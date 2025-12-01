Como os relâmpagos de Marte podem afetar missões espaciais

div]:bg-bg-000/50 [&_pre>div]:border-0.5 [&_pre>div]:border-border-400 [&_.ignore-pre-bg>div]:bg-transparent [&_.standard-markdown_:is(p,blockquote,h1,h2,h3,h4,h5,h6)]:pl-2 [&_.standard-markdown_:is(p,blockquote,ul,ol,h1,h2,h3,h4,h5,h6)]:pr-8 [&_.progressive-markdown_:is(p,blockquote,h1,h2,h3,h4,h5,h6)]:pl-2 [&_.progressive-markdown_:is(p,blockquote,ul,ol,h1,h2,h3,h4,h5,h6)]:pr-8">

Pela primeira vez, cientistas detectaram atividade elétrica na atmosfera de Marte. A descoberta veio de forma acidental. Um microfone instalado no rover Perseverance da NASA, originalmente projetado para estudar os ventos marcianos, acabou registrando 55 estalidos de descargas elétricas ao longo de aproximadamente quatro anos terrestres.

A pesquisa foi liderada por Baptiste Chide, do Instituto de Pesquisa em Astrofísica e Planetologia de Toulouse, na França, e publicada na revista Nature.

Os relâmpagos marcianos

Diferente dos trovões da Terra, os relâmpagos de Marte são pequenos estalidos de eletricidade estática. O mecanismo é simples: ventos intensos levantam poeira na atmosfera. As partículas se atritam, transferem elétrons e acumulam potencial elétrico suficiente para formar pequenos arcos elétricos de poucos centímetros.

A atmosfera marciana, muito mais rarefeita e composta principalmente por dióxido de carbono, exige menos acúmulo de eletricidade para produzir uma descarga, tornando o fenômeno bastante comum no planeta vermelho.

Por que isso importa?

A descoberta tem implicações práticas importantes. Primeiro, ajuda a explicar por que moléculas orgânicas se degradam tão rapidamente na superfície marciana. Segundo, a caracterização desse fenômeno é crucial para o design de equipamentos robóticos e trajes espaciais que precisarão resistir a esses efeitos elétricos.

Depois de anos de especulação teórica, o estudo marca o início da pesquisa observacional desse fenômeno, um passo importante para tornar Marte mais acessível à exploração humana.