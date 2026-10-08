Chuva de meteoros Dracônidas atinge pico nesta quinta-feira, 8

RESUMO ＋ A chuva de meteoros Dracônidas terá seu período de maior atividade entre a noite desta quinta-feira, 8, e a madrugada de sexta-feira, 9, e poderá ser vista a olho nu sob céu limpo e longe da iluminação artificial. A previsão é de cerca de cinco meteoros por hora em condições ideais, com observação favorecida pela Lua nova de 10 de outubro.

A chuva de meteoros Dracônidas terá seu período de maior atividade entre a noite desta quinta-feira, 8, e a madrugada de sexta-feira, 9. O fenômeno poderá ser observado a olho nu em locais com pouca iluminação artificial e céu sem nuvens.

O evento ocorre anualmente entre os dias 6 e 10 de outubro, quando a Terra atravessa uma região do espaço que contém partículas liberadas pelo cometa 21P/Giacobini-Zinner durante sua trajetória ao redor do Sol.

Ao entrarem na atmosfera terrestre, esses fragmentos se aquecem e produzem rastros luminosos no céu. Esse processo dá origem aos meteoros, popularmente conhecidos como estrelas cadentes.

Como observar a chuva de meteoros dracônidas?

A observação das Dracônidas não exige telescópios ou equipamentos específicos. Para acompanhar o fenômeno, a recomendação é procurar locais afastados da iluminação das cidades, com visão aberta do céu e pouca presença de nuvens.

Neste ano, a fase da Lua também pode favorecer a observação. O pico da chuva ocorre próximo à Lua nova, prevista para 10 de outubro, período em que a luminosidade lunar é reduzida e interfere menos na identificação dos meteoros.

A previsão é de aproximadamente cinco meteoros por hora em condições ideais. A quantidade observada pode variar conforme a localização, a cobertura de nuvens e a intensidade da iluminação artificial.

O nome Dracônidas faz referência à constelação do Dragão, região do céu de onde os meteoros parecem surgir quando vistos da Terra. Esse ponto é chamado de radiante, termo utilizado na astronomia para identificar a direção aparente de origem de uma chuva de meteoros.

O fenômeno também é conhecido como Giacobinídeas, em referência ao cometa 21P/Giacobini-Zinner, responsável pelos fragmentos que dão origem à chuva.

Quais são as próximas chuvas de meteoros?

Com a aproximação do final do ano, haverá ainda mais chuvas de meteoros para observar. Aqui estão as datas de pico para vislumbrar esses deslumbrantes eventos celestes, de acordo com a Sociedade Americana de Meteoros .

Orionídeos: 21 a 22 de outubro

Taurídeos do Sul: 4 a 5 de novembro

Taurídeos do Norte: 11 a 12 de novembro

Leonídeos: 16 a 17 de novembro

Geminídeos: 13 a 14 de dezembro

Ursídeos: 21 a 22 de dezembro