Os créditos de abertura do GTA 6, lançado nesta quinta-feira, 19, passam em cartões ilustrados com bichos da Flórida: um flamingo, golfinhos, um felino, uma cobra, um pelicano.

No cartão do jacaré, sob o título "Technical Art Direction", aparecem três nomes: Rick Stirling, Mark Harrison-Ball e Valmor Garcia. Formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Valmor está na Rockstar Toronto, no Canadá, desde junho de 2010. Ele é um dos ao menos 11 brasileiros que a EXAME identificou nos créditos oficiais do jogo, e um dos dois que a Rockstar confirmou diretamente à reportagem.

Na véspera do lançamento, uma lista com 14 brasileiros "por trás do GTA 6" viralizou nas redes sociais. O levantamento, feito pelo site de educação The College BR a partir de perfis públicos do LinkedIn, reúne profissionais que trabalham ou trabalharam na Rockstar Games, dona da série. O jogo chega 13 anos depois do GTA V e custa a partir de R$ 449,90 no Brasil.

O que os créditos mostram?

Com o lançamento, a Rockstar publicou a lista completa de créditos do jogo. Nela, a EXAME identificou ao menos 11 brasileiros, em áreas que vão da direção de arte técnica à programação gráfica, à pesquisa em machine learning e aos testes de localização.

À reportagem, a Rockstar confirmou diretamente dois deles, Valmor Garcia e Arthur Marques Medeiros, e deixou o total em aberto. "Com certeza tiveram devs BR que trabalharam, mas só consigo te confirmar mesmo o Valmor e o Arthur, provavelmente tem mais gente também", disse a empresa.

A Rockstar é conhecida por acordos de confidencialidade rígidos, que impedem funcionários de falar de projetos antes do lançamento. Por isso, até a publicação dos créditos, a participação de cada um no jogo era difícil de comprovar.

Levantamento EXAME Os brasileiros nos créditos do GTA 6 11 brasileiros identificados nos créditos oficiais, no mínimo 2 confirmados diretamente pela Rockstar 4 nos testes de localização do jogo Confirmados pela Rockstar Valmor Garcia Rockstar Toronto · UFSCar Diretor sênior de arte técnica. Aparece também nos créditos de abertura Arthur Marques Medeiros Edimburgo · UFRGS Programação gráfica. Antes, trabalhou em jogos da Ubisoft Nos créditos oficiais Aymar Pescador Programador líder de P&D em sistemas de animação · Toronto Gustavo Eggert Boehs Programador líder associado em P&D de machine learning · Toronto Dênis dos Santos Artista sênior de materiais, equipe de iluminação · Edimburgo Bruno William Iori de Liborio Animação da interface · Edimburgo Natalia Coelho Designer sênior de produto · Edimburgo Testes de localização Tiago Kern Testador sênior Paula Fernanda Malaszkiewicz Testadora sênior João Curzio Testador sênior Guilherme Ribeiro Testador Situação em 19 de novembro de 2026, com base nos créditos oficiais do jogo, em perfis profissionais e na Rockstar Games

Os dois confirmados pela Rockstar

Antes de virar artista de games, Valmor foi consultor de processos na everis, entre 2007 e 2008. Depois da UFSCar, mudou-se para o Canadá para uma pós-graduação em animação 3D no Humber College, em Toronto, e entrou na Rockstar em junho de 2010 como artista e diretor técnico de personagens. Subiu para artista técnico líder em 2011 e diretor associado em 2018. Nos créditos do GTA 6, aparece como diretor sênior de arte técnica.

A arte técnica é a ponte entre artistas e programadores. No perfil profissional, Valmor descreve o próprio trabalho como direção e pesquisa em rigging de personagens (o esqueleto digital que permite animá-los), tecidos e cabelo, e como a liderança de equipes que criam as ferramentas para produzir esses elementos nos jogos. Antes do GTA 6, foi creditado em Max Payne 3, GTA V e Red Dead Redemption 2.

Arthur Marques Medeiros nasceu em Porto Alegre e se formou em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Começou como estagiário de engenharia de software na SAP, em São Leopoldo, em 2018. Em 2022, foi para a Alemanha como programador gráfico júnior na Ubisoft, em Düsseldorf, onde participou de jogos como Star Wars Outlaws e Avatar: Frontiers of Pandora, e depois passou pela Unity, em Berlim. Está na Rockstar em Edimburgo, na Escócia, desde junho de 2024, e aparece nos créditos na equipe de programação gráfica.

Na quarta-feira, 18, dia em que saíram as primeiras avaliações do jogo, Arthur escreveu no X: "Trabalhar nisso foi um sonho realizado. Vou sempre lembrar deste momento e do tempo maravilhoso que passei com meus amigos ajudando a fazer essa coisa linda".

Animação e machine learning em Toronto

Aymar Pescador e Gustavo Eggert Boehs estudaram na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e trabalham na Rockstar Toronto. Aymar liderou a programação de pesquisa e desenvolvimento de sistemas de animação, área que busca fazer os personagens se moverem de forma mais natural. Está na Rockstar desde 2018; antes, fundou um estúdio de games em Florianópolis.

Gustavo foi programador líder associado na pesquisa em machine learning. Antes de virar pesquisador, fez efeitos visuais e animação para publicidade em Florianópolis. No mestrado e no doutorado em design na UFSC, desenvolveu um sistema para transformar automaticamente movimentos humanos capturados em animação 3D de personagens animais. Há cerca de dois meses, escreveu no LinkedIn: "Trabalhar no GTA VI nos últimos seis anos foi a experiência de uma vida", e disse ter orgulho das contribuições da equipe em pesquisa de animação e machine learning.

Materiais, interface e produto em Edimburgo

Dênis dos Santos, Bruno William Iori de Liborio e Natalia Coelho têm trajetória na Rockstar em Edimburgo, cidade da Rockstar North, que lidera o desenvolvimento da série. Dênis foi artista sênior de materiais na equipe de iluminação, área que define como superfícies como asfalto, metal e pele aparecem na tela. Bruno trabalhou na animação da interface e se apresenta em seu perfil profissional como designer brasileiro. Natalia, de São Paulo, foi designer sênior de produto.

Quatro brasileiros nos testes de localização

Tiago Kern, Paula Fernanda Malaszkiewicz, João Curzio e Guilherme Ribeiro participaram dos testes de localização, que verificam como a versão adaptada para outro idioma funciona no jogo. Tiago, Paula e João aparecem como testadores seniores. Guilherme aparece como testador.

O GTA 6 tem textos e legendas em português do Brasil, mas as vozes são só em inglês.

Nove foi a quantidade de perfis públicos encontrados no LinkedIn na primeira busca. O número 14 veio do levantamento do The College BR sobre brasileiros que trabalharam na Rockstar durante o desenvolvimento do jogo. Esse levantamento verificou o vínculo com a empresa e deixou em aberto a participação individual no título. A contagem da EXAME é de ao menos 11 brasileiros identificados nos créditos, dos quais dois foram confirmados diretamente pela Rockstar.

Os créditos também não contam a história inteira. A Rockstar tem a política de não incluir quem deixa a empresa antes do lançamento. Em 2018, quando ex-funcionários reclamaram de ter ficado fora dos créditos de Red Dead Redemption 2, a diretora de publicação da Rockstar, Jennifer Kolbe, resumiu a regra: "se você não terminou o jogo de fato, não estará nos créditos". Ou seja, brasileiros que passaram pelo projeto e saíram antes podem não aparecer.

Do Brasil para os grandes estúdios

Parte desses profissionais começou a carreira na indústria brasileira, que tinha 1.042 estúdios e 13.225 profissionais em 2022, segundo a pesquisa nacional da Abragames, associação das desenvolvedoras de jogos, feita com a ApexBrasil e publicada em 2024. Arthur começou na SAP, em São Leopoldo. Aymar fundou um estúdio em Florianópolis, onde Gustavo fazia efeitos visuais para publicidade.

Hoje, eles estão espalhados por estúdios da Rockstar no Canadá e no Reino Unido, em funções que o jogador raramente vê, mas que definem como o jogo se move, aparece na tela e chega traduzido ao Brasil.