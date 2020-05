Covid-19: Brasil supera mil mortes pelo 4º dia seguido; total vai a 27.878

Pelo quarto dia seguido, o Brasil registrou mais de mil mortes pela covid-19, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira, 29. Em 24 horas foram mais 1.124 óbitos e 26.928 testes positivos, um novo recorde. Ao todo, o país tem tem 465.166 casos confirmados e 27.878 mortes.

Com 210 milhões de pessoas e a sexta maior população do planeta, o Brasil ultrapassou a Espanha e agora é o quinto país com mais mortes causadas pelo coronavírus no mundo. O país europeu, com uma população de pouco mais de 46 milhões, tem 27.121 óbitos, segundo a Universidade Johns Hopkins.

Em número de mortes diárias, o Brasil é o segundo que mais teve registros nesta sexta-feira. Só ficou atrás dos Estados Unidos, que contabilizou 1.265, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, em inglês).

Há 14 dias o Ministério da Saúde está sem um chefe definitivo no comando da pasta. Desde a saída de Nelson Teich, no dia 15 de maio, o secretário-executivo do ministério, Eduardo Pazuello, assumiu a função inteiramente.

SP passa dos 100 mil casos

Nesta sexta-feira, 29, o estado de São Paulo, epicentro nacional da doença, ultrapassou a marca de 100 mil pessoas com a covid-19. Segundo o balanço, há 101.556 casos confirmados e 7.275 vítimas da doença. Em apenas um dia, foram adicionados ao relatório diário 5.691 testes positivos e 295 óbitos.

No dia 13 de maio eram 51.097 casos confirmados. Ou seja, o número quase dobrou em 16 dias. Das 645 cidades do estado, 522 registram pelo menos um caso. Destas, 263 tiveram pelo menos um óbito.

Se fosse um país, São Paulo teria mais infectados que o Canadá, com 90.670, o Chile, com 90.638, e até mesmo a China, onde a pandemia começou, que registra 84.119 casos, segundo a Universidade Johns Hopkins.