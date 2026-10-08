Tartaruga mais velha do mundo tem 194 anos e vida amorosa ativa

RESUMO ＋ Jonathan, a tartaruga-gigante de 194 anos considerada o animal terrestre vivo mais velho do mundo, continua sexualmente ativo. O animal foi visto recentemente acasalando com Emma, outra tartaruga que vive no mesmo espaço, na ilha de Santa Helena. Pouco depois, foi encontrado de cabeça para baixo, em um episódio relatado por seu antigo veterinário ao jornal britânico The Guardian.

Aos 194 anos, Jonathan, considerado o animal terrestre vivo mais velho do mundo, continua surpreendendo seus cuidadores. A tartaruga-gigante, que vive na ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, foi vista recentemente acasalando com Emma, outra tartaruga que divide seu espaço.

O episódio foi relatado ao jornal britânico The Guardian pelo veterinário Joe Hollis, que acompanhou os cuidados de Jonathan durante anos. Pouco depois do acasalamento, o animal foi encontrado de cabeça para baixo pela esposa do governador de Santa Helena, também chamada Emma.

Segundo Hollis, o formato arredondado do casco da companheira de Jonathan pode ter contribuído para o incidente.

“Emma tem um casco muito semicircular. Então, se você escorregar para o lado rápido o suficiente, o impulso pode virar você completamente”, explicou o veterinário.

O episódio chamou a atenção pela idade de Jonathan, que já vivia quando a rainha Vitória ocupava o trono britânico.

Como é a vida de Jonathan aos 194 anos?

Jonathan vive nos jardins da Plantation House, residência oficial do governador de Santa Helena. Ele chegou à ilha em 1882 e é considerado o animal terrestre vivo mais velho do mundo.

Apesar da idade avançada, a tartaruga mantém atividades como o acasalamento, embora apresente limitações de saúde.

Quando Hollis assumiu seus cuidados, em 2009, Jonathan estava em condições delicadas. Cataratas haviam provocado a perda da visão, o animal já não tinha olfato e seu bico estava enfraquecido, o que dificultava a alimentação.

O veterinário passou a alimentá-lo manualmente. Entre seis meses e um ano depois, Jonathan recuperou peso e voltou a apresentar um bico resistente.

Em abril de 2026, a tartaruga também foi alvo de uma notícia falsa sobre sua morte. Uma conta na rede social X, que se passava por Hollis, publicou a informação, posteriormente desmentida.

O governador de Santa Helena, Nigel Phillips, chegou a interromper sua rotina noturna para verificar o estado do animal. Encontrou Jonathan dormindo debaixo de uma árvore, mas vivo.

Tartaruga Jonathan (Wikimedia Commons)

O que explica a longevidade de Jonathan?est

A idade excepcional da tartaruga também despertou o interesse de pesquisadores que investigam os mecanismos biológicos do envelhecimento.

Um estudo publicado na revista científica Science Advances identificou padrões químicos em genes relacionados às mitocôndrias, estruturas responsáveis pela produção de energia das células.

Os cientistas descobriram que, nesses genes, Jonathan apresenta padrões semelhantes aos de tartarugas muito mais jovens.

Ainda não se sabe se essas características contribuem diretamente para sua longevidade. Os pesquisadores pretendem investigar como a preservação do funcionamento das mitocôndrias pode estar relacionada ao envelhecimento.