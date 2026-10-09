Tartaruga de 194 anos pode ajudar cientistas a entender como retardar o envelhecimento humano

Uma análise do DNA de Jonathan, uma tartaruga-gigante de aproximadamente 194 anos, identificou características genéticas que podem ajudar cientistas a compreender os mecanismos responsáveis pela longevidade. O animal, considerado o mais velho entre os vertebrados terrestres vivos conhecidos, vive na ilha de Santa Helena, território britânico localizado no Atlântico Sul.

O estudo, publicado na revista científica Science Advances, identificou 287 variantes genéticas relacionadas à proteção contra danos celulares, um dos processos associados ao envelhecimento. Os pesquisadores investigam se essas características podem contribuir para o desenvolvimento de tratamentos capazes de reduzir a deterioração das células humanas ao longo do tempo.

Jonathan pertence à espécie tartaruga-gigante-de-aldabra, originária do arquipélago de Seychelles, no Oceano Índico. Esses répteis podem ultrapassar os 100 anos de vida, mas a idade estimada de Jonathan supera a expectativa registrada para grande parte dos indivíduos da espécie.

Uma das hipóteses analisadas pelos cientistas relaciona a longevidade desses animais à velocidade do metabolismo, processo pelo qual o organismo transforma nutrientes em energia e mantém suas funções celulares.

Segundo Justin Gerlach, pesquisador da Universidade de Cambridge e coautor do estudo, as tartarugas-gigantes apresentam uma taxa metabólica inferior à dos humanos. Isso pode reduzir a frequência de reações químicas no organismo e, consequentemente, os danos acumulados nas células e no DNA.

Para investigar essa relação, a equipe examinou o genoma de Jonathan, conjunto completo de informações genéticas de um organismo, e seu epigenoma, sistema de modificações químicas que regula a atividade dos genes sem alterar a sequência do DNA.

Os resultados apontaram mecanismos associados ao reparo do material genético e ao controle da inflamação, dois processos relacionados à manutenção da saúde celular durante o envelhecimento.

Os pesquisadores também observaram indícios de que Jonathan preserva a capacidade de regular a expressão de determinados genes, mesmo após quase dois séculos de vida. Em humanos, alterações nesse controle podem contribuir para o desenvolvimento de doenças associadas à idade, incluindo o câncer.

Gerlach ressalta, porém, que ainda não é possível determinar se essas características são próprias de Jonathan ou se representam um mecanismo compartilhado por outras tartarugas-gigantes.

Como os cientistas estimaram a idade de Jonathan?

A idade de Jonathan foi calculada a partir de registros históricos. Uma fotografia de 1882 mostra o animal na ilha de Santa Helena já em sua fase adulta. Como tartarugas dessa espécie costumam atingir esse estágio por volta dos 50 anos, pesquisadores estimam que ele tenha nascido em 1832.

Com base nessa projeção, o governo de Santa Helena estabeleceu, em 2022, o dia 4 de dezembro de 1832 como sua data oficial de nascimento. O cálculo indica que Jonathan completa 194 anos em dezembro de 2026, embora sua idade exata permaneça desconhecida.

Segundo Gerlach, existe a possibilidade de o animal ter mais de 200 anos.

A presença de Jonathan em Santa Helena também está relacionada ao transporte de tartarugas-gigantes durante o período colonial. No século XIX, esses animais eram levados de ilhas do Oceano Índico e do Pacífico para outros territórios, tanto como presentes quanto para abastecer embarcações.

Tripulações mantinham tartarugas vivas nos navios por meses, pois elas conseguiam sobreviver por períodos prolongados sem alimentação ou água. A captura contribuiu para o desaparecimento de determinadas populações e espécies, incluindo tartarugas nativas de Maurício.

Jonathan, por sua vez, permaneceu em Santa Helena, onde vive até hoje. Com aproximadamente 180 quilos, o animal perdeu a visão em decorrência de catarata, mas mantém atividades cotidianas.

O que o DNA da tartaruga revela sobre o envelhecimento?

Para realizar a pesquisa, os cientistas coletaram material genético da boca de Jonathan com um cotonete. A escolha evitou a retirada de sangue e reduziu o risco de complicações para o animal.

A equipe comparou os resultados com amostras de tartarugas-gigantes-de-aldabra mais jovens, encontradas no atol de Aldabra, nas Seychelles.

A análise identificou semelhanças entre os perfis genéticos e epigenéticos dos animais, apesar da diferença de idade. Os pesquisadores também encontraram indícios de preservação das mitocôndrias, estruturas responsáveis por produzir grande parte da energia utilizada pelas células.

A manutenção dessas estruturas interessa aos estudos sobre longevidade porque alterações na função mitocondrial estão associadas ao envelhecimento e a determinadas doenças.

Stephen Clark, autor sênior da pesquisa e fundador da Fundação Kallel, organização dedicada ao estudo da longevidade humana, afirmou que resultados anteriores já apontaram relações entre a eficiência mitocondrial e a sobrevivência de pessoas com mais de 110 anos, classificadas como supercentenárias.

Segundo Clark, a equipe pretende investigar medicamentos capazes de melhorar o funcionamento das mitocôndrias humanas. A intenção declarada pelos pesquisadores é avançar para ensaios clínicos em um prazo de um a dois anos.

Isso não significa, entretanto, que os mecanismos identificados em Jonathan já possam ser reproduzidos em pessoas. A aplicação dos resultados depende de novos estudos para verificar a eficácia e a segurança de possíveis intervenções.

Por que os pesquisadores precisam analisar outras tartarugas?

Apesar dos resultados, o estudo apresenta uma limitação: a análise foi concentrada em um único animal de idade extrema.

Para determinar quais características genéticas estão efetivamente associadas à longevidade, será necessário comparar Jonathan com outros indivíduos da mesma espécie e com animais que apresentam diferentes expectativas de vida.

Handan Melike Dönertaş, pesquisadora de genômica da Universidade Técnica do Oriente Médio, na Turquia, que não participou do trabalho, destacou a importância dessas comparações para identificar mecanismos compartilhados entre espécies longevas.

A investigação também enfrenta limitações metodológicas. As amostras coletadas da boca de Jonathan não permitiram o uso de algumas técnicas de sequenciamento genético de maior precisão.

Vincent J. Lynch, professor de ciências biológicas da Universidade de Buffalo, nos Estados Unidos, observou que os modelos computacionais utilizados para classificar mutações podem produzir resultados falso-positivos e falso-negativos.

Segundo o pesquisador, determinadas hipóteses adotadas nesses modelos podem levar à classificação incorreta de variantes genéticas como benéficas ou prejudiciais.

João Pedro de Magalhães, professor de biogerontologia molecular da Universidade de Birmingham, no Reino Unido, também não participou da pesquisa. Ele afirma que compreender as diferenças de expectativa de vida entre espécies pode contribuir para o conhecimento dos processos biológicos associados ao envelhecimento humano.

Outros animais, como baleias, tubarões e determinados moluscos, também apresentam registros de longevidade que despertam o interesse da comunidade científica.

Ylenia Chiari, pesquisadora da Universidade de Nottingham, no Reino Unido, que estuda tartarugas-gigantes das Ilhas Galápagos, aponta que investigações desse tipo podem fornecer informações sobre os mecanismos relacionados à resistência celular, ao envelhecimento e ao desenvolvimento de câncer.

No caso de Jonathan, os próximos estudos deverão avaliar se as variantes genéticas identificadas estão presentes em outras tartarugas-gigantes-de-aldabra e qual é sua relação com a manutenção das funções celulares ao longo da vida.