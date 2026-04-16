'Daqui a 1,08 bilhão de anos': Cientistas da Nasa antecipam prazo para o fim do mundo

O futuro da vida na Terra ainda é um grande mistério para a ciência, que busca respostas por meio de modelos matemáticos e simulações computacionais em larga escala.

Um estudo publicado em 2021 por pesquisadores ligados à Nasa, que voltou a viralizar recentemente após a missão Artemis II, lançou luz sobre os limites temporais da nossa biosfera ao sugerir que a sobrevivência dos organismos no planeta pode ter um prazo mais curto do que se imaginava.

Como os cientistas previram o fim do oxigênio?

A pesquisa, divulgada na revista Nature Geoscience, afirma que o oxigênio atmosférico, essencial para a vida terrestre, deve sofrer uma redução significativa ao longo do tempo geológico.

Para sustentar essa hipótese, os pesquisadores Kazumi Ozaki e Christopher T. Reinhard utilizaram um modelo integrado biogeoquímico e climático, capaz de executar cerca de 400 mil simulações. O objetivo central era determinar a duração das condições ricas em oxigênio na nossa atmosfera. Os dados indicam que uma atmosfera com níveis de oxigênio acima de 1% dos valores atuais deve persistir, em média, por cerca de 1,08 bilhão de anos, com pequena margem estatística. Esse processo de desoxigenação é, segundo os autores, uma consequência inevitável do aumento dos fluxos solares à medida que o Sol evolui.

Como a habitabilidade da Terra será reduzida?

Durante décadas, estimativas científicas apontavam que a habitabilidade terrestre poderia durar aproximadamente dois bilhões de anos, considerando a estabilidade do brilho solar. As projeções mais recentes, no entanto, indicam uma redução significativa desse intervalo.

"Por muitos anos, a vida útil da biosfera da Terra foi discutida com base no brilho constante do Sol", explicou Kazumi Ozaki, autor principal do estudo.

O pesquisador destaca que, com o aumento gradual da emissão de calor pelo Sol, o planeta deve enfrentar mudanças estruturais em seus ciclos geoquímicos. Nesse cenário, o ciclo de carbonatos e silicatos tende a reduzir a concentração de dióxido de carbono na atmosfera, o que impacta diretamente a produção de oxigênio.

Colapso da atmosfera antecede transformações extremas

Embora projeções populares associem o fim da Terra à fase final do Sol, estimada para ocorrer em cerca de cinco bilhões de anos, quando o astro entrará no estágio de gigante vermelha, os dados indicam um limite biológico anterior. Antes que a evaporação dos oceanos ou o aumento extremo das temperaturas inviabilizem a superfície terrestre, a queda nos níveis de oxigênio deve eliminar formas de vida complexa dependentes de respiração aeróbica.

O estudo aponta que esse processo ocorrerá antes da chamada fase de efeito estufa úmido, caracterizada pelo aumento descontrolado da temperatura e da umidade atmosférica. Esse marco representa um ponto irreversível para a manutenção da biosfera como conhecida atualmente.

Por fim, os pesquisadores ressaltam que a análise considera a viabilidade global da vida na Terra, sem tratar diretamente do futuro da civilização humana. Fatores como mudanças climáticas induzidas por atividade humana, eventos astronômicos e transformações ambientais podem interferir nesse cenário em escalas de tempo menores. Ainda assim, os resultados reforçam a relação direta entre a evolução do Sol e a estabilidade atmosférica que sustenta a vida no planeta hoje.