O que é o Peptistrong? Entenda por que a Anvisa suspendeu a venda do suplemento

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da venda e o recolhimento de todos os lotes do Peptistrong, suplemento associado à saúde muscular. A decisão foi publicada nesta sexta-feira, 9, no Diário Oficial da União (DOU).

A medida foi adotada porque o produto contém proteína de fava hidrolisada, ingrediente que não passou pela avaliação de segurança exigida pela agência para uso em alimentos. A determinação atinge os produtos sob responsabilidade da Manipulação Stevia Ltda., conhecida como Biostevi Pharma.

Além da comercialização, a Anvisa suspendeu a fabricação, distribuição, propaganda e utilização do suplemento.

O que é o Peptistrong?

Peptistrong é um ingrediente desenvolvido a partir da proteína da fava (Vicia faba), uma leguminosa utilizada na alimentação.

A proteína passa por um processo chamado hidrólise enzimática, que utiliza enzimas para quebrá-la em fragmentos menores, conhecidos como peptídeos.

Segundo a desenvolvedora do ingrediente, a empresa Nuritas, o Peptistrong foi criado para aplicações relacionadas à manutenção da massa muscular, recuperação após exercícios e força muscular.

O ingrediente é utilizado em formulações de suplementos alimentares e foi investigado em estudos sobre recuperação e funcionamento dos músculos.

Por que a Anvisa proibiu?

A decisão foi motivada pela comercialização e divulgação de produtos contendo proteína de fava hidrolisada sem a avaliação prévia de segurança necessária.

Segundo a Anvisa, o processo de hidrólise pode modificar características da proteína, incluindo sua composição e a maneira como é metabolizada pelo organismo. Por esse motivo, a substância é considerada um novo ingrediente alimentar, sujeito a regras específicas de autorização.

A agência exige que empresas apresentem documentação capaz de demonstrar a segurança desses ingredientes antes de sua utilização em produtos alimentícios. No caso do Peptistrong, essa etapa não havia sido concluída.

Quais produtos foram afetados?

A resolução determina o recolhimento de todos os lotes do Peptistrong sob responsabilidade da Manipulação Stevia Ltda., identificada como Biostevi Pharma.

A proibição também abrange fabricação, distribuição, comercialização, propaganda e uso. A decisão entrou em vigor nesta sexta-feira, 9, data de sua publicação no Diário Oficial da União.

O que fazer se comprou?

Consumidores que possuem o produto abrangido pela resolução devem interromper seu uso, conforme a determinação da Anvisa.

Também é possível procurar o estabelecimento responsável pela venda para obter orientações sobre devolução e eventuais procedimentos de reembolso.

A agência disponibiliza ferramentas para consultar produtos irregulares e verificar a situação sanitária de suplementos alimentares. A orientação é conferir se os ingredientes utilizados em suplementos estão autorizados para comercialização no Brasil.