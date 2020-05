Após “sucesso”, Moderna começa a testar vacina em 600 pessoas

A farmacêutica Moderna disse nesta sexta-feira que começou a administrar sua vacina experimental contra o coronavírus a pacientes participantes de um estudo intermediário e que pode inscrever 600 pacientes para o teste.

Na última semana, a empresa anunciou que os testes de sua potencial vacina contra o coronavírus foram bem-sucedidos em humanos.

O teste foi preliminar e feito com 45 voluntários. Apesar do sucesso inicial, em que todos os voluntários desenvolveram anticorpos, os resultados do estudo foram questionados por especialistas, o que fez com que as ações da empresa caíssem no dia após alta forte.

Outras empresas farmacêuticas, como a Merck, estão na corrida por uma vacina contra a covid-19.

Ainda não existem tratamentos ou vacinas aprovados para o tratamento do covid-19, a doença causada pelo coronavírus, e os especialistas prevêem que uma vacina segura e eficaz pode levar de 12 a 18 meses desde o início do desenvolvimento.

Embora ainda exista alguma desconfiança em relação ao resultado apresentado pela empresa, o banco Morgan Stanley elevou o preço-alvo da ação da Moderna em 143%, passando de 37 dólares para 90 dólares. Pelas projeções da instituição financeira, ainda há espaço para os papéis subirem 25,7%, considerando a cotação do último fechamento.