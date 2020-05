Sinais de eficácia de vacina contra coronavírus podem vir no 2º semestre

As primeiras indicações da eficácia de uma potencial vacina contra o coronavírus podem estar disponíveis no outono (no hemisfério norte), disse o chefe da aliança de vacinas GAVI a um jornal suíço, prevendo um longo caminho para uma ampla disponibilidade.

“Infelizmente, realmente não sabemos qual vacina funcionará e se haverá alguma. Se tivermos sorte, receberemos indicações no outono sobre a eficácia (de uma potencial vacina)”, disse o chefe da GAVI, Seth Berkley, ao NZZ am Sonntag em uma entrevista publicada no domingo.

“Mas ainda haverá um longo caminho até que uma substância ativa aprovada se torne disponível em grandes quantidades para a população global.”

O outono no hemisfério norte terá início em 22 de setembro e termina em 21 de dezembro.

Pedindo esforços coordenados globalmente para produzir e compartilhar uma eventual vacina, Berkley disse que é necessário um acordo internacional para aumentar a capacidade de fabricação para produzir rapidamente uma vacina assim que for encontrada.

“Os países devem trabalhar juntos para compartilhar as vacinas uns dos outros, caso as suas não sejam boas”, disse ele, acrescentando que é possível que algumas vacinas funcionem melhor para pessoas mais jovens e outras para grupos etários mais velhos.

Ele instou a Organização Mundial de Saúde (OMS) a emitir diretrizes claras sobre o uso e a distribuição de uma vacina para impedir que uma vacina seja disponibilizada primeiro aos ricos, às custas das pessoas mais necessitadas.

Se uma vacina eficaz se tornar disponível em um suprimento inicialmente limitado, ela deve ser usada primeiro para imunizar o pessoal de saúde, disse ele.