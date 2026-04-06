Artemis II: quais segredos da Lua a missão pode revelar?

A missão Artemis II realiza nesta segunda-feira, 6, o sobrevoo ao redor da Lua, incluindo a passagem pelo lado oculto do satélite. A operação marca o primeiro retorno humano ao entorno lunar desde 1972.

O movimento ocorre em meio a uma nova fase da exploração espacial, com foco na coleta de dados e amostras para investigar questões ainda sem resposta sobre a Lua.

Uma das principais questões envolve a origem da Lua. A teoria dominante indica que o satélite se formou após a colisão de um corpo do tamanho de Marte com a Terra, há cerca de 4,5 bilhões de anos.

A confirmação depende da análise de novas amostras, especialmente de regiões profundas, como fragmentos do manto expostos por impactos.

Outra dúvida é a presença de água. Estudos indicam gelo em crateras permanentemente sombreadas no polo sul e água presa em minerais.

O programa Artemis e futuras missões devem avaliar a quantidade e a forma desse recurso, ou seja, se esta preso a fragmentos rochosos ou se pode ser concentrado em depósitos utilizáveis.

O lado oculto da Lua

A estrutura interna da Lua permanece pouco conhecida. Dados sísmicos obtidos na era Apollo são limitados a uma única região. A instalação de novos equipamentos em diferentes pontos pode ampliar o entendimento sobre o núcleo, o manto e a distribuição de calor do satélite.

O lado oculto da Lua, sobrevoado pela Artemis II, também é alvo de investigação. A diferença entre essa face, mais irregular, e o lado visível, com planícies vulcânicas, ainda não tem explicação. A coleta de amostras dessa região pode revelar composição, idade e evolução dessa área.

Rochas analisadas nas missões Apollo indicam que a Lua já teve um campo magnético mais intenso. O mecanismo que gerou esse fenômeno ainda não foi determinado. Novas medições e amostras devem permitir reconstruir quando esse campo existiu e qual era sua intensidade.

Próximos passos para o homem

O programa Artemis prevê missões orbitais e pousos tripulados nos próximos anos. A estratégia inclui transformar a Lua em base para estudos contínuos e apoio a futuras viagens espaciais.

Segundo a Nasa, os resultados devem ser obtidos ao longo de 10 a 20 anos.