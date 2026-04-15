Cientista identifica chuva de meteoros que pode revelar asteroide perto da Terra

Uma nova chuva de meteoros levou à identificação de um possível asteroide desconhecido próximo da Terra. A descoberta foi feita a partir da análise de milhões de registros do fenômeno, segundo estudo publicado The Astrophysical Journal.

Os dados foram obtidos por redes de câmeras automáticas instaladas no Canadá, Japão, Califórnia e Europa. A análise identificou um grupo específico de 282 meteoros com características semelhantes, indicando origem comum.

De acordo com o pesquisador Patrick Shober, esses fragmentos sugerem a existência de um objeto ativo que se fragmenta ao se aproximar do Sol.

O que são meteoros e como se formam?

Meteoros são fenômenos luminosos causados pela entrada de fragmentos espaciais na atmosfera da Terra. Esses fragmentos podem ter o tamanho de grãos de areia ou rochas maiores.

Ao entrar na atmosfera, o material se aquece rapidamente e se transforma em gás ionizado. Esse processo gera o brilho observado no céu, conhecido como “estrela cadente”.

A velocidade média desses objetos ultrapassa 24 quilômetros por segundo. Em partículas pequenas, o fenômeno dura apenas frações de segundo.

Diferença entre asteroides e cometas

A maior parte dos meteoros tem origem em cometas. Esses corpos são formados por gelo e poeira e liberam material ao se aproximarem do Sol.

Já os asteroides são compostos principalmente por rocha e não possuem gelo significativo. Eles se formaram mais próximos do Sol e apresentam composição distinta.

Em alguns casos, asteroides também liberam material. Quando isso ocorre, são classificados como objetos “ativos”.

O que indica um asteroide ativo?

Um objeto é considerado ativo quando libera poeira, gás ou fragmentos. Essa atividade pode ser causada por calor solar, impactos ou rotação acelerada.

No caso identificado no estudo, os meteoros apresentam resistência intermediária. Isso indica material mais sólido que o de cometas, mas ainda sujeito à fragmentação.

Os dados sugerem que o calor do Sol provoca rachaduras na superfície do asteroide. Esse processo libera gases e detritos no espaço.

Chuva de meteoros ajuda a identificar objetos ocultos

As chuvas de meteoros ocorrem quando a Terra atravessa trilhas de detritos deixadas por asteroides ou cometas. Esse caminho podem indicar a existência de objetos ainda não detectados.

Inicialmente, os fragmentos permanecem agrupados. Com o tempo, forças gravitacionais os dispersam ao longo da órbita. A identificação de padrões nesses fragmentos permite rastrear a origem da chuva de meteoros.

Monitoramento de asteroides

A descoberta amplia o monitoramento de objetos próximos da Terra, considerados relevantes para a defesa planetária.

O asteroide responsável pela nova chuva ainda não foi observado diretamente. No entanto, futuras missões podem ajudar na identificação.

A missão NEO Surveyor, prevista para 2027 pela Nasa, deve ampliar a detecção de asteroides escuros e próximos ao Sol. Segundo o estudo, a análise de meteoros pode revelar populações de objetos invisíveis a telescópios tradicionais.