Que horas começa a transmissão da Artemis II? Veja onde assistir

A Missão Artemis II chega ao seu quarto dia nesta segunda-feira, 6, que marca o momento em que os astronautas chegarão mais próximo da Lua.

Para quem quer acompanhar de perto a primeira missão tripulada à Lua em mais de 50 anos, a própria NASA disponibilizará uma transmissão ao vivo do voo ao redor da Lua.

Onde assistir à transmissão da Artemis II?

A transmissão ao vivo de imagens da missão já ocorre 24h por dia no site da NASA. No entanto, o momento de aproximação da Lua, que ocorrerá nesta segunda-feira, também poderá ser assistido pelo YouTube oficial da agência espacial norte-americana.

Que horas começa a transmissão da Artemis II?

A live da NASA começa às 14h, no horário de Brasília.

Acompanhe ao vivo

Primeira missão tripulada à Lua em mais de 50 anos

A missão Artemis II partiu do Cabo Canaveral, na Flórida, na última quarta-feira, 1. Essa será a primeira viagem tripulada à Lua desde o fim do programa Apollo, em 1972, e marcará a estreia do módulo Orion com humanos a bordo.

Previsto para durar cerca de dez dias, o voo leva quatro tripulantes a bordo da nave Orion spacecraft, lançada pelo foguete Space Launch System, em um trajeto que passará pelo lado oculto do satélite natural antes do retorno à Terra.

A missão não prevê pouso lunar, mas funcionará como um teste fundamental para verificar o funcionamento da nave e de seus sistemas em ambiente de espaço profundo. Caso tudo corra bem, a Artemis II abrirá caminho para futuras missões que deverão levar astronautas novamente à superfície lunar nos próximos anos, de acordo com a NASA.

Os quatro tripulantes são três astronautas da NASA, Reid Wiseman, Victor J. Glover e Christina Koch, e um da Canadian Space Agency, Jeremy Hansen.

Além do caráter tecnológico, a missão também representa marcos na história da NASA: Koch será a primeira mulher a viajar até a Lua e Glover o primeiro homem negro a participar de um voo lunar.