Webb e Hubble revelam Saturno como nunca visto em imagens inéditas

A Nasa divulgou novas imagens de Saturno obtidas a partir da combinação de dados dos Telescópios Espaciais James Webb e Hubble. O material oferece a visão mais detalhada já registrada do planeta, reunindo diferentes comprimentos de onda em uma única análise.

As observações combinam luz visível, ultravioleta e infravermelha, permitindo aos cientistas analisar a atmosfera em múltiplas camadas e compreender melhor sua estrutura e dinâmica.

Imagens das camadas da atmosfera

Cada telescópio contribui com uma parte das informações. O Hubble registra detalhes em luz visível, como as faixas de nuvens e mudanças atmosféricas ao longo do tempo.

Já o Webb observa no infravermelho, revelando padrões de calor e estruturas que não são visíveis em outras faixas de luz. Com isso, os pesquisadores conseguem “mapear” diferentes altitudes da atmosfera, como se analisassem camadas sobrepostas.

Os dados indicam a presença de correntes de jato, possíveis auroras e tempestades distribuídas pelo planeta.

Diferenças mostram detalhes dos anéis

As imagens também trazem novas informações sobre o sistema de anéis de Saturno.

Na luz visível captada pelo Hubble, os anéis aparecem brilhantes devido à reflexão da luz solar. Já no infravermelho do Webb, essas estruturas se destacam ainda mais, com maior contraste em relação ao espaço ao redor.

A comparação entre os dois conjuntos de dados permite identificar diferenças sutis, como variações na espessura e na definição das estruturas.

Observações ajudam a entender mudanças no planeta

Os registros fazem parte de programas científicos que acompanham a evolução dos planetas ao longo do tempo. As imagens mostram Saturno em transição sazonal, aproximando-se de um equinócio de 2025.

Como cada estação no planeta dura cerca de sete anos terrestres, esse acompanhamento permite observar mudanças graduais na atmosfera e nos anéis.

De acordo com a Nasa, o uso conjunto dos dois observatórios permite construir uma visão mais completa do comportamento do planeta.