Tecnologia ajuda a recuperar manuscrito cristão considerado perdido

Pesquisadores conseguiram reconstruir dezenas de páginas desaparecidas de um antigo manuscrito cristão, em um avanço que evidencia o papel da tecnologia na recuperação de documentos históricos considerados perdidos.

Segundo o site Aventuras na História, o estudo é centrado no chamado Codex H, um dos mais relevantes registros antigos do Novo Testamento.

Datado do século VI, o manuscrito reúne trechos das cartas de São Paulo e teve um destino comum a muitos livros na Idade Média. No século XIII, monges do Mosteiro da Grande Lavra desmembraram o códice e reutilizaram suas páginas como material de encadernação para outros volumes. Nesse processo, os textos originais foram apagados e substituídos por novas escritas.

Por séculos, acreditou-se que grande parte desse conteúdo havia se perdido de forma definitiva. No entanto, uma equipe liderada pelo pesquisador Garrick Allen conseguiu recuperar aproximadamente 42 páginas do manuscrito sem a necessidade de localizar novos fragmentos físicos.

A reconstrução foi possível graças ao uso de imagens multiespectrais, técnica que permite fotografar o material sob diferentes comprimentos de onda de luz. O método revelou marcas quase imperceptíveis deixadas pelo processo de reescrita. Quando o texto original foi sobrescrito, a tinta mais recente provocou um efeito de “espelhamento” nas páginas vizinhas, preservando vestígios das palavras anteriores.

Segundo o Aventuras na História, esses vestígios, conhecidos como “texto fantasma”, puderam ser identificados e reconstruídos digitalmente, possibilitando a recuperação de conteúdo que já não existe mais de forma física. Testes de datação por carbono também confirmaram a antiguidade do material, reforçando sua relevância histórica.

Cartas paulinas

Embora os trechos recuperados não apresentem textos até então desconhecidos — por corresponderem a passagens já conhecidas das cartas paulinas —, a descoberta tem importância significativa por outro motivo. Ela oferece uma visão detalhada sobre a forma como os textos bíblicos eram organizados, copiados e utilizados na Antiguidade.

Os fragmentos revelam, por exemplo, sistemas antigos de divisão de capítulos diferentes dos atuais, além de correções feitas por escribas e indícios de uso cotidiano do manuscrito. O material também lança luz sobre práticas medievais de reaproveitamento de livros, comuns em um período em que o pergaminho era um recurso escasso e valioso.

Atualmente, os fragmentos físicos do Codex H estão distribuídos por bibliotecas de diversos países, como Itália, França e Rússia. A reconstrução digital funciona, assim, como uma espécie de “reunião virtual” dessas partes dispersas, permitindo aos estudiosos acesso a uma versão mais próxima da forma original do manuscrito.