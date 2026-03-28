Webb e Hubble revelam Saturno como nunca visto em imagens inéditas

Imagens complementares de Saturno obtidas pelos telescópios espaciais James Webb e Hubble da Nasa (Nasa/Reprodução)
Redatora
Publicado em 28 de março de 2026 às 07h21.
A Nasa divulgou novas imagens de Saturno obtidas a partir da combinação de dados dos Telescópios Espaciais James Webb e Hubble. O material oferece a visão mais detalhada já registrada do planeta, reunindo diferentes comprimentos de onda em uma única análise.
As observações combinam luz visível, ultravioleta e infravermelha, permitindo aos cientistas analisar a atmosfera em múltiplas camadas e compreender melhor sua estrutura e dinâmica.
Cada telescópio contribui com uma parte das informações. O Hubble registra detalhes em luz visível, como as faixas de nuvens e mudanças atmosféricas ao longo do tempo.
Já o Webb observa no infravermelho, revelando padrões de calor e estruturas que não são visíveis em outras faixas de luz. Com isso, os pesquisadores conseguem “mapear” diferentes altitudes da atmosfera, como se analisassem camadas sobrepostas.
Os dados indicam a presença de correntes de jato, possíveis auroras e tempestades distribuídas pelo planeta.
As imagens também trazem novas informações sobre o sistema de anéis de Saturno.
Na luz visível captada pelo Hubble, os anéis aparecem brilhantes devido à reflexão da luz solar. Já no infravermelho do Webb, essas estruturas se destacam ainda mais, com maior contraste em relação ao espaço ao redor.
A comparação entre os dois conjuntos de dados permite identificar diferenças sutis, como variações na espessura e na definição das estruturas.
Os registros fazem parte de programas científicos que acompanham a evolução dos planetas ao longo do tempo. As imagens mostram Saturno em transição sazonal, aproximando-se de um equinócio de 2025.
Como cada estação no planeta dura cerca de sete anos terrestres, esse acompanhamento permite observar mudanças graduais na atmosfera e nos anéis.
De acordo com a Nasa, o uso conjunto dos dois observatórios permite construir uma visão mais completa do comportamento do planeta.