 22 de outubro: as Orionídeas chegam ao pico de atividade, com condições de observação mais favoráveis no Ceará.

as Orionídeas chegam ao pico de atividade, com condições de observação mais favoráveis no Ceará. 26 de outubro: a Lua entra na fase Cheia em período próximo à maior aproximação do satélite com a Terra.

a Lua entra na fase Cheia em período próximo à maior aproximação do satélite com a Terra. Eclipses: não haverá eclipses solares ou lunares visíveis do Ceará ou de outras regiões do Brasil durante o período.

Como observar as chuvas de meteoros?

As chuvas de meteoros podem ser vistas sem telescópios ou binóculos. Para reduzir a interferência de iluminação artificial, a recomendação é procurar áreas afastadas dos centros urbanos e de outras fontes de poluição luminosa.

Os olhos levam cerca de 15 a 20 minutos para se adaptar à escuridão. Durante esse período, a exposição a telas e outras fontes de luz pode dificultar a visualização dos meteoros.

Para as Draconídeas, a observação deve se concentrar nas primeiras horas depois do anoitecer. No caso das Orionídeas, a janela ocorre durante a madrugada, após o desaparecimento da Lua no horizonte.