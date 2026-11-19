Lucia e Jason, protagonistas de GTA 6, em um conversível em cena do trailer da Rockstar Games (Rockstar Games/Divulgação/Reprodução)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 14h04.
A EXAME identificou ao menos 11 brasileiros nos créditos de GTA 6. Eles trabalharam em áreas como arte técnica, programação gráfica, animação e testes de localização. À reportagem, a Rockstar Games confirmou diretamente a participação de Valmor Garcia e Arthur Marques Medeiros e deixou em aberto o número total de brasileiros no projeto.
Os créditos de abertura do GTA 6, lançado nesta quinta-feira, 19, passam em cartões ilustrados com bichos da Flórida: um flamingo, golfinhos, um felino, uma cobra, um pelicano.
No cartão do jacaré, sob o título "Technical Art Direction", aparecem três nomes: Rick Stirling, Mark Harrison-Ball e Valmor Garcia. Formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Valmor está na Rockstar Toronto, no Canadá, desde junho de 2010. Ele é um dos ao menos 11 brasileiros que a EXAME identificou nos créditos oficiais do jogo, e um dos dois que a Rockstar confirmou diretamente à reportagem.
Na véspera do lançamento, uma lista com 14 brasileiros "por trás do GTA 6" viralizou nas redes sociais. O levantamento, feito pelo site de educação The College BR a partir de perfis públicos do LinkedIn, reúne profissionais que trabalham ou trabalharam na Rockstar Games, dona da série. O jogo chega 13 anos depois do GTA V e custa a partir de R$ 449,90 no Brasil.
Com o lançamento, a Rockstar publicou a lista completa de créditos do jogo. Nela, a EXAME identificou ao menos 11 brasileiros, em áreas que vão da direção de arte técnica à programação gráfica, à pesquisa em machine learning e aos testes de localização.
À reportagem, a Rockstar confirmou diretamente dois deles, Valmor Garcia e Arthur Marques Medeiros, e deixou o total em aberto. "Com certeza tiveram devs BR que trabalharam, mas só consigo te confirmar mesmo o Valmor e o Arthur, provavelmente tem mais gente também", disse a empresa.
A Rockstar é conhecida por acordos de confidencialidade rígidos, que impedem funcionários de falar de projetos antes do lançamento. Por isso, até a publicação dos créditos, a participação de cada um no jogo era difícil de comprovar.
Antes de virar artista de games, Valmor foi consultor de processos na everis, entre 2007 e 2008. Depois da UFSCar, mudou-se para o Canadá para uma pós-graduação em animação 3D no Humber College, em Toronto, e entrou na Rockstar em junho de 2010 como artista e diretor técnico de personagens. Subiu para artista técnico líder em 2011 e diretor associado em 2018. Nos créditos do GTA 6, aparece como diretor sênior de arte técnica.
A arte técnica é a ponte entre artistas e programadores. No perfil profissional, Valmor descreve o próprio trabalho como direção e pesquisa em rigging de personagens (o esqueleto digital que permite animá-los), tecidos e cabelo, e como a liderança de equipes que criam as ferramentas para produzir esses elementos nos jogos. Antes do GTA 6, foi creditado em Max Payne 3, GTA V e Red Dead Redemption 2.
Arthur Marques Medeiros nasceu em Porto Alegre e se formou em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Começou como estagiário de engenharia de software na SAP, em São Leopoldo, em 2018. Em 2022, foi para a Alemanha como programador gráfico júnior na Ubisoft, em Düsseldorf, onde participou de jogos como Star Wars Outlaws e Avatar: Frontiers of Pandora, e depois passou pela Unity, em Berlim. Está na Rockstar em Edimburgo, na Escócia, desde junho de 2024, e aparece nos créditos na equipe de programação gráfica.
Na quarta-feira, 18, dia em que saíram as primeiras avaliações do jogo, Arthur escreveu no X: "Trabalhar nisso foi um sonho realizado. Vou sempre lembrar deste momento e do tempo maravilhoso que passei com meus amigos ajudando a fazer essa coisa linda".
Aymar Pescador e Gustavo Eggert Boehs estudaram na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e trabalham na Rockstar Toronto. Aymar liderou a programação de pesquisa e desenvolvimento de sistemas de animação, área que busca fazer os personagens se moverem de forma mais natural. Está na Rockstar desde 2018; antes, fundou um estúdio de games em Florianópolis.
Gustavo foi programador líder associado na pesquisa em machine learning. Antes de virar pesquisador, fez efeitos visuais e animação para publicidade em Florianópolis. No mestrado e no doutorado em design na UFSC, desenvolveu um sistema para transformar automaticamente movimentos humanos capturados em animação 3D de personagens animais. Há cerca de dois meses, escreveu no LinkedIn: "Trabalhar no GTA VI nos últimos seis anos foi a experiência de uma vida", e disse ter orgulho das contribuições da equipe em pesquisa de animação e machine learning.
Dênis dos Santos, Bruno William Iori de Liborio e Natalia Coelho têm trajetória na Rockstar em Edimburgo, cidade da Rockstar North, que lidera o desenvolvimento da série. Dênis foi artista sênior de materiais na equipe de iluminação, área que define como superfícies como asfalto, metal e pele aparecem na tela. Bruno trabalhou na animação da interface e se apresenta em seu perfil profissional como designer brasileiro. Natalia, de São Paulo, foi designer sênior de produto.
Tiago Kern, Paula Fernanda Malaszkiewicz, João Curzio e Guilherme Ribeiro participaram dos testes de localização, que verificam como a versão adaptada para outro idioma funciona no jogo. Tiago, Paula e João aparecem como testadores seniores. Guilherme aparece como testador.
O GTA 6 tem textos e legendas em português do Brasil, mas as vozes são só em inglês.
Nove foi a quantidade de perfis públicos encontrados no LinkedIn na primeira busca. O número 14 veio do levantamento do The College BR sobre brasileiros que trabalharam na Rockstar durante o desenvolvimento do jogo. Esse levantamento verificou o vínculo com a empresa e deixou em aberto a participação individual no título. A contagem da EXAME é de ao menos 11 brasileiros identificados nos créditos, dos quais dois foram confirmados diretamente pela Rockstar.
Os créditos também não contam a história inteira. A Rockstar tem a política de não incluir quem deixa a empresa antes do lançamento. Em 2018, quando ex-funcionários reclamaram de ter ficado fora dos créditos de Red Dead Redemption 2, a diretora de publicação da Rockstar, Jennifer Kolbe, resumiu a regra: "se você não terminou o jogo de fato, não estará nos créditos". Ou seja, brasileiros que passaram pelo projeto e saíram antes podem não aparecer.
Parte desses profissionais começou a carreira na indústria brasileira, que tinha 1.042 estúdios e 13.225 profissionais em 2022, segundo a pesquisa nacional da Abragames, associação das desenvolvedoras de jogos, feita com a ApexBrasil e publicada em 2024. Arthur começou na SAP, em São Leopoldo. Aymar fundou um estúdio em Florianópolis, onde Gustavo fazia efeitos visuais para publicidade.
Hoje, eles estão espalhados por estúdios da Rockstar no Canadá e no Reino Unido, em funções que o jogador raramente vê, mas que definem como o jogo se move, aparece na tela e chega traduzido ao Brasil.
A EXAME identificou ao menos 11 brasileiros nos créditos oficiais do jogo. A Rockstar confirmou diretamente dois deles, Valmor Garcia e Arthur Marques Medeiros, e disse que provavelmente há mais.
Valmor Garcia, diretor sênior de arte técnica da Rockstar Toronto e formado pela UFSCar, e Arthur Marques Medeiros, programador gráfico em Edimburgo e formado pela UFRGS.
O levantamento do The College BR verificou o vínculo de 14 brasileiros com a Rockstar, mas não a participação individual de cada um no jogo. A contagem da EXAME, feita a partir dos créditos oficiais, chega a ao menos 11 nomes.
A Rockstar tem a política de não creditar quem deixa a empresa antes do lançamento. Quem trabalhou no projeto e saiu antes pode ficar de fora da lista.
Não. O jogo tem textos e legendas em português do Brasil, mas as vozes são só em inglês. Quatro brasileiros aparecem nos créditos nos testes de localização.
Glossário
Grand Theft Auto VI
Jogo da série Grand Theft Auto desenvolvido pela Rockstar Games. A sigla GTA vem do nome da série em inglês.
Rockstar Games
Empresa de videogames responsável pela série Grand Theft Auto. Seus estúdios em Toronto e Edimburgo estão entre os que trabalharam no GTA 6.
Arte técnica
Área que aproxima artistas e programadores para resolver desafios visuais do jogo, como criar ferramentas para animar personagens, roupas e cabelos.
Aprendizado de máquina
Área da inteligência artificial em que sistemas aprendem padrões a partir de dados. No desenvolvimento de jogos, pode ser usada na pesquisa de movimentos de personagens.
Testes de localização
Etapa em que se verifica se a adaptação para outro idioma funciona dentro do jogo, por exemplo, se uma legenda aparece inteira e faz sentido na cena.
Rigging de personagens
Criação da estrutura digital de ossos, articulações e controles que permite ao animador movimentar um personagem em 3D.